Дочь Сергея Доренко попала с ожогами в больницу после конфликта с соседкой

В травматологию Одинцовской ЦРБ посреди ночи обратилась старшая дочь журналиста Сергея Доренко. 36-летняя Екатерина сообщила врачам, что у нее сильно болит голова и жжет лицо. Также девушка рассказала, что травмы получила, находясь на своем участке в Подмосковье, после ссоры с соседкой, на которую она неоднократно вызывала полицию.

- Девушка была доставлена в больницу поздно ночью. Были установлены диагнозы: сотрясение головного мозга под вопросом, ушиб грудного отдела позвоночника, ожог лица и правой кисти, - сообщил kp.ru источник

Эти повреждения Екатерина получила на собственном участке, после того как сделала замечание соседке за опасный костёр.

- Конфликты с ней уже не в первый раз, то у них животные пропадают и обвиняют они в этом наших собак, хотя у самих огромные алабаи, которые уже даже на людей нападали несколько раз. То с другими соседями чуть ли не до драки дело дошло, то мусор нам на участок подкинет, собаку мою угрожала отравить. Бывают такие люди, которым спокойно не живётся. Но после этого случая я не буду ждать, когда она с вилами набросится на меня, мою маму или ребёнка, - говорит kp.ru Екатерина Доренко

Участок в посёлке Рождествено вместе с домом Сергей Доренко оставил после развода своей первой супруге Марине и их детям: дочерям Екатерине, Ксении и сыну Прохору. Он расположен в подмосковном Одинцове. Дочь журналиста рассказала, что случилось в тот вечер.

- Это была суббота, мы сидели на веранде, слушали музыку, вдруг увидели яркое пламя на соседнем участке, костёр был очень высоким, метра 4-5, и очень близко к нашему деревянному забору и дереву. Достаточно опасно. Я подошла к забору проверить, не угрожает ли нам пожар. Людмила со своим 2-х летним сыном что-то жгли, я спросила у неё, контролирует ли она ситуацию с огнём, на что получила в ответ шквал нецензурной брани и разных характеристик меня и моих родителей. По словам Людмилы, я сую нос не в свое дело. После этого я решила не продолжать диалог и вернулась в беседку к семье, - рассказала Екатерина.

Обратили внимание на костёр и соседи с другого участка, открытый огонь в частном секторе разжигать нужно всегда очень осторожно. Екатерина беспокоилась за сохранность своего имущества и решила зафиксировать на видео всё происходящее на всякий случай.

- Я подошла к нашему забору, стала на приступок и стала снимать. Соседка шевелила ветки в костре длинной палкой, заметив меня, она снова стала выражать агрессию в мой адрес, а потом подошла и ударила меня той самой горящей палкой. Она чудом не попала мне в глаз, я перед лицом держала телефон - это в итоге меня и спасло. Но она обожгла мне щеку и руку, я потеряла равновесие и ударилась головой, - вспоминает Екатерина.

После случившегося женщина обратилась в больницу и полицию. Она считает такое соседство небезопасным.

- Она мне так отбила лоб, что у меня оказался поврежденным нерв. Сотрясение, слава богу, не подтвердилось. - рассказывает Екатерина.

Женщина лечит ожоги и собирает справки для полиции, в перепалке пострадала не только Екатерина, но и её телефон, при падении он был повреждён и нуждается в ремонте. Скорее всего её обидчице грозит только административное наказание. Екатерина надеется, что соседка сделает выводы и научится выходить из подобных ситуаций более цивилизованными способами.