Так ли он смертелен: сколько людей на самом деле убил коронавирус

«Я убежден, что мир стал жертвой иллюзии смертности при коронавирусе», - пишет на своей странице в Фэйсбуке аналитик Илья Пестов. И публикует статью «Коронавирус: опасная иллюзия смертности» на интернет-портале Хабр. По словам автора, всего за двое суток текст набрал более полумиллиона просмотров. Откликов тоже море. Одни хвалят Пестова за грамотное разоблачение «фейка всемирного масштаба», другие критикуют за дилетантство и передергивание фактов.

ПЯТЬ ФАКТОВ, РАЗОБЛАЧАЮЩИХ ПАНДЕМИЮ SARS-CoV-2

Что же выяснил автор нашумевшей публикации? Вот основные тезисы статьи:

1. Очень важно не путать смертность людей, которым поставлен диагноз COVID-19, и смертность непосредственно от коронавируса, подчеркивает Илья Пестов. Скажем, человек с ишемической болезнью сердца попадает в госпиталь, умирает от сердечного приступа. А у него заодно обнаруживают коронавирус, и приписывают жертву вирусу. «Все мы видели пугающие цифры среди погибших с положительным тестом на Covid-19. Но высокий процент смертности, который мы наблюдаем — есть иллюзия, ибо в большинстве своём мы смотрим на естественную смертность, которая случилась бы и без заражения, поскольку причиной стало что-то другое», - уверен автор.

2. Множество людей с коронавирусом, ушедших в мир иной, умерли бы в любом случае, продолжает Илья Пестов. И предлагает определить их количество, опираясь на теорию вероятностей: «Для этого нам надо сопоставить общую смертность со смертностью при наличии инфекции». Здесь автор ссылается на «именитого статистика из Университета Кембриджа» Дэвида Шпигельхальтера, поясняя: в его распоряжении был полный объём данных по Великобритании от Имперского колледжа Лондона. И приводит график с комментарием: «В сравнении годовой смертности и смертности среди людей с положительным тестом на Covid-19 мы отчётливо видим совпадение формы кривой». Какой вывод? «Следовательно, фоновая или естественная смертность людей зачастую даже больше, чем при коронавирусе», - поясняет аналитик Пестов.

График 1

3. Кому-то, глядя на график, может прийти в голову и другая интерпретация, соглашается автор текста. Как можно сравнивать годовую смертность от всех болезней вообще (это одна из кривых на графике) и данные по новому заболеванию, которому лишь несколько месяцев от роду? Но секрет в том, что «вероятности работают по-другому»!

- Равенство между коэффициентами смертности вовсе не означает, что коронавирус за время эпидемии убивает столько же людей, сколько все другие заболевания за год, - поясняет Илья Пестов. - Это разные вероятности. Равенство между коэффициентами означает, что вероятность умереть от коронавируса эквивалентна вероятности не прожить ещё один год. Другими словами, опасность новой инфекции равна опасности повседневной жизни на протяжении года.

4. Также автор критикует нынешний подход большинства стран мира, которые вводят карантин, чтобы избежать резкого всплеска заболеваемости COVID-19.

- Все призывают сглаживать кривую заболеваемости дабы равномерно распределить нагрузку на систему здравоохранения. Однако жёсткие меры подавления и бдительный надзор за каждым кашлянувшим также перегружают эту систему, - считает аналитик.

5. Наконец, автор приводит самые убедительные и наглядные, на его взгляд, доказательства, что ситуация в Италии отнюдь не свидетельствует о повышенной опасности коронавируса в сравнении с обычным сезонным гриппом. Напомним, многие СМИ описывают нехватку мест в моргах, захлебывающиеся от потока тяжелых больных госпитали и катастрофический дефицит мест в реанимациях.

В ответ Илья Пестов предлагает посмотреть на график смертности итальянцев во время эпидемии гриппа зимой 2016 года.

- Глядя на изображение, мы отчётливо видим, что новое пиковое значение находится на одном и том же уровне с эпидемией гриппа зимой 2016 года, - подчеркивает автор. - Поэтому можно сколько угодно цитировать слова мэра Бергамо о числе погибших в его маленьком городе непонятно из-за чего, но факт остаётся фактом — в начале 2020 года в Италии погибло не больше людей, чем в начале 2017 года.

Откуда тогда берутся ужасающие кадры и многостраничные некрологи в итальянских газетах? На этот счет аналитик дает пояснение: «Я однозначно утверждаю, что перегрузку вызывает не количество нуждающихся в лечении, а чрезмерный объём усилий, брошенных на диагностику. Если бы врачи в 2017 году начали класть в стационар каждого с подозрением на грипп, то коллапс был бы ещё масштабнее».

Словом, страны ринулись спасать население от псевдо-бубонной чумы современности, поставив под угрозу всю систему здравоохранения, считает Илья Пестов. Однако сегодня нет никаких убедительных доказательств того, что новая болячка значительно опаснее гриппа, утверждает автор статьи.

Факты, обнаруженные аналитиком Ильей Пестовым, мы показали ряду экспертов, которые также внимательно следят за ходом развития вспышки COVID-19 в разных странах мира и за эффективностью мер противодействия инфекции.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ НА ГРАФИКЕ

- Давайте посмотрим внимательно. Илья Пестов приводит график, где зачем-то сравнивает смертность в Великобритании в течение года и от болезни COVID-19, которая длится приблизительно около месяца. Показатели примерно одинаковые, - говорит антрополог, демограф, кандидат исторических наук, председатель правления Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Дарья Халтурина. - Поскольку годовая смертность, то есть за 12 месяцев, повторяет те же данные за месяц при COVID, то по стандартам демографии и статистики (а не дилетантским интерпретациям) делается вывод: смертность во время заболевания новым коронавирусом превышает «обычную» примерно в 12 раз.

Теперь посмотрите, как по той же логике будет выглядеть график смертности в течение года для британок, инфицированных COVID-19 (график 1). Фактически риски не дожить до следующего года у них удваиваются. Именно об этом пишет цитируемый Ильей и неправильно понятый им кембриджский аналитик. Перевожу и цитирую дословно: «грубо говоря, мы можем сказать, что заболеть COVID-19 это то же самое, как получить за неделю все годовые риски смертности».

ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ В ИТАЛИИ

- Илья приводит график средних уровней смертности в 2016 - 2020 гг. в 19 городах Италии и делает вывод, что потери 2020 года не превышают уровней обычных сезонных заболеваний (график 3), - продолжает Дарья Халтурина. - График вполне интересный, на нем видна сезонность смертности в городах Италии, и особо опасная эпидемия ОРВИ (скорее всего гриппа) в 2016 г. Однако обратите внимание: кривая смертности 2020 года ведет себя аномально. Вместо падения смертности с февраля, характерного для 2016 г. и других прошлых лет, наблюдается ее резкий рост в последние 2 недели марта.

График 3

Смотрим дальше. В следующем после цитируемого Ильей выпуске демографического бюллетеня приведены графики смертности отдельно на Севере и других областях Италии (график 4). На пораженном эпидемией коронавируса Севере смертность выросла радикально, практически в 2 раза. В то время как до центра эпидемия дойти не успела, будучи остановлена карантинными мерами. В особо пораженных городах Италии смертность выросла в среднем в 6 раз!

График 4

- Пример Италии наглядно показывает, что будет с уровнем смертности без достаточного карантина, - говорит демограф Дарья Халтурина. - При анализе эффектов инфекционных заболеваний необходимо уметь экстраполировать кривые заражений и смертей на будущее. Известно, что они растут в экспоненциально, примерно как размножаются кролики. Есть все основания полагать, что смертность в Италии в гипотетической ситуации без карантина продолжила бы свой разбег, а эпидемия расширилась бы географически.

РЕАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ: ОТ ВИРУСА ИЛИ ОТ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА?

- Когда вам говорят, что статистика смертности от COVID-19 преувеличена, многие люди умирают «от естественных причин», а вирус «просто сопутствует», важно понимать вот что. Действительно, сам вирус напрямую, как пистолет в висок, не убивает, - поясняет исследователь, научно-медицинский просветитель, вице-президент Фона «Наука за продление жизни» Юрий Дейгин. - Люди умирают от тяжелых осложнений, к развитию которых приводит SARS-СоV-2. Это избыточное воспаление, так называемый цитокиновый шторм, отек легких, осложнение на почки, сердечно-сосудистую систему. В таких случаях, по логике Ильи Пестова, нужно писать в свидетельстве о смерти: пневмония, отказ почек, остановка сердца в конце концов. Кстати, в целом все люди именно так и умирают — от остановки сердца, в том числе онкобольные. Получается, диагноза «рак» вообще можно было бы в статистике избежать.

Кстати, практика показывает, что порой на практике этот метод используется, чтобы избежать «чрезмерного» роста смертности от COVID. Так произошло с пермской журналисткой Анастасией Петровой, которая умерла 31 марта. Сначала было объявлено, что результат анализа на коронавирус у нее отрицательный, а причина смерти — пневмония. Однако спустя несколько дней пресс-служба главы Пермского края Дмитрия Махонина сообщила: девушка «умерла не от пневмонии, а все-таки от коронавируса». Повторный анализ подтвердил COVID. После чего глава региона подчеркнул, что с враньем надо бороться.

- Вообще, для оценки причин смертности я бы предложил использовать простой тест: если бы не COVID - умер бы находящийся в реанимации человек? Если нет, то его убил коронавирус, вызвавший несовместимые с жизнью осложнения, - подчеркивает Юрий Дейгин.

В ТЕМУ

А как же грипп?

Медицинские эксперты поясняют: есть как минимум четыре факта, подтверждающие не сопоставимо более высокую опасность COVID-19 по сравнению с сезонным гриппом.

1. Заразность.

Для гриппа инкубационный период составляет от 1 до 4 дней (чаще 3). Пик периода вирусовыделения - 3 дня.

Для COVID-19 инкубационный период от 2 до 14 дней (чаще всего 5 - 6), период вирусовыделения 8 - 20 дней после выздоровления.

! Итого: в среднем грипп заразен в 5 раз меньше по времени, обнаруживается в 2 раза быстрее и почти не представляет опасности после лечения.

2. Лечение.

100% лечения от гриппа не существует, но есть специфичное и симптоматическое лечение, которое может помочь в сложных случаях. Препаратов с доказанной эффективностью против COVID-19 нет.

3. Летальность.

По самым скромным подсчетам летальность от COVID составляет 1, 5 — 1,7% заболевших. У сезонного гриппа этот показатель 0,1%. То есть от коронавируса люди умирают как минимум в 15 раз чаще, чем от гриппа.

4. Прививка.

От гриппа есть эффективные вакцины, которые доступным всему населению. Вакцина от коронавируса может поступить в широкой доступ по оценкам экспертом в лучшем случае через год — полтора.

КСТАТИ

Госпитализация может понадобиться каждому пятому

- Когда люди уверены, что 80% заразившихся легко перенесут COVID-19, они почему-то забывают про обратную сторону медали, - говорит иммунолог, эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - На сегодня данные разных стран мира показывают: госпитализируют от 15 до 35% пациентов с COVID-19. Задумайтесь: в больнице может оказаться каждый пятый заразившийся. Более того, если у человека есть факторы риска, то угроза летального исхода для него, к сожалению, растет, даже если он не достиг почтенного возраста. Скажем, по результатам эпидемиологических исследований в России гипертоническая болезнь, в том числе недиагностированная, есть у каждого второго человека в возрасте от 25 до 65 лет (при использовании европейских критериев диагностики). Риск умереть от COVID-19 для гипертоников примерно на 6% выше, чем для общей популяции. Задумайтесь и будьте осторожны. Соблюдайте меры самоизоляции и гигиены.