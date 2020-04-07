Елена Малышева: Делаю ставку на то, что к Дню Победы эпидемия затихнет

На радио «Комсомольская правда» (97,2 FM в Москве) каждое утро с 9 до 10 часов – программа «Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой». Известная телеведущая встречается в эфире со звездами. Одной из первых знаменитостей, к кому ранним утром постучались с Радио «КП», стала телеведущая, врач Елена Васильевна Малышева. Они с Ариной дружат уже много лет, поэтому общались без формальностей, на ты.

Вакцина будет создана до конца года

- Елена Васильевна, скажи, ты уже успела соскучиться по работе?

- Я работаю, не останавливаясь. Как говорится, скучать некогда.

- Тебя, в связи с тем, что ты все время работаешь, не штрафовали еще на улицах - ты же нарушаешь карантин?

- Нет. У меня есть пропуск как у сотрудника телевидения. У меня есть пропуск как у сотрудника медицинского учреждения, как у врача. И у меня есть пропуск как у производителя еды (для тех, кто питается по рекомендациям Елены Малышевой). На всех моих работах я должна работать, нигде у меня не объявлен карантин, причем по закону.

- Я знаю, что ты сейчас на передовой. Ты ходишь с врачами, которые пытаются уничтожить этот вирус на корню. Скажи, удалось ли тебе наблюдать какие-то научные разработки по борьбе с коронавирусом? Видела ли ты тех самых прекрасных людей нашего близкого будущего?

- Я могу сказать о России. У нас сейчас появился тест на коронавирус, который делается за 30 минут. Это первый тест день в день. Ее разработчики - генетическая компания «Генериум» под руководством профессора Дмитрия Кудлая. Мы с ним очень давно знакомы, он тоже из Кузбасса, сибиряк. Со среды этот тест будет в 20 лабораториях Москвы. И самое главное, что его отвезли в регионы, в том числе и в Кузбасс. Поэтому у многих людей появится возможность этот тест сделать. Это наши большие научные разработки.

Но вообще в связи с коронавирусом должна заметить - большое счастье жить в XXI веке. Потому что структура вируса была мгновенно расшифрована, тесты появились во всех странах, и у нас очень быстро появился тест. Сейчас понятно, что это был не самый чувствительный анализ. Но это простительно, потому что его делали с колес. А сейчас уже появились тесты гораздо более чувствительные. И это все идет на наших глазах с огромной скоростью. И сравните, например, с вирусом полиомиелита, когда по 15 тысяч детей в год оставались парализованными, и столько же погибало. Ученые десятилетиями не могли найти ничего для спасения. А когда создали вакцину, то японские женщины стояли на митингах: дайте нам советскую вакцину.

А здесь, не потеряв совсем времени, сделали тесты, появились протоколы лечения коронавируса. Я думаю, что до конца года будет создана вакцина. Когда ты смотришь все это эмоционально, становится страшно, но с точки зрения прогноза у меня уверенность в том, что все будет хорошо.

- Но почему вакцину приходится так долго создавать?

- Потому что главное - вакцина должна быть супербезопасной. Она должна быть, безусловно, эффективной. Но она не может быть эффективной и опасной. Поэтому там существует целая система выведения этой вакцины. Вначале появляется прототип. Сейчас только в России 7 прототипов. По много прототипов во всех странах. Дальше показывается на животных, что происходит выработка иммунитета в ответ на введение этой вакцины. После этого приступают к исследованиям на добровольцах. Вот Америка уже на 45 добровольцах начала. Это всё занимает время. Добровольцам вводится вакцина, а потом на протяжении нескольких месяцев у них берут кровь и смотрят, есть ли накопление антител, то есть формируется иммунитет или нет.

- То есть добровольцы рискуют своим здоровьем, жизнью?

- До определенной степени все, кто участвует в клинических исследованиях, безусловно, риски имеет. Но все это оговаривается в специальных договорах, этим людям платят. Это не просто так набирают рабов, которым вводят вакцину.

В общем, резюме такое. Очень долго доказывается эффективность и еще дольше доказывается абсолютная безопасность вакцины. Так как ее будут вводить миллионам, она должна быть абсолютно безопасной. Вообще специалисты обещают, что на разработку потребуется год. Я надеюсь, что будет чуть быстрее. Посмотрим.

Инфицированы будут все

- Сегодня появились уже стандарты лечения, - продолжает Елена Малышева. - Это уже большой прорыв. Кроме того, точно доказано, какие препараты неэффективны. Потому что уже проанализирован опыт и опубликованы работы, которые систематизируют это. В частности, показано, что препараты от ВИЧ применять бессмысленно, они оказались неэффективными. Но обнаружились четыре эффективных препарата.

- Да, такая колоссальная научная медицинская работа идет сейчас во всем мире. На этом фоне, на мой взгляд, смешно выглядят высказывания разных людей, которые говорят: какая ерунда этот ваш коронавирус, а пойду-ка я прогуляюсь, поеду с метро к своей тете Марусе, встречусь со своими подругами.

- Дело в том, что человеку, особенно русскому человеку, свойственно такое поведение. Даже я, когда смотрю глазами врача, сухо и холодно, на этот вирус. Говорят: это биологическое оружие…

- Лена, а это биологическое оружие?

- Это неважно. И вот почему. Вообще, самый мощный биотеррорист - живая природа. Именно в ней создаются такие мутации, о которых злые люди и мечтать не в состоянии.

Второе. Если представить, что это биологическое оружие. Статистически средний возраст умерших - не инфицированных, потому что инфицированы по факту будут практически все, так же как мы сегодня инфицированы вирусом герпеса..

- Все? Даже те, которые на карантине?

- В конце концов, этот вирус сейчас расселяется среди нас. Если иммунная защита будет вырабатываться сильная, в сегодня показано, что она будет вырабатываться, то этот вирус может элиминироваться (исчезнуть – прим. Ред.) Потому что его предшественник SARS вспыхнул и исчез, а это мутация SARS.

Но я другое хочу сказать. Если представить, что это биологическое оружие, то, как говорится, спасибо за такое оружие. Потому что практически не умирают дети. То есть смертность до 10 лет – 0, до 20 лет – практически нет госпитализации. Средний возраст умерших – 79,5 лет, практически 80. Это люди с тяжелейшими отягощающими заболеваниями – диабетом, заболеваниями сердца, заболеваниями легких и т.д. Поэтому та группа, которая самой высокой жертвой оказалась, она, конечно, очень близка и дорога нам, но если представить, что сейчас больницы завалены детьми, мы бы сейчас точно выли. При всем при том в России ситуация сейчас выглядит довольно подконтрольно. И именно это какой-то оптимизм дает.

Что касается хождения по улицам, то я думаю, что здесь должна быть просто какая-то человеческая солидарность. Потому что в высокой группе риска старшее поколение и люди любого возраста, у которых есть какие-то заболевания. Поэтому надо понимать, что ты сам становишься снарядом, особенно если ты молод и прекрасен. Ты сам можешь перенести вирус бессимптомно или очень легко, как легчайшую простуду, а кто-то слабый может заболеть и погибнуть.

Маски не защищают, но носить их надо

- Мне часто говорят: маски не защищают, - говорит Елена Васильевна. - Обычные маски действительно не защищают. Но это такая солидарность с другими, когда мы говорим: я не знаю, может быть, я очень легко болею… Поэтому я надену маску, чтобы вам не навредить.

- Лена, получается, что коронавирус словно обостряет в нас те чувства, которые стали потихоньку пропадать – чувство солидарности, милосердия, добра друг к другу, объединения какого-то.

- Победим мы эту дрянь. Я каждый раз говорю, что ставлю на то, что Парад на Красной площади будет. Может быть, туда не пригласят очень пожилых людей. Потому что, с моей точки зрения, ограничения именно для них должны сохраниться надолго.

Или разведемся, или узнаем друг друга по-новому

- Получается, что коронавирус вместе с ограничениями прививает нам еще и некую дисциплину, уважение друг к другу.

- Коронавирус дал нам возможность пообщаться с родными. Я посидела дома и с удивлением обнаружила, что первый раз в жизни зашла днем в кабинет мужа. Обычно днем я на работе. А тут я зашла и увидела какое-то здание из его окна. Спрашиваю: «А это давно здесь видно?» Он говорит: «Леночка, мы тут живем 20 лет. Это видно было всегда». И я поняла, что все дни до этого я работала. И вдруг оказалось, что я при свете дня могу дома увидеть мужа, и у меня есть повод зайти к нему в кабинет.

Я мужу говорю: «Говорят, повышается число разводов в связи с карантином. Как ты думаешь, мы пройдем это вместе?»

- Вообще тема разводов во время коронавируса – это тема важная. Мне кажется, с перепуга люди просто вцепятся друг в друга и скажут: не отпущу.

- В Китае число разводов выросло.

- Лена, какие у тебя прогнозы на пик коронавируса, когда он произойдет?

- Я думаю, что все произойдет в течение ближайших двух недель. Думаю, что к 1 мая ситуация разрядится. И я делаю ставку на то, что 9 мая будет Парад Победы.

- Лето будет, наверное, бескарантинным.

- Мне кажется, что да.

- А может ли быть так, что в сентябре-октябре карантин вновь вернется?

- Я не думаю. Я уверена, что к этому времени сформируется популяционный иммунитет. Потому что 80% людей переносят эту инфекцию на ногах, легко. При этом у них формируется иммунитет. Поэтому я думаю, что если даже что-то будет, то это будет легкая вспышка. Каждую осень ведь возникают вспышки ОРЗ и даже гриппа, хотя огромная вакцинация от гриппа и большое количество лекарств. И этот вирус будет таким же.

Я еще хочу сказать. Миллион заболевших по миру. Но заболевших гриппом только в США сегодня – 26 миллионов. Поэтому все цифры хороши, когда ты знаешь другие цифры.

- Лена, наш с тобой основной лозунг, который мы переадресуем всей нашей большой стране: думаем позитивно, делаем добрые дела, дружим.

- И делаем ставку на День Победы.