2020-04-06T18:23:07+03:00
Экономика

«Невозвратные» билеты РЖД будут возвратными до 1 июня

Компания продлевает срок, в течение которого можно отказаться от поездки без лишних штрафных санкций
Елена ОДИНЦОВА
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ФОТО ИТАР-ТАСС/ Артем КоротаевФОТО ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев
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«Российские железные дороги» объявили, что увеличивают срок, в течение которого купленный на поезд «невозвратный» билет можно вернуть на тех же условиях, что и обычный. Еще в середине марта было разрешено сдавать такие билеты, не теряя уплаченные за них деньги, до 10 апреля. Теперь срок продлен до 1 июня — как говорится в официальном сообщении компании, в связи с «продлением ограничительных мероприятий из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации».

Напомним, в период пандемии для возврата железнодорожных билетов — как «возвратных», так и «невозвратных» - у «РЖД» действуют особые правила.

- Если поезд отменен, вам вернут полную стоимость билета.

- Если поезд не отменен, но вы передумали ехать из-за коронавируса, действуют обычные правила возврата билетов. Если вы сдадите неиспользованный билет не позднее чем за 8 часов до планировавшейся поездки, вам вернут полную стоимость. Если позже, но не более чем за 2 часа до поезда — деньги вернут частично.

В отличие от «мирного» времени, с вас во всех случаях до 1 июня не будут брать сбор за возврат билета - 210 рублей 60 копеек.

- Если вы не уехали, потому что должны соблюдать карантин, и по этой же причине не смогли вовремя сдать билет, деньги вернут по предъявлении справки из медучреждения или листка нетрудоспособности с кодом «03».

- Особый порядок действует для пассажиров старше 65 лет. Они могут отменить поездку дистанционно, позвонив в Единый информационно-сервисный центр ОАО "РЖД" (ЕИСЦ) по телефону 8 (800) 775-00-00. Деньги можно будет забрать в течение полугода после снятия ограничений, предъявив в кассе оригинал билета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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