2020-04-07T08:25:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 7 апреля 2020: число заболевших достигло 368 тысяч

Мы собрали последние новости о коронавирусе в США на 7 апреля 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 7 апреля 2020: готический собор в Нью-Йорке превратят в госпитальКоронавирус в США, последние новости на 7 апреля 2020: готический собор в Нью-Йорке превратят в госпитальФото: Евгения ГУСЕВА
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На днях появилась информация, что советник президента США по экономике Питер Наварро еще в конце января направил Дональду Трампу служебную записку, в которой предупреждал об опасности коронавируса.

С января прошло уже больше двух месяцев, и на данный момент в США, как и в других странах, идет нелегкая борьба с опасной инфекцией. По последним новостям о коронавирусе в США на 7 апреля 2020 года, там уже 368 241 случаев заболевания. Скончались от инфекции 10 986 человек, выздоровели - 19 828 человек. Белый дом заявил, что уже в апреле количество смертей от COVID-19 может достигнуть 100-200 тысяч.

В разных штатах введены различные ограничительные меры. Но самая сложная ситуация пока в Нью-Йорке, где зафиксировано более 3 тысяч смертей от инфекции. По последним новостям о коронавирусе в США на 7 апреля 2020 года, в Нью-Йорке даже повысили штраф за нарушение социальной дистанции от 500 до 1000 долларов.

Кроме того, стало известно, что кафедральный собор Иоанна Богослова превратят в госпиталь для больных. Там смогут разместиться около 200 пациентов. Дело в том, что все медицинские учреждения в городе уже переполнены. Больных размещают и в полевых госпиталях в парках, и в плавучих госпиталях.

Также на помощь жителям Нью-Йорка направят тысячу военных - армейских медиков. Они будут помогать больницам.

В Центральном парке Нью-Йорка открылся полевой госпиталь скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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