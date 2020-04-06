«Российский автопром попал в фильм ужасов»: продажи новых машин могут упасть почти до нуля

РАБОТА ВХОЛОСТУЮ

Отечественный автопром возвращается к работе после первой нерабочей недели. Так, с 6 апреля часть подразделений АВТОВАЗа начинают готовится к запуску конвейера. С начала недели КамАЗ возобновляет производство грузовиков в полном объеме. Предприятия группы «ГАЗ» в Ярославле также приступили к работе. После недельного перерыва продолжат деятельность заводы Mercedes-Benz в Подмосковье, Mazda Sollers во Владивостоке.

Несмотря на объявленный нерабочим апрель, региональные власти могут разрешить работу системообразующих предприятий, что и происходит. Однако функционирование многих смежных отраслей остановлено - салоны по продаже автомобилей не работают. И кто сегодня, в кризис, будет покупать продукцию открывшихся заводов?

ПАДЕНИЕ НА 99%

- Если дилерские центры останутся закрытыми, заводы будут работать вхолостую, - отвечает «КП» Олег Мосеев, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). - Если разрешать работать заводам, логично разрешать работать и продавцам их продукции. Мы готовим очередное обращение к властям. Иначе из-за закрытия дилерских центров продажи в апреле упадут на 99%.

Но даже если автосалоны откроют, народ не будет спешить с покупкой.

- Тот факт, что некоторые автозаводы возвращаются к нормальной работе не означает, что многие пойдут покупать машины - уровень покупательской способности сейчас снизился очень серьезно, - объясняет «КП» Сергей Новосельский, управляющий «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ». - Люди не понимают, чего им ждать дальше, поэтому будут откладывать покупку автомобиля на более поздний срок. Кроме того, часть уже потратила свои сбережения в марте, когда начало лихорадить курсы валют и все традиционно ринулись конвертировать свои сбережения в товары - у кого на что хватило денег. Можно ждать жесткого снижения объемов продаж.

ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ В ЗАЧАТКЕ

Точные данные о росте продаж в марте обнародуют с опозданием - из-за нерабочей недели Ассоциация европейского бизнеса перенесла публикацию ежемесячного отчета. Данные регистрации новых автомобилей есть в ГИБДД, но постановка на учет сейчас остановлена.

Что происходит с продажей автомобилей онлайн? Пока она в зачаточном состоянии. Основные дилеры сейчас лихорадочно выстраивают необходимую для этого IT-инфраструктуру. Кризис с вирусом стал катализатором виртуальных продаж авто.

- Некоторые автоцентры «изобретают» схемы дистанционной продажи, - продолжает Сергей Новосельский. - Но, во-первых, это единичные случаи. А во-вторых, какой бы «дистанционной» сделка не была, полного исключения контакта с клиентом добиться невозможно.

Факт, что некоторые автозаводы возвращаются к нормальной работе не означает, что многие пойдут покупать машины.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СКИДОК НЕ БУДЕТ

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС), напротив предвещает взрывной спрос на машин после окончания карантина. Но дальше будет становится только хуже.

- Автосалоны откроются, к ним выстроятся очереди, они продадут много автомобилей. А дальше мы получим длинный, мощный период тяжелейшего падения авторынка, - продолжает Шапарин. - Покупательная способность снизится еще больше, а из-за изменившегося валютного курса автомобили сильно подорожают. Скидок не будет совершенно. У людей еще есть деньги, они пойдут «утилизировать» рубли. Дилеры сначала будут выдавливать из нестабильного рынка деньги, а потом положат зубы на полку.

Объясняя грядущий рост цен, глава Союза напомнил, что у производителей автомобилей в России доля импортной составляющей более 50%.

- Возьмем седельный тягач КамАЗ последней модели: кабина — Mercedes, двигатели — импортные, коробка передач — ZF (немецкая), - приводит пример Шапарин. Огромная доля импортных компонентов и у АВТОВАЗа, и у других заводов. Без завозных запчастей заводы встанут. При этом весь импорт в страну встал колом - невозможно получить сертификат для ввоза продукции. Сейчас на таможне происходит ужас. Там колоссальные пробки. Рушатся логистические цепочки, так как некоторые регионы ввели систему транзитных пропусков. Мы находимся в ситуации абсолютно неконтролируемого штопора. В апреле мы увидим сериал-триллер с названием «Российский авторынок».

Эксперт опасается, что с российского рынка начнут уходить автопроизводители.

- Наш рынок в рамках европейского еще как-то заметен, а в рамках мирового это просто крохи и слезы, - сравнивает председатель НАС. - На протяжении нескольких лет с 2007 по 2013 года мы видели быстрый рост российского авторынка. Тогда на него начали заходить крупные большие игроки. Автопроизводители строили заводы, чтобы снижать издержки. А сейчас, с учетом драматического снижения покупательной способности населения, рынок сжался до уровня начала 2000-х. Сейчас наш рынок никому из автопроизводителей не интересен. BMW уже отказались строить завод по Калининградом. Многим проще продать заводы или их законсервировать, как это уже сделал Ford. Вспомним General Motors по Санкт-Петербургом. После закрытия остался производственный актив, где можно начать производство: готовое помещение, оборудование, выстроена логистика. Но никто на это место не пришел.

МЫ УЖЕ КАК КУБА

- Каждое рабочее место в автопроме — это 6 рабочих мест в смежных отраслях, - напоминает Антон Шапарин. - Если закрывается автозавод и увольняется 10 тысяч человек, то страна теряет 70 тысяч рабочих мест. Потому что следом закрываются заводы по производству автокомпонентов, становятся меньше нужны сопутствующие услуги в логистике, обслуживании, в дилерах.

Если производство новых автомобилей будет останавливаться, покупать машины будет не на что, не превратится ли Россия в Кубу, которая славится своим «музейным» автопарком и тотальным дефицитом личного автотранспорта?

- Мы уже приближаемся к Кубе, - утверждает Шапарин. - Средний возраст легкового автомобиля в России — 14 лет, грузового - колеблется от 16 до 22 лет. На Дальнем Востоке средний возраст автомобилей более 20 лет. Мы, условно, уже собираем из двух автомобилей один. У нас год за годом растет рынок запчастей. При этом сокращается рынок новых авто. Растет период, во время которого человек меняет свой автомобиль на новый. Раньше это было три года, сейчас люди пользуются автомобилем по пять лет и больше. По числу старых автомобилей мы уже та самая Куба, просто не говорим об этом. В Москве трафик состоит из сравнительно новых достаточно дешевых кредитных машин. Но если отъехать километров на 100, мы увидим тотальное доминирование продукции АВТОВАЗа с десятилетним возрастом и более.

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