2020-04-05T20:20:04+03:00
Звезды

Рэпер Джиган попал в больницу

О госпитализации музыканта сообщил рэпер Гуф
Ольга ЛИБГАРДТ
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Рэпер Джиган проходит лечение в одной из столичных клиникРэпер Джиган проходит лечение в одной из столичных клиникФото: Борис КУДРЯВОВ
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После того как Оксана Самойлова официально сообщила о разводе с рэпером Джиганом, музыкант внезапно перестал выходить на связь. Поклонники певца били во все колокола в попытках выяснить хоть какую-то информацию о судьбе кумира и его внезапном исчезновении. И вот теперь стало известно, что многодетный отец угодил в больницу.

Рэпер Джиган проходит лечение в одной из столичных клиник. Госпитализация музыканта до этого никем не подтверждалась, хотя слухи о ней обсуждали поклонники в соцсетях. И теперь об этом сообщил рэпер Гуф. "Джиган в больничке", - сказал Алексей Долматов во время общения с поклонниками.

Теперь в блоге Оксаны Самойловой публика пытается выяснить подробности. Однако женщина все вопросы игнорирует. Она лишь размещает сторис с детьми, с которыми проводит все свое время.

Модель сейчас пытается быть сильной. И не скрывает - она потеряла надежду на примирение с мужем. По ее словам, ей даже пришлось обратиться за квалифицированной помощью к специалистам. "Я работаю с психологом, моим детям нужен психолог. У моих детей уже никогда не будет нормальной семьи. Вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями и шоком", - призналась женщина.

Успокаивает ее и то, что она смогла обеспечить безбедную жизнь себе и четырем наследникам. "В любом случае плакать лучше в Бентли, а не на засаленной кухне", - считает красавица.

Напомним, у рэпера Джигана и Оксаны растут четверо детей. В рождении наследников пары можно заметить интересную закономерность. Они появляются на свет каждые три года. Старшая дочь Ариела родилась в 2011-м, через три года на свет появилась Лея, а еще через три - Майя. Четвертый ребенок - долгожданный сын Давид - родился в феврале 2020-го.

Джиган съехал от жены с четырьмя детьми.Фанаты волнуются за Джигана. Ведь в последнее время он ведёт себя неадекватно. Между тем недавно в семье рэпера и Оксаны Самойловой всё было идеально… Что же случилось?

ИСТОЧНИК KP.RU

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