Memory Hack: битва в цифровом пространстве

4-5 апреля в Москве прошел хакатон Memory Hack. Разработчики, программисты и дизайнеры со всей страны решили помочь цифровому проекту «Дорога памяти», создав для него новые привлекательные сервисы, способные привлечь большое количество аудитории. Застрельщиками хакатона стали Стартап Phystech.Genesis и сборная России по хакатонам Russian Hack Team, а поддержать айтишников решил «Промсвязьбанка».

Все разработанные идеи, сервисы и решения будут переданы «Дороге памяти» как подарок на 9 мая. Проект создан для сохранения памяти об участниках защиты Отечества. Это общедоступная единая цифровая база данных о каждом ветеране Великой Отечественной войны.

Фотографии из семейных архивов затем будут также размещены на стенах мультимедийного мемориального комплекса в парке Патриот, который станет продолжением цифрового проекта. Мемориал будет построен вокруг Главного храма Вооруженных Сил России. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков. Помимо фотографий пользователь может также разместить в цифровой базе информацию об истории семьи и подвиге своего предка.

А у айтишников – свои подвиги. Накануне нам удалось взять интервью у одного из членов жюри Хакатона, главы группы компаний EORA Романа Доронина.

- Роман, что вы ждали от участников хакатона?

- Мне хочется двух вещей. Чтобы то, что они предлагают, работало и после хакатона (мы сами выиграли больше 20 хакатонов, международных в том числе, поэтому я знаю внутреннюю кухню). Второе, чтобы те решения, которые они предлагают были, может быть попроще, потому что за два дня много не сделать, но имели красивый эффект.

- Представим, что вы не член жюри, а участник хакатона. С помощью каких решений вы бы привлекали цифровые архивы наследников людей, которые принимали участие в Великой Отечественной войне?

- Я бы добавил социальных механик. Маски в Instagram, например. Модели, которые генерируют какие-то сторисы: загрузил три фотографии, программа сама тебе смонтировала маленький фильм с музыкой. То есть я бы использовал классические наработки искусственного интеллекта, точнее генеративно состязательных нейронных сетей или просто машинного зрения, которые вызывают вау-эффект. И многие ребята это делают.

- Есть ли сейчас общедоступная единая база данных по теме участников Великой Отечественной войны?

- Работа с базами данными – это отдельная история. Баз много, вряд ли все данные собраны в единую официальную. Насколько я понимаю проект Министерства Обороны «Дорога Памяти» как раз пытается решить эту задачу, но это не простая работа даже с учетом преимуществ в виде архива или просто возможностей ведомства.

- Как сейчас искать данные о погибших на Великой Отечественной войне родственниках?

- Если бы мне нужна была такая информация, то я бы использовал как официальные источники, так и социальные сети. У всех, кто служил, есть однополчане. Из архивов точно можно достать фамилии и попытался найти родственников.

- Чтобы виртуальный музей «Дорога памяти» пополнялся не только сведениями о гражданах СССР, но и о солдатах со всего мира, которые боролись с фашизмом, возможно, стоило привлечь экспертов из дальнего зарубежья?

- Было бы здорово, но это могло вызвать языковую проблему. Не все у нас говорят по-английски. Хотя, технически это можно решить. Имеются достаточно простые модели, которые позволяют корректно переводить русские имена на английский язык, превращая в единую базу данных. Это более сложная задача – не для хакатона, но в целом ее можно выполнить.

- Почему вы решили принять участие в хакатоне качестве члена жюри?

- Я считаю, что это очень важный проект. И если я могу помочь в этой плоскости ребятам, которые что-то делают, то не вижу проблем.

- А вы лично готовы передать сведения о своих близких, которые прошли войну, в музей «Дороги памяти»?

- Да, с большим удовольствием.

Сегодня можно сказать, что хакатон Memory Hack – получился! В результате предварительного отбора из 34 команд, участвовавших в хакатоне, в финал вышли 20.

На церемонии награждения члены жюри отметили, что выбор победителей оказался сложен, так как уровень проектов оказался очень высоким.

“Было очень горячо эти два дня, идеи и презентации команд меня поразили уровнем прототипов, финальных презентаций, он выше, чем на многих хакатонах, которые я видел. Принимать решение было очень сложно, особенно во второй категории, где было много креативных идей. Но я считаю, что все, кто дошел до финала, топ-20 команд - большие молодцы”, - отметил Иван Глушенков, Phystech.Genesis.

По первому треку состязаний первое место получила команда RHT.ai за сервис «Создай открытку памяти», с помощью которого пользователи, загрузив фото, могут получить красивую открытку, а также посмотреть карту боевых действий, в которых участвовал ветеран.

Участники проанализировали существующие источники информации и выяснили, что, к примеру, в базах с качественной информацией о военнослужащих или хрониках военных корреспондентов часто нет фотографий, а в соцсетях и фотостоках они есть, но без подписей.

К моменту питчинга ребята уже запустили сайт с реализованным проектом, разместили ссылку в соцсетях и за час получили более 120 переходов!

Второе место за сервис по поиску связей военнослужащих жюри присудило команде Chain++. Участники разработали алгоритм нейронных сетей, который через поиск по групповым фотографиям вычленяет и отображает информацию о сослуживцах, роте, полке фронтовика. Кроме того, сервис, подобно соцсетям, выгружает групповые фото, на которых он может быть изображен, предлагает его отметить. Фишка проекта (killer-feature, «убойная фича» на языке разработчиков) - возможность определить количество рукопожатий, которое отделяет военнослужащего от значимых фигур ВОВ. База данных была сформирована на основе данных с сайтов moypolk.ru, polkrf.ru, polkmoskva.ru, алгоритм работает со скоростью 1,5 страницы в секунду.

Третье место заняла команда команда IBI solutions за автоматический фильтр на основе нейронной сети по распознаванию изображений inception v3, которая поможет упростить и ускорить модерации фото на сайте «Дорога памяти». Ребята обнаружили, что основная проблема, которая замедляет работу сайта - это ручная модерация, и придумали универсальное решение с гибкой модульной архитектурой, которое может быть применимо к самым разным поисковикам (сейчас это Google, Яндекс, Bing и Flickr).

Второй трэк или решение задачи по вовлечению пользователей в проект «Дорога памяти» защищали 13 команд.

Первое место получила команда BUGuwix за сервис по обработке фотографий и распознаванию воинских наград Spotter. Идея проекта родилась из истории, которой поделился один из членов команды: все награды его дедушки оказались утрачены, но семья очень хотела получить информацию о его подвигах и достижениях, а ручной поиск очень трудозатратен.

«С этой проблемой сталкиваются многие, есть целый форум, посвященный определению орденов. Наше решение привлечет не только участников «Бессмертного полка» или «Дорога памяти», но и тех, кто хочет больше узнать о герое», - рассказал капитан команды Дмитрий Фастовец.

Сервис прост в использовании: пользователь загружает фотографию, алгоритм определяет местонахождение медали и загружает информацию о них.

«В будущем мы планируем увеличить число распознаваемых наград, улучшить алгоритмы и дополнить базу данных», - добавил победитель.

Члены жюри признались, что в категории было очень много интересных и творческих проектов, и распределить команды по трем местам было очень непросто. Поэтому второе место разделили между собой три команды: «Команда», «ВсеВместе» и StartBlock.

«Команда» решила сделать архивные фото живыми и разработала сервис по анимации и колоризации военных снимков. Алгоритм нейронных сетей подарил фронтовикам на снимках возможность улыбаться и даже разговаривать.

«Получилось очень трогательно. Герои как будто ожили на этих снимках, стали улыбаться», - отметил член жюри Иван Глушенков.

«ВсеВместе» сделали процедуру запроса информации простой и удобной: написали чат-бот в Telegram, который в ответ на имя, дату рождения, фото, город призыва, номер подразделения, выгружает ссылку на полный отчет о подвигах героя с картой его боевого пути и указанием количества сражений, в котором он участвовал.

В перспективе планируется внедрить в сервис мультиязычность для поиска данных о гражданах Европы и СНГ, которые воевали в советских войсках.

А пока всех россиян - наследников своих героических предков мы призываем принять участие в «Дороге памяти». Для этого достаточно зайти на foto.pamyat-naroda.ru, и загрузить семейные фото фронтовиков.