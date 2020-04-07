Чиновники своими штрафами парализуют бизнес

Региональные и муниципальные власти определяют список органов власти, которые могут штрафовать бизнес за нарушение противовирусных мер. Списки получились солидные: в столице, например, искать нарушителей вправе префектуры административных округов и управы всех районов, а в Мособласти такие права получили и вовсе 12 органов власти, в том числе лесники и экологи. Такая картина, безусловно, наблюдается не только в столичном регионе, а по всей стране.

Безусловно, такое число органов, которым даны полномочия собирать штрафы, приведет к коррупции, злоупотреблениям и простому честному бытовому идиотизму.

Но самое страшное, что это парализует бизнес. Даже не в том смысле, что кто-то не сможет заработать. А в том, что пропадает возможность снабжать людей самым необходимым.

Вот, к примеру, мне написали из Краснодарского края фермеры, которые в теплицах выращивают огурцы. Сейчас как раз подоспел новый урожай. Но они не могут их вывезти с хутора, потому что когда вы выезжаете на дорогу, вас останавливают казаки, которые там работают в качестве инициативных дружинников. А дальше – как договоритесь. Если едете по своим делам, придется заплатить. А если везете груз, скорее всего, останетесь без значительной его части. Многим проще просто выбросить свои огурцы.

Получается, что у одних пропадает урожай, а другим нечем торговать. Владельцы киосков не понимают, что им продавать через 2-3 дня. Кто-то будет платить взятки, а кто-то просто закроется. В итоге, вся эта истерия вокруг коронавируса просто убьет всю нашу экономику.