Падение рэпера Гуфа: От легендарных альбомов — к наркотикам, разводу, вечным извинениям и стравливанию собак

Если вы не знаете, кто такой Гуф (Алексей Долматов), значит жизнь проходит мимо. Один из самых одаренных музыкантов, работающий в жанре хип-хоп, рядом с которым не стояли хайповые Тимати и Джиган, записал всего четыре сольных альбома — и стал кумиром поколения нулевых, еще будучи участником группы CENTR. Он выступал на самых крупных площадках, в клубах, сцене Ледового дворца Санкт-Петербурга (12 000 человек) и быстро заработал себе на машину, дом и прочее. К сожалению, мгновенная популярность и относительно легкие деньги не очень позитивно повлияли на музыканта. Рэпер имел проблемы с наркотиками, лечился, но к позитивному результату так и не пришел — в итоге развелся с женой, практически перестал выпускать музыку и теперь все чаще становится героем очень зашкварных, как говорят в рэп-среде, и абсурдных историй: то перманентные извинения за свои странные поступки, то разборки с бывшей женой Айзой, то реабилитация в клиниках для наркозависимых, то натравливание овчарки на доброго лабрадора. Судя по видеотрансляциям, которые ведет Гуф для подписчиков, ему нужна серьезная помощь специалистов. Сам он называет это так: «Алик (видимо, альтер-эго) вышел на свободу. Алик — это во мне».

«Как обычно скручиваю, взрываю, подлечиваю»

Московский рэпер Гуф никогда не скрывал тяги к «легким» и тяжелым наркотикам — в рэп-культуре это обычный атрибут работы и жизни. Почти обязательный. Но если кому-то это помогает творить, то Гуфу — наоборот. Несколько раз Алексей уходил в рехаб (реабилитация от наркотической зависимости) и каждый раз возвращался с надеждой на полный отказ от пагубной привычки. Но потом срывался. Один раз его сдал полиции дзюдоист и основатель движения «Антидилер» Дмитрий Носов — сразу после концерта в Красноярске музыканта увезли в ИВС, где он провел шесть суток. В другой раз Гуф начал буянить в самолете по пути в Таиланд, и во время пересадки в Абу-Даби (ОАЭ) был задержан местной полицией. Очень часто Гуф вел стримы в инстаграме в неадекватном состоянии, объявлял войну и Носову, и бывшим коллегам Птахе (Давид Нуриев), Басте (наставник детского «Голоса» Василий Вакуленко) и Джигану (Денис Устименко-Вайнштейн), матерился на хейтеров.

В интервью Ксении Собчак артист признавался, что имеет диагноз («вялотекущая шизофрения»), ему даже приходилось не раз в психиатрической лечебнице под тяжелыми препаратами лежать, однако отказаться от веществ это не помогло.

Гуф - Сегодня - Завтра..

«Гуф умер»

Много раз в интернете циркулировали слухи о гибели рэпера. Мем родился в 2011 году, когда кто-то сделал вброс про то, что рэпер погиб при теракте в аэропорту Домодедово. И хотя в фейковой новости среди жертв теракта «оказались» Баста с дизайнером Артемием Лебедевым, народ поверил только в смерть Гуфа. Мем начали множить и подобным образом комментировать любое упоминание рэпера. Позже Гуф обыграл это в треке «Гуф умер» вместе с Бастой, где зачитал строчки:

«Тут все наши, прикинь, и мы тусуем офигенно

С Бобом Марли дуем, сидя на краю вселенной,

Пропадаем неделями с Эми Уайнхаус и Кобейном.

Балдеем по гаремам с Саддамом Хусейном.

Туда, где забыли, - мы всегда успеем с Михеем

С Тупаком хлещем хэни и гоняем по LA».

Guf - Ice baby / гуф - Ice baby..

«Я буду любить тебя, даже когда я буду на небе»

Мало кто ждал от 30-летнего парня, прожигающего жизнь на тусовках, такой искренней песни. Трек Ice Baby стал пронзительной одой возлюбленной Гуфа, Айзе Вагаповой из Грозного.

«Вот это да, у меня теперь есть жена,

И сегодня я люблю ее сильнее, чем вчера,

А завтра буду любить сильнее, чем сегодня,

Ну да, наверное, я старомоден».

Непошлая и трогательная лирическая композиция звучала в конце нулевых — начале десятых из каждого утюга. И Айза отплатила Гуфу той же монетой: родила первого ребенка 5 мая 2010 года. Сына назвали Сами — ему рэпер посвятил третий альбом «Сам и...».

Гуф и Айза с сыном.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Несмотря на трепетные с виду отношения, Гуф часто срывался, хоть и обещал «завязать», начал изменять жене почти сразу после росписи в загсе (сам в этом признавался чуть позже), пропадать в стрип-клубах по несколько дней. Говорили, что в его кровати побывали участница «Дома-2» Алена Водонаева и солистка «А-студио» Кэти Топурия. Брак продержался шесть лет, сейчас Айза замужем за серфером Дмитрием Анохиным. Некоторое время Гуф встречался с Топурия, но потом изменил и ей.

Сын Гуфа и Айзы периодически видится с ним, но переписка, обнародованная на днях рэпером, говорит о том, что все более чем грустно.

Долматов уверен, что виновата в таком отношении ребенка к отцу бывшая жена.

Клип «Москва»

Тимати & GUF - Москва. HD (удалённый клип)..

Вслед за человеческими зашкварами начались и профессиональные. Мощнее всего прогремел клип «Москва», записанный вместе с Тимати в преддверии выборов в Мосгордуму. В нем Гуф, стоя на фоне башен Москва-сити. Всего за три дня видео набрало 1 миллион дизлайков, что стало антирекордом Youtube. Тимати удалил клип из соцсетей и ютуба, Гуф тоже. Но если первый честно признался, что был не готов к таким объемам гнева аудитории («мне не нужен такой срач»), то Гуф начал нелепо оправдываться: мол, его обманули, использовали, подставили, про выборы не знал и, конечно, никогда бы не «вписался» в такое видео, если б был в курсе повестки. Снялся в клипе безвозмездно. Мало кто в это поверил.

Такое поведение очень показательно для рэпера: за свою карьеру ему приходилось не раз извиняться и отказываться от слов и поступков (перед кавказскими народами, женой, фанатами и так далее). Каждый раз аргументация звучала весьма сомнительно: дескать, ну вы же знаете, это я, Гуф, наивный дурачок. Что поделать.

Welcome to my home, nigga!

Последней неадекватной выходкой рэпера стало стравливание овчарки Гуччи с соседским лабрадором-ретривером. Гуляя по закрытому поселку, Гуф включил трансляцию на телефоне и показал, как его овчарка рвется с поводка в сторону другой собаки. «Хотите я отпущу его?» - спросил рэпер у подписчиков. И после утвердительного ответа в комментариях ослабил поводок — пес полетел на добродушных соседских ретриверов и вцепился в холку одному из них. «That's my dog («Это моя собака»)! - комментировал драку Гуф, распаляясь самоподзаводом. - Nigga, welcome to my home!». То ли он представил себя на минутку в закоулках Гарлема, то ли решил, что его трансляцию смотрят американские коллеги, но реплики выглядели странно. На видео в этот момент Гуччи таскала за ухо безобидного лабрадора. «Кто здесь, б*** (блин), на районе кто-то появился?» - вошел в раж Гуф, а потом отправился вместе с овчаркой искать хозяев задранных собак. «Мало вам этого?», - спросил он у людей, которые пришли на крики, а затем начал отчитывать их за то, что собака ходит по поселку без поводка. «Мы ее не отпускали, она убежала, извините, пожалуйста!» – попытались оправдаться соседи. Но Гуф, видимо, не совсем понимая, что происходит, заявил хозяевам травмированной собаки (!), что у нее «ран ***** [дофига]», а его овчарка к такому привыкла.

По последним данным, Гуфа снова увезли в психиатрическую больницу. Об этом сообщила его бывшая жена Айза.

- Передайте ей, что я очень ее люблю! - написал Гуф из палаты. - И Сэма люблю, даже больше! А еще люблю Элвиса (сын Анохиной от второго брака — Авт.), потому что он сын Айзы!

