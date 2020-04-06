МЫВМЕСТЕ: Более 6000 компаний и частных лиц изъявили желание оказывать помощь во время пандемии коронавируса

6618 предложений поступило от общественных организаций, компаний и частных лиц, присоединившихся к общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ на сайте мывместе2020.рф в разделе «Хочу помочь». Речь идет о предоставлении нуждающимся в период распространения коронавируса транспортных услуг (2851 предложение), проведении психологических (1163) и юридических (626 предложений) консультаций, поставке продуктов (826 предложений) и обеспечении дистанционного обучения (535 предложений). Более 380 партнеров указали, что хотят выделить деньги на борьбу с коронавирусом.

Также компании предлагают помощь в сфере медицины, информационных и цифровых услуг, например, обеспечение бесплатной сотовой связи волонтерам, задействованным в работе региональных штабов помощи пожилым и маломобильным гражданам.

Отметим, что в числе партнеров – как крупные корпорации, так и представители малого и среднего бизнеса, а также просто неравнодушные граждане и даже дети. Акция показывает, что в нашей стране много отзывчивых организаций и людей, которые не остаются в стороне во время сложных ситуаций.

Во всех регионах России работают добровольческие штабы помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупка еды и лекарств, вынос мусора. Координацией их работы занимаются Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров. Чтобы стать добровольцами, 62672 человека зарегистрировались через сайт мывместе2020.рф. Анкеты проходят проверку, после этого желающие инструктируются по технике безопасности, проходят обучение по взаимодействию с пожилыми людьми и присоединяются к работе штабов.

Волонтеры отрабатывают заявки, поступившие на горячую линию по номеру 8 (800)-200-34-11. По состоянию на 6 апреля, в колл-центр горячей линии для пожилых и маломобильных граждан поступило 489399 звонков, сформировано 59959 заявок. Проработано более 51 тысячи обращений.