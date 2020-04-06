Беженцам разонравилась «грязная» Европа

Жизнь становится все веселее и веселее. Мигрантам и беженцам теперь не нравится «грязная» Европа, которая вдруг заболела ужасным коронавирусом (о, наказание неверным!) Более того, и весь преступный бизнес (проституция, наркотики) слег. Ведь полицейские на каждом углу, клиенты на карантине, да и денег у них поубавилось. А уж как наркоманам приходится нелегко! Словом, мигранты внезапно стали патриотами, и было принято решение: тикать на любимую родину.

В панике вся сомалийская диаспора в Швеции, которая считает эту свободную страну - сборищем идиотов, решивших плюнуть вирусу в лицо. Мол, мало ли вирусов на свете! Но бежать из Швеции затруднительно, границы закрыты. Зато перевозбудились нелегальные жители южных стран.

Группа из 100 марокканских нелегалов, живущих в Испании, (к слову сказать, профессиональных наркодилеров) заплатила безумные деньги за лодки контрабандистов, - 60 000 марокканских дирхамов с носа (около 5500 евро), чтобы их вернули в благословенное королевство Марокко. (Иншаллах!) Но Аллах, по-видимому, не пожелал оказать эту милость недостойным, и в море поднялись огромные волны, не дающие лодкам пристать к берегу. И некоторые из экс-патриотов даже оказались в воде, чуть было не потонули и воззвали к небесам.

И тут их спасли местные контрабандисты, разумеется, не бескорыстно. За 300 000 дирхамов (27 000 евро). Но, достигнув берега, спасенные показали невиданную прыть, - ведь там их ждала марокканская полиция с целью арестовать и посадить на жесточайший карантин. А заодно и выяснить род их занятий. Все они разбежались по местным деревням, и только часть их отловили. Один даже спрятался в огромной глиняной печи.

Что ж, у Европы появляется шанс! Мало того, что Эрдоган отозвал мигрантов, штурмующих греческую границу (среди них множество зараженных, и они успешно наградили вирусом население богатых турецких приграничных городов, таких, как Эдирне). А тут еще в Идлибе вовсю бушует коронавирус, который, по донесениям курдских соседей, занесли китайские уйгуры-террористы. Так еще и ИГИЛ (запрещенная в России организация) строго предупредило своих бойцов даже не пытаться пробраться в зараженную «неверную» Европу. (Это угрожает здоровью шахидов!) И если Евросоюз за время пандемии поумнеет, у него появится шанс остановить поток «нежелательных элементов» на свою территорию.