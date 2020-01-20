2020-01-20T20:41:24+03:00
Звезды

"Сходит с ума и может умереть": рэпер Гуф устроил дебош в самолете по пути в наркологическую клинику

Родственники настояли на госпитализации музыканта в рехаб из-за срыва
Ольга ЛИБГАРДТ
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У 40-летнего рэпера опять возникли проблемы с тяжелыми наркотикамиУ 40-летнего рэпера опять возникли проблемы с тяжелыми наркотикамиФото: Евгения ГУСЕВА
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Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, вновь сорвался и стал употреблять тяжелые наркотики. Родственникам ничего не оставалось, как прилететь за ним в Таиланд, чтобы госпитализировать 40-летнего музыканта в рехаб. Однако во время перелета артиста схватили в аэропорту Абу-Даби.

Рэпер Гуф арестован после того, как начал буянить в самолете прямо во время полета. В ОАЭ его поджидали местные полицейские, которые и схватили Алексея Долматова.

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Like father like son
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У 40-летнего рэпера опять возникли проблемы с тяжелыми наркотиками, пишет Super. Музыкант сорвался на отдыхе в Таиланде, потерял телефон и кредитные карточки. Родня рассматривала наркоклиники в Москве или Израиле для лечения артиста. Однако для начала Алексея придется каким-то образом вытаскивать из полицейского участка.

При этом, улетая в Таиланд, никаких предпосылок, что Гуф опять сорвется, не было. Ведь бывшая жена Айза Анохина отпустила к рэперу сына Сэма. Артист очень трепетно относится к наследнику и никогда не позволял себе ничего лишнего в его присутствии. Так произошло и на этот раз.

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Спасибо Айзе за это
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Но, как только мальчик улетел обратно к маме, звездный отец пустился во все тяжкие. Гуф настолько хорошо проводил время, что даже вышел в прямой эфир, пригрозив своим давним врагам.

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Все! Мне нужен серфинг! Моему телу нужна бодрость, рассветы и волны
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По словам Айзы, поведение отца сильно сказалось на девятилетнем Сэме: "Я знаю, что вам сложно принять тот факт, что отец Сэма в прямом эфире сходит с ума и может умереть. Ему срочно нужно в больницу. Это факт! Человек в жестком наркотическом угаре и несет полную ахинею психически нездорового человека. Я доверила ему самое дорогое, и он снова унизил своего сына", - написала шокированная блогерша.

Ранее Гуф в откровенном разговоре с Ксение Собчак сделал громкое признание. Он несколько раз лечился в реабилитационных центрах, а также лежал в психиатрических больницах. "У меня маниакально-депрессивный психоз и вялотекущая шизофрения. Я лежал в таких «дурках», где ничего не объясняют. В 2000 году положили в 15-ю психиатрическую. Там очень мрачно. Сначала кладут в самую буйную палату, привязывают, закалывают", - отметил Алексей.

Он добавил, что в прошлом году в психушку его отвозила мама. Чтобы хоть как-то поддерживать себя в нормальном состоянии, Долматов вынужден регулярно проходить чистку крови. Ему ставят капельницу и усыпляют на целых два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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