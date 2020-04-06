Сайт КР.RU вошел в число социально значимых сайтов: правительство назвало ресурсы, доступ к которым будет бесплатным

Минкомсвязь РФ составило список из 361 интернет-сайта, за доступ к которым пользователям интернета не нужно будет платить. Соответствующий документ за подписью министра Максута Шадаева опубликован на портале ведомства.

Перечень получился большим. В нем нашлось место не только сайтам госуслуг и органов власти, но и популярным отечественным соцсетям («Одноклассники», «ВКонтакте»), поисковикам («Яндекс», Mail.ru, «Рамблер»), почтовым сервисам и мессенджерам.

Отдельный раздел в списке отведен ведущим российским СМИ. В числе сайтов, трафик за посещение которых не будет учитываться, вошел и портал «Комсомольской правды» kp.ru. Также бесплатными для россиян будут ведущие отечественные сайты о здоровье и здоровом образе жизни, образовательные платформы, спортивные порталы и сайты по поиску работы. Отметим также, что в список вошли и крупнейшие онлайн-магазины: Яндекс.Маркет, Wildberries, Ozon, Юла и многие другие.

Обеспечить россиянам бесплатный доступ к социально значимым сайтам поручил во время своего послания Федеральному собранию в январе этого года президент страны Владимир Путин. С тех пор начались переговоры между Минкомсвязи, которое в правительстве отвечает за проект, и операторами мобильного интернета. Компании хотели компенсации за бесплатный трафик, но чиновники платить им из бюджета отказались. В итоге договориться все-таки удалось.

Сейчас речь идет об эксперименте – с 1 апреля по 1 июля. В нем согласились участвовать все операторы «большой четверки»: «Мегафон», «Билайн», МТС, Теле2, а также «Ростелеком». Все они уже перестали считать трафик за визиты на 361 сайт из списка Минкомсвязи. Причем, как обещают, зайти на указанные сайты можно будет даже при нулевом балансе на телефоне.

Кстати, бесплатным будет и официальный портал стопкоронавирус.рф.

- В нынешней ситуации доступ к интернету для людей, которые долгое время вынуждены проводить дома, является одной из базовых потребностей, - заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. – Фактически мы вводим минимальный социальный стандарт доступа во всемирную паутину. Думаю, в нашем списке есть все для комфортной работы и пребывания дома.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

ВАЖНО

Почему доступ к социально значимым сайтам сделают бесплатным – я же и так ничего не плачу, когда захожу на них?

Действительно, никто не берет деньги за каждый заход в «Одноклассники», госуслуги или сайт КП. Но ваш провайдер или сотовый оператор считает трафик, который ушел на загрузку каждой страницы. Во многих тарифах на сотовую связь, да и в некоторых предложениях по домашнему интернету, количество мега- или терабайт интернет-трафика в месяц ограничено. Так что, можно сказать, что опосредованно пользователи все-таки платят за доступ к сайтам – но не самим порталам, а своим операторам.