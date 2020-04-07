2020-04-07T08:51:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Китае, последние новости на 7 апреля 2020: КНР заработала миллионы долларов во время пандемии

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Китае на 7 апреля 2020 года
Ангелина ЗАКИРОВА
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Китай увеличил производство медицинских масок в 12 разКитай увеличил производство медицинских масок в 12 разФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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За день в Китае — две жертвы COVID-19. Выявлено 39 новых случаев заражения, в настоящее время болезнь находится в активной фазе у 1299 человек, 265 из них в критическом состоянии. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Китае на 7 апреля 2020 года.

Китай заработал на коронавирусе

В марте Китай заработал $1,43 млрд, экспортируя медицинские товары. Республика поставила за границу 4 млрд медицинских масок, 37 млн защитных костюмов, более двух млн термометров, большие партии аппаратов ИВЛ и тестов на коронавирус. Из-за пандемии COVID-19 производство масок в Китае увеличилось в 12 раз. Примечательно, что еще до распространения вируса республика производила около половины всех медицинских масок в мире.

В Китай завезли 20 новых случаев заражения COVID-19

На северо-востоке республики в провинции Хэйлунцзян, где проходит граница с Россией, выявили 20 инфицированных коронавирусом. Об это рассказал региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения. Все два десятка завезены в КНР из Москвы через Владивосток. Зараженные — граждане Китая.

Тем временем, в Китае эпидемия подошла к концу, власти говорят, что немалая часть новых случаев заражения привезена из-за границы, в том числе из России. Чтобы не допустить активного распространения вируса, власти Китая всех при бывающих в страну отправляют на обязательный двухнедельный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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