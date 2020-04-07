Придется ли россиянам расплачиваться за выходной месяц рабочими субботами?

5 нерабочих недель – на такие меры пошли власти страны, чтобы остановить распространение коронавируса. Но самоизоляция по домам не только не дает заражать больным здоровых, но также мешает людям зарабатывать деньги, а потом их тратить, давая заработать другим. Да и от остановленных производств экономике легче не становится.

Очевидно, за внеплановые каникулы придется как-то заплатить. Сокращения доходов населения власти обещают не допустить, но и раздавать деньги людям пока не готовы. Есть, впрочем, еще один способ.

5 карантинных недель – это, если вычесть субботы и воскресенья, примерно 25 рабочих дней. Так что отдыхаем мы сейчас в счет будущих трудовых подвигов в рамках 6-дневной рабочих недель во втором полугодии 2020-го. Такие слухи распространяются по соцсетям. «Комсомолка» решила разобраться, есть ли под ними какие-то основания.

- У нас вообще-то законом установлена 40-часовая рабочая неделя, - напомнил руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич. – Изменение этой нормы обернется, скорее всего, большим скандалом. В прошлом году активно обсуждался переход на четырехдневную рабочую неделю, какая же сейчас шестидневка. Другое дело, что если работодателю нужно, у него и сейчас есть все законные рычаги, чтобы сотрудники работали по выходным и сверхурочно.

Эксперты уверены, что не нарушая или не изменяя трудовое законодательство провернуть такой «финт ушами» невозможно. Да и нужно ли?

- Все предприятия непрерывного цикла продолжают работать сейчас. Ничего не изменилось и для медицины, школы и вузы просто перешли на дистанционный формат, стройки идут. То есть ограничения коснулись прежде всего сферы обслуживания. А магазины и кафе в обычной ситуации и так работают и по субботам, и по воскресеньям, - рассуждает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Люди, которые говорят о переходе на шестидневку, скорее всего, неправильно представляют, как устроена экономика. Нет же условной горы кирпичей, которую мы должны перетащить из одного места в другое. И раз мы не работаем в апреле, надо наверстать упущенное потом, чтобы не выбиться из плана.

- Чтобы запустить станок не на 40 часов в неделю, а на 60, вы должны быть уверены, что ваша продукция будет кому-то нужна. А мы сейчас в очень сложной экономической ситуации, фактически в кризисе. Из него экономика всегда выходит постепенно, - напомнил Сафонов. – У нас сейчас резко упал спрос, и сложно представить, что через месяц он откуда-то возьмется. Никто не будет работать на склад, не понимая, будет ли куплена продукция. Это просто экономически нецелесообразно.

Чтобы поставить все точки над и, мы позвонили в Министерство труда и социальной защиты РФ.

- Ну какие рабочие субботы? — удивились вопросу КП в Минтруде. — Меры против распространения вируса рассчитаны пока только на месяц, многие производства и сейчас продолжают действовать.