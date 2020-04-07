Звезды просятся на «Дом-2»: как работают в карантин на шоу, где всегда есть деньги и еда

Пока многие артисты переживают из-за переноса концертов и спектаклей, другие не теряются и ищут подработки. Так на прошлой неделе в эфире шоу «Бородина против Бузовой» (передача с героями «Дома-2») вдруг появилась 59-летняя актриса Вера Сотникова. Звезда отечественного кинематографа поучала любвеобильных героев «Дома-2», ей вторили эксперты, которые расселись на диванчике в полутора метрах друг от друга. Пришла она не бесплатно, а за приличный гонорар. Час эфира может стоить от 20 до 100 тыс. руб. в зависимости от звездности эксперта. Ток-шоу на главных каналах страны теперь все чаще рассказывают о различных аспектах пандемии, избегая собирать в студии толпы экспертов, поэтому артисты ищут подработки на стороне.

Вообще, на «Доме-2» участники изначально были изолированы. Иногда их выпускали в город, но теперь эти выезды запрещены. Сейчас бывшие звезды проекта больше всего завидуют 42-летнему Степану Меньщикову. Десять лет назад он крутил на «Доме-2» любовь с Викторией Боней и Аленой Водонаевой, а теперь вернулся на проект с новой возлюбленной. На проект заманивают старых участников ради спасения рейтингов. Меньщиков принял предложение об участии и вернулся накануне всеобщей самоизоляции. За ежемесячный гонорар – 150 тыс. руб. Накануне закрытия границы Меньщиков с возлюбленной успели улететь на площадку «Дома-2» на Сейшелах. У участников на острове идеальная самоизоляция – океан, фрукты и жизнь на виллах. О таком карантине можно только мечтать: Меньщиков и остальная малоизвестная компания пересидят вирус на островах. Степан на седьмом небе от счастья: вся его работа в клубах и на «заказниках» отменилась, он улетел купаться и отдыхать, а за это ему еще деньги платят. На площадке под Москвой тусуется другая группа участников «Дома-2»: от 100 тыс. руб. в месяц получают парочку «звезд» шоу, кто-то по 60 – 70 тыс. в месяц, а основная масса усердствует перед камерами за 30 — 50 тыс., а также за еду, жилье и славу телевизионную.

Степан Меньщиков с подругой самоизолировался на площадке «Дома-2» на СейшелахФото: СОЦСЕТИ

Как рассказал нам сотрудник телепроекта – уже несколько лет как условия здесь изменились: «Это раньше холодильники участников ломились от дорогой еды, а теперь все очень скромно, как в самом бюджетном супермаркете. И по $5 тыс. никому не платят. Экономят давно и на всем». Участники сидят за забором под охраной, играют свои роли: спят друг с другом, ругаются, мирятся… О таком полном пансионе сейчас мечтают многие, кто остался без работы. Кстати, ярких звезд среди нынешних героев единицы. Зажигает «старичок» Коля Должанский. В холодильнике на поляне подешевела колбаса, а на телестройке обмельчали герои.

«Нищеброд Май Абрикосов держал внимание телезрителей. Сейчас «Дом-2» формируется из пустых проходимцев. Хоть одну фамилию назовешь? Нет! Естественно, завалили долю телесмотрения. Поэтому и зовут старых участников», - рассказывает kp.ru участник «золотого состава» «Дома-2» Рустам Солнцев.

Ксения Бородина отрабатывает высокую зарплату — на эмоции не скупится. Фото: ТНТ

Хорошо, что хоть ведущие проверены временем. Ксению Бородину не пускали на съемки три недели. Она в разгар коронавируса слетала в Куршевель: отметила день рождения 8 марта, да еще задержалась на отдыхе… А когда вернулась в столицу, стало известно, что на этом горнолыжном курорте именно в эти даты началась вспышка коронавируса. Первый завозной случай вируса в столице случился именно из Куршевеля. Поэтому руководство заставило отсидеть Бородину не две, а три недели прежде, чем выпустили на съемочную площадку. Естественно, в неоплачиваемом отпуске. Бородина своей работой дорожит. Платят им с Ольгой Бузовой прилично. Гонорары ведущих за шоу «Дом-2» и «Бородина против Бузовой» около 3 млн. руб. в месяц. Реалити-шоу и сейчас снимают без остановки. Теперь появился шанс хоть немного повысить рейтинги — пока народ сидит по домам у телевизоров.

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