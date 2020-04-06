Розовые маски, короны и голые попы: чем занимаются русские «Барби» на самоизоляции

Немного скучно на карантине и «куклам Барби». Речь о девушках, которые уже несколько лет живут в «розовом мире». «КП» посмотрела, чем заняты во время карантина Анжелика Кенова и Татьяна Тузова.

Откровения обнаженной Барби

Московская Барби Анжелика Кенова – модель. Она и до самоизоляции всегда проводила время в спортзале и хвасталась большими ягодицами. Фитнес-клубы сейчас закрыты, поэтому Барби нашла гантели и приседает дома. Обнаженные результаты, как обычно, демонстрирует в соцсетях.

- Попросите, чтобы еще фотошопом убрали волосы с шеи, а то кажется, что морщины, - советуют подписчики.

russian_barbie Вирусное фото...? Берегите себя

Сама же Анжелика разоткровенничалась, почему ее инстаграм заполнен обнаженными и сексуальными фотографиями.

russian_barbie С марта! Хочу много цветочков в комментариях

- В платьях фото не заходят, поэтому их редко и выкладываю, - пожаловалась Кенова.

russian_barbie Анжелика Кенова

У Барби сейчас «важные» заботы и беспокойства: ей хочется много цветов, долго лежать. Она надеется, что за время карантина у нее отрастет неправильно подстриженная челка. А вот за фото в розовой маске и с короной на голове Анжелику подписчики все же отругали.

- Люди умирают, а она шутит с серьезной болезнью. Зачем маску и корону? Это не вирусное фото, как тебе хотелось бы, а коронавирусное, - считает подписчица Марина.

Проветрить мозг

В Москве есть еще одна Барби – Татьяна Тузова. Хотя она бы сейчас поправила, что она одна единственная, а Кенову она и знать не хочет. Барби Тузова - и певица, и дизайнер одежды. Ей пришлось отменить показы на Неделе моды в Москве. Сейчас она закрылась в «розовом домике» и там (с мужем) проводит самоизоляцию.

- Я тоже обеспокоена ситуацией с коронавирусом в нашей стране. Я тоже запаслась. Купила рис, гречку, макароны, консервы. Так что живем. Подскажите, как варить гречку? И, конечно, я затарилась туалетной бумагой. Хотя говорят, что принцессы не какают, но вдруг пригодится? Купила розовенькую, со вкусом земляники. Что же я не человек? – говорит Татьяна Тузова.

"Барби" Татьяна Тузова с гречкой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Татьяне Тузовой пока не до книжек. Она продолжает шить розовые платья. Создавать коллекцию масок, как коллеги по цеху певица Анна Седокова и дизайнер Белла Потемкина, пока не планирует.

- Лично я для себя воспринимаю это время, как паузу. Время выдохнуть, остановиться и проветрить мозг, - говорит Татьяна Тузова.

Пока будут проветриваться мозги, будет возможность поискать в интернете еще пару-тройку кукол Барби для коллекции. Татьяна Тузова собирает игрушки с 8 лет, у нее дома и в офисе уже почти 9000 штук, в их числе королева Елизавета и императрица Екатерина. Девушка хочет собрать более 10 000 штук кукол Барби и побить мировой рекорд.