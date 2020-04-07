«У везунчиков работа поперла!»: звезды на карантине смогли получить новые миллионные контракты

Пока одни артисты рассказывают, что потеряли основные источники доходов из-за отмены спектаклей, концертов, гастролей, другим повезло. Есть артисты, которые получили новые контракты или перед объявлением пандемии, или уже после.

Не снизился уровень дохода у наших телеведущих. Это и понятно, задача телевидения сейчас информировать и развлекать население на самоизоляции. Но, благодаря запуску новых проектов, появился дополнительный источник дохода у многих наших знаменитостей. Самой востребованной на карантине оказалась Екатерина Варнава. У нее сразу два новых телеконтракта – в четверг премьера шоу «Бойс с герлс» («Пятница!»), а в субботу она отпремьерила в «Танцах со звездами» («Россия1»). То есть, звезда прибавила к ежемесячным доходам около пяти миллионов рублей. Елене Летучей тоже повезло: помимо попадания в «Танцы со звездами», она заключила еще одно выгодное соглашение. После объявления пандемии случилась премьера ее программы «Летучий надзор» («ЧЕ!») – у звезды выкупили право на трансляцию ее шоу, которое ранее выходило только на YouTube. Помимо этого, на днях у Елены случилась премьера проекта на СТС, но с каналом у нее уже давно контракт. То есть по самым скромным подсчетам, доход Летучей весной около 6 млн. руб. в месяц.

Екатерина Варнава. Фото ТНТ

Актриса Светлана Иванова пока отменены съемки и спектакли время даром не теряет: весной получила новый рекламный контракт и рекламирует одно аптечное средство. А это означает, что получила она не меньше пяти миллионов. Но рекордсмен по новым коммерческим предложением Регина Тодоренко. Что она только за последние недели не рекламировала: и молочный напиток, и леденцы, и сок, и книжный сервис, ну и традиционно запустила коммерческий марафон с блогерами… В ее случае секретов интереса брендов к персоне несколько: Регина в эфире двух федеральных каналов, она популярный блогер, она счастливая мама и жена, красивая женщина, которая всегда в хорошем настроении. Мечта для рекламодателей.

Елена Степаненко последние год давала концерты не часто, а вот на телепроекты соглашалась лишь на разовые. От заманчивых гонораров и предложений запустить собственный проект Степаненко отказывалась. Однако теперь предложение приняла и в марте отсняли новое шоу Елены Степаненко. Елена Григорьевна приняла заманчивое предложение с шестью нулями и в ближайшие выходные у нее премьера авторского шоу на «Россия1».

Соведущая программы «Давай поженимся!» астролог Василиса Володина в эфире ежедневно по будням. Эта накопленная телепопулярность сделал ее имя брендом. И сейчас люди, которые верят в гороскопы, просто осаждают астрологами заказами на индивидуальные прогнозы. Народ у астролога хочет узнать, когда следующий отпуск, удастся сохранить работу или срежут зарплату. А стоят услуги именитого астролога дорого – 300 – 210 тысяч рублей за прогноз и советы на 5 лет вперед. Таким образом доходы за пять рабочих дней могут доходить до полутора миллионов рублей. «У везунчиков работала поперла!» - завидуют коллегам знаменитости. Но все мечтают об одном, чтобы карантин поскорее закончился.