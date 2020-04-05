Рэпер Джиган попал в больницу

После того как Оксана Самойлова официально сообщила о разводе с рэпером Джиганом, музыкант внезапно перестал выходить на связь. Поклонники певца били во все колокола в попытках выяснить хоть какую-то информацию о судьбе кумира и его внезапном исчезновении. И вот теперь стало известно, что многодетный отец угодил в больницу.

Рэпер Джиган проходит лечение в одной из столичных клиник. Госпитализация музыканта до этого никем не подтверждалась, хотя слухи о ней обсуждали поклонники в соцсетях. И теперь об этом сообщил рэпер Гуф. "Джиган в больничке", - сказал Алексей Долматов во время общения с поклонниками.

Теперь в блоге Оксаны Самойловой публика пытается выяснить подробности. Однако женщина все вопросы игнорирует. Она лишь размещает сторис с детьми, с которыми проводит все свое время.

Модель сейчас пытается быть сильной. И не скрывает - она потеряла надежду на примирение с мужем. По ее словам, ей даже пришлось обратиться за квалифицированной помощью к специалистам. "Я работаю с психологом, моим детям нужен психолог. У моих детей уже никогда не будет нормальной семьи. Вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями и шоком", - призналась женщина.

Успокаивает ее и то, что она смогла обеспечить безбедную жизнь себе и четырем наследникам. "В любом случае плакать лучше в Бентли, а не на засаленной кухне", - считает красавица.

Напомним, у рэпера Джигана и Оксаны растут четверо детей. В рождении наследников пары можно заметить интересную закономерность. Они появляются на свет каждые три года. Старшая дочь Ариела родилась в 2011-м, через три года на свет появилась Лея, а еще через три - Майя. Четвертый ребенок - долгожданный сын Давид - родился в феврале 2020-го.