2020-04-07T07:58:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 7 апреля 2020: в стране зафиксировано более 130 тысяч случаев заболевания

Представляем последние новости о коронавирусе в Италии на 7 апреля 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 7 апреля 2020: страна уже на втором месте по распространению инфекции в ЕвропеКоронавирус в Италии, последние новости на 7 апреля 2020: страна уже на втором месте по распространению инфекции в ЕвропеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Италия продолжает вести борьбу с коронавирусом. С первого места по распространению инфекции в Европе ее "сместила", где на текущий момент более 136 тысяч случаев заболевания. А если говорить о последних новостях по коронавирусу в Италии на 7 апреля 2020 года, там 132 547 случаев заболевания, скончались от инфекции уже 16 523 человека. Выздоровели - 22 837 человека.

В стране еще несколько недель назад закрыли все заведения общественного питания, развлекательные и торговые центры, салоны красоты, фитнес-клубы. Прогулки строго запрещены, максимум - поход в магазин или выгул собаки. За нарушение карантина грозит крупный штраф.

В разгар эпидемии страна столкнулась с нехваткой средств защиты от инфекции - начались проблемы с масками, ИВЛ и другим. Некоторые страны направили в Италию гуманитарную помощь. Также на выручку местным врачам приехали зарубежные специалисты. Вместе они каждый день ведут борьбу за жизни пациентов.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 7 апреля 2020 года, то там накрыли организованную «банду» пенсионеров, которые нарушали карантин. Все происходило в коммуне Кастано-Примо в Ломбардии. Пенсионеры в возрасте от 65 до 72 лет сообщали родственникам, что идут в магазин, а сами собирались вместе и играли в карты.

Но не так давно местные жители услышали крики - друзья иногда ссорились и кричали друг на друга. Бдительные граждане решили проверить, что происходит, и увидели компанию из шестерых пожилых людей без масок, а затем сообщили об увиденном в полицию и мэру. На первый раз пенсионеров решили не штрафовать.

Карантин «по-итальянски».Итальянцы не были бы итальянцами, если бы даже в ситуации ЧП и полного карантина не нашли способа побыть вместе в веселой, шумной компании

ИСТОЧНИК KP.RU

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