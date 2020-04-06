Куда пойти беременной, от которой все отвернулись

Двухэтажное здание в районе Таганки, наполненное игрушками и детским смехом, вот уже девятый год как островок спасения для беременных и мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Одновременно в кризисном центре «Дом для мамы» православной службы «Милосердие» могут проживать 10 женщин и 10 малышей. Но «Домику», как его ласково называют сами подопечные, уже выделено новое здание, и число жильцов планируется увеличить до 46-50 человек.

В рамках нашего совместного проекта с Русской православной церковью «Люди на грани» мы подробно расскажем о том, как получить здесь помощь или, напротив, оказать ее.

- Количество абортов колоссально, только по официальным данным их порядка 576 тысяч за прошлый год. В 2019 году смертность превысила рождаемость. Поэтому наша деятельность по улучшению демографической ситуации очень востребована, - подчеркивает руководитель направления защиты материнства Синодального отдела РПЦ по благотворительности, основатель кризисного центра "Дом для мамы" православной службы "Милосердие" Мария Студеникина.

-Какие категории женщин могут получить здесь помощь?

-Любые женщины с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Основные категории, на которые мы рассчитываем, это кризисные беременные; матери-одиночки, оставшиеся без поддержки окружения, работы и крыши над головой; малообеспеченные семьи и многодетные семьи (у нас есть матери-одиночки с семью детьми, которых бросили мужья).

Дом утопает в игрушках. Автор фото: Ася ХОВАНСКАЯ

-На что они могут рассчитывать?

-Центр оказывает комплексную помощь. Это психологическая, юридическая, гуманитарная помощь (от продуктов питания до колясок и одежды), приют временного пребывания. Мы делаем все возможное для социализации женщин - даем им возможность пройти обучение и получить профессию, помогаем учиться старшим детям. При необходимости оказываем медицинскую помощь, помогаем погасить долги. Все зависит от запроса, с которым приходит женщина, и от наших возможностей.

-А они большие?

-Количество обращений очень велико, а ресурсы ограничены. Отправляем гуманитарную помощь в такие же региональные центры (всего их 74). Консультационно ежемесячно через нас проходит порядка 100 женщин. Приют рассчитан на 20 человек, с начала работы в приюте уже прожили 600 человек (300 мам и 300 детей). Гуманитарную помощь получили 8500 семей. В основном, мы существуем на средства благотворителей, неравнодушных людей. Помогают определенные компании, получаем гранты.

-Осенью 2019 года вы поднимали перед Владимиром Путиным вопрос о допуске профильных НКО в женские консультации. Какова реакция?

-Тема сложная. Не все готовы не то что говорить, а слышать про эту тему. Мне было очень приятно, что президент сказал, что наши центры должны иметь доступ в женские консультации, чтобы говорить с теми, кто стоит перед выбором - сохранить беременность или сделать аборт. По итогам общения было выпущено поручение президента о налаживании взаимоотношений и доступе наших некоммерческих волонтерских организаций в мед. учреждения. Во многих регионах уже проведены круглые столы и также разработаны и реализуются комплексы мер - непосредственно работа с женскими консультациями и психологами. Надеемся, эта тема будет сдвинута с мертвой точки.

Тем временем в центре радостный переполох - это мамы с детьми участвуют в мастер-классе по лепке вареников. Благотворительное мероприятие проводит компания "Дом Вареника" во главе с зажигательным шеф-поваром Игорем Ватиликом. Среди кулинаров - уроженка Читы Лола с двумя маленькими сыновьями. Здесь они живут уже полгода.

Благотворительный мастер-класс по лепке вареников. Автор фото: Ася ХОВАНСКАЯ

-Сохранить брак не получилось, муж уехал обратно в Читу, а я месяц жила как в тумане, а потом осознала, что пора платить за квартиру, садик... Здесь помимо материальной помощи мне помогли увидеть свои прорехи в воспитании детей. Раньше мне было проще быть на работе, чем заниматься сыновьями. А тут мне сказали для начала научиться быть матерью. Это было для меня главной ценностью, - рассказывает Лола и не может сдержать слез.

Свою дальнейшую самостоятельную жизнь она, возможно, видит в... армии. Оказывается, молодая женщина ранее служила связисткой.

Про самостоятельное плавание с подопечными в центре говорят с момента знакомства. При этом никуда их не торопя и разрабатывая для каждого индивидуальную программу.

-Мы проводим первичное собеседование, узнаем, как видит женщина нашу роль в своей жизни, каков ее план. Нередко она не имеет никакого плана, и мы вырабатываем его в самом начале. Если это беременная, то ей нужно пережить у нас период, пока она не сможет быть самостоятельной, - поясняет руководитель психологической службы центра Диомид Бузулан. - На еженедельных консилиумах мы обсуждаем, что было сделано, что приблизит к цели. Цель может меняться, корректироваться. Есть и такие женщины, которые все умеют, зарабатывают, но несколько месяцев работать просто не могут. Мы пытаемся дать им не рыбу, а удочку. Но первые 3-6 месяцев мы даем рыбу, и в то же время учим ее ловить самостоятельно.

Дом утопает в игрушках. Автор фото: Ася ХОВАНСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

«Когда я призываю наших священников делать все для того, чтобы спасать детские жизни, то считаю, что церковь не только должна проповедовать, она должна что-то предлагать обязательно. И вот идея таких домов для мам - очень правильная. Если ты все-таки не можешь взять ребенка отсюда с собой, мы должны оставлять его у себя. Ты остаешься мамой, никто родительских прав тебя не лишает, можешь общаться с ним и забрать в любой момент, но только оставь его живым! Я много говорил о необходимости серьезной работы по предотвращению абортов, выступал в Госдуме, Совете Федерации, кто-то с энтузиазмом откликается на эти слова, у кого-то есть какие-то замечания. Но все-таки должен свидетельствовать, что в нашем обществе, в том числе и на уровне власти, и на уровне общественного сознания происходят положительные сдвиги. И сегодня по крайней мере мы не встречаемся с открытой пропагандой абортов».

(Патриарх КИРИЛЛ - во время посещения «Дома для мамы» на Пасху 2016 года).

ВНИМАНИЕ!

Получить всю информацию можно на сайте https://miloserdie.help/krizisnyy-tsentr-dom-dlya-mamy/

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