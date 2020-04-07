Фактор времени

В своей прошлой статье я уже неоднократно упоминал, что борьба с пандемией коронавируса и следующий за ней экономический спад – это не только вызов, но и окно новых возможностей. Прежде всего, это шанс резко усилить наш мобилизационный потенциал, накопить бесценный опыт в решении глобальных проблем, где Россия, используя потенциал ведущих специалистов и экспертов из разных областей, может предъявить миру другой образец нетривиального действия и помочь другим странам в преодолении вызовов.

Другой аспект проблемы пандемии – это сильнейшие риски в экономике, которые требуют постоянного мониторинга и максимально оперативного принятия мер.

И как это ни странно, но главным фактором сегодня являются даже не ресурсы, а время. Именно правильно использованное время может дать нам возможность стать сильнее, выработать новые правила и механизмы решения серьёзных, назревших проблем. Поэтому действовать надо комплексно и на всех уровнях, так как привычные способы действия или попытки частично поправить ситуацию за счёт корректировки тех или иных сложившихся механизмов будут малоэффективны.

И, безусловно, поддерживая те усилия, которые оперативно принимаются президентом и правительством России, необходимо с учетом анализа передового международного опыта и поступивших от производственных предприятий и бизнес-сообщества предложений, оперативно рассмотреть возможность расширить и уточнить перечень антикризисных мер в экономике и поддержанию стабильности на рынке труда.

Первое, что нужно сделать на первом этапе – это усилить меры экстренной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, а также ключевым предприятиям, от которых зависит будущее конкретных территорий, субъектов и страны в целом.

В условиях кризисной ситуации, когда выручка падает, сохранение налоговой нагрузки на малые и средние предприятия может привести к закрытию их значительной части. Требуется экстренно проработать освобождение от налоговых платежей тех, кто в марте-мае 2020 года покажет падение выручки более чем на 50% ежемесячно по сравнению с минимальным месячным уровнем за III-IV кварталы 2019 года.

Рассмотреть возможность снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) до 10% до 31 декабря 2020 года – в первую очередь для отраслей и секторов экономики, наиболее пострадавших от кризисных явлений, вызванных распространением коронавируса.

Для сохранения жизнеспособности предприятий, снижения напряжённости на рынке труда и недопущения роста безработицы в профилактический период рассмотреть возможность ввести упрощенный, даже заявочный механизм компенсации расходов малым и средним предприятиям по заработной плате в объеме до 80% от фонда оплаты труда.

Оценить вариант предоставления субсидий на компенсацию непроизводственных расходов на период вынужденного простоя из-за ограничительных мер в связи с профилактикой распространения коронавируса (до 3-х месяцев компаниям, несущим постоянные расходы). Также, проработать предусмотреть отсрочку по уплате коммунальных платежей субъектами малого и среднего предпринимательства, а лучше – снижение до 50% от ежемесячной суммы оплаты.

Возможно, следует предусмотреть меры по перерасчету налоговых начислений по федеральным и региональным налогам за 2020 год – из расчета 50% от начислений по налогу на землю, а также предусмотреть льготы по налогу на имущество (снижение до 1%), налогу на прибыль (снижение до 13%). Данная мера могла бы позволить отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на поддержание стабильной работы в условиях снижения заказов и падения спроса.

Обеспечить целевое кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства в упрощенном порядке кредитами сроком до одного года и в объеме до 20% от оборота за 2019 года через банковскую систему путем субсидирования процентных ставок по кредитам до ставки рефинансирования Банка России на дату получения кредита, исключив при этом возможности любых, в том числе валютных спекуляций со стороны участников программы.

Отдельным пунктом, требующим внимания, является деятельность предприятий, организаций и предпринимателей, задействованных в производстве услуг и товаров, связанных с преодолением пандемии нового типа. Необходимо оценить создание механизма выделения субсидий на расширение производства, а также целевых грантов на разработку научных и инновационных решений, критически важных для борьбы с коронавирусом. Эти меры открыли бы новый источник стабилизации эпидемиологической обстановки в стране и повысили бы производственные возможности экономики в целом.

В данный момент крайне важно успокоить общество и, в первую очередь предпринимателей и трудовые коллективы работников. Нельзя допускать стремительного развития панической «инфодемии» среди людей на фоне нарастающих негативных экономических явлений. Серьезную роль играет именно психология и кризис доверия, который только нарастает на фоне усугубляющейся ситуации.

В этой связи необходима системная информационно-разъяснительная и рекламная кампания на основных каналах о предпринимаемых государством мерах поддержки, и, что еще более важно, – о конкретных планах по развитию таких мер. И предприниматели, и граждане должны представлять, на что пойдет государство в случае, если ситуация с существующими ограничениями затянется, они должны понимать, как им планировать свою жизнь, на что и при каких условиях им можно рассчитывать. Для предпринимателей это определит возможность вкладывать свои ресурсы в поддержание бизнесов и удержание работников в текущий момент, уже сейчас наметить шаги по восстановлению своей работы. Для граждан – успокоиться и понять, что их будущее при привычном для них образе жизни не содержит экономических угроз.

Эта кампания должна быть наполнена деталями и фактами, содержать заявления должностных лиц, комментарии специалистов и экспертов, она должна информировать не только о сроках введения подобных мер, но и практических шагах, которые должны сделать люди для получения такой поддержки. Конечно же, при этом нельзя забывать и рекомендации по саморазвитию и отдыху людей, включая сервисы дистанционного обучения и досуга на период профилактической самоизоляции.

Второе, на что следует обратить внимание –использовать сложное время для развития перспективных технологий, снятия ряда ограничений, которые мешали их внедрению. Следует отстраниться от текущей сложной ситуации и подумать над тем, что вызревало уже давно, но по каким-то причинам еще не было запущено в работу.

Например, одной из областей для перспективного развития могли бы стать аэрокосмические технологии, стремительный рост которых мы наблюдаем в ряде развитых стран на фоне распространения коронавируса.

В этой сфере крайне важно оперативно рассмотреть и упростить процесс получения согласований, усилить аэронавигационное обеспечение полетов дронов, в том числе для мониторинга обстановки и доставки медицинских анализов, медикаментов и товаров первой необходимости, для проведения санитарной обработки территорий. Также можно было бы рекомендовать главам субъектов России использовать беспилотные аэрокосмические системы для эффективного контроля ситуации и обеспечения оперативной доставки грузов, снижающих риск распространения пандемии.

Кроме того, используя потенциал дистанционной работы, рассмотреть вариант реализации стратегического проекта «3D-модели российских городов и населённых пунктов», который не только обеспечит безаварийные полеты дронов, но и оптимизирует транспортные потоки в целом, облегчит адресную и согласованную работу ситуационных центров и штабов в условиях, требующих принятия оперативных решений.

Третье – нельзя терять стратегический горизонт нашего видения перспектив, в направлении которых движется мир и ситуация в целом. Нам категорически нельзя допустить положения, при котором страна выйдет из этого кризиса ослабленной и неспособной к стратегическому развитию.

В этой связи нельзя допускать вероятности потерять стратегические цели, обозначенные Президентом Российской Федерации в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Ведущие экономические державы: США, Китай и Европа – предпринимают титанические по размаху и объемам усилия по поддержке своих экономических систем, работают и будут работать над тем, чтобы выйти из кризиса сильнее. Нам также нельзя упускать свой исторический шанс, необходимо наметить такой экономический императив: мы должны выйти из кризиса более сильными!

Например, в сфере машиностроения даже наши глубоко локализованные предприятия долгое время работали в положении, когда они были вынуждены находиться на внутреннем российском рынке только в своих узких нишах, выискивая раз за разом возможности для любой кооперации.

При этом каждое машиностроительное предприятие – это не только бизнес, но и сложная социально-технологическая система, которая обеспечивает занятость, развитие кадров и образование, повышение научно-технического уровня, поддержание стабильности существенных территорий, обеспечивает заказами малое и среднее предпринимательство.

Как я уже отмечал в предыдущей статье, нашими принципами должны стать импортонезависимость в ключевых для развития страны секторах промышленности, стратегический маркетинг и экспортоориентированная модель развития передовой промышленности. Всем нам стоит подумать над тем, как поддержать реализацию идеи Президента Путина по большому Евразийскому партнерству, созданию единого экономического пространства и развитию торгово-экономических партнерств.

США и мировая долларовая система постепенно отходят на второй план, теряет свое значение, и поэтому нам вместе с партнерами надо смелее идти по пути формирования новой валютно-финансовой архитектуры на базе современных цифровых технологий, добиваясь создания новых справедливых международно-правовых механизмов с привязкой к национальным валютным курсам.

Пора осознать, что дальнейшие события будут развиваться стремительно и слабо предсказуемо, поэтому нам нужно чётко понимать, что делать, как двигаться и развиваться в условиях глобальных изменений и глобальной нестабильности. Безусловно, мы должны снизить критическую зависимость от финансовой долларовой системы США и избежать риска стать участником исключительно низких экономических переделов в отношениях с Китаем в роли поставщика сырья.

Какие у нас для этого есть заделы? Создавая новый контур мировой экономики будущего, нам надо формировать собственный новый хозяйственный уклад, который даст нам конкурентные преимущества в высокотехнологичной сфере, основанной на интеграции потенциала российской фундаментальной научной школы, отечественного развивающего образования и промышленности.

Нам нужно использовать свои конкурентные преимущества и работать на поддержание геополитической стабилизации в мире, Россия должна стать экспортёром высокотехнологичной безопасности и стабильности, нам надо перехватывать инициативу и продолжать борьбу с терроризмом и экстремизмом.

В том числе это должно коснуться и сферы биологической безопасности, где Россия может и должна выдвинуть стратегические инициативы, которые позволят эффективно противодействовать современным угрозам, аналогичным той, что возникла сейчас с пандемией коронавируса.

Только системный и ответственный подход, общественная солидарность в преодолении вызовов позволят нашему обществу и нашей стране выйти с минимальными потерями из сложившейся ситуации и стать сильнее перед грядущими испытаниями.