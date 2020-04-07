«Вирусу - бой! Победа близко»: в Сети открылась выставка советских плакатов, переделанных на современный лад

Все же мы помним броские фразочки со старых плакатов. Начиная от сырой воды, которую не следует пить. И заканчивая косоглазием, которое нужно лечить очками. А сколько остроумия и неожиданных рифм привнес в этот жанр Владимир Маяковский. Уже тогда писавший: «Грязные руки грозят бедой. Чтоб хворь тебя не сломила - будь культурен: перед едой мой руки мылом!»

Сейчас эти строки стали особенно актуальны.

Фото: mos.ru

Более того. «Цифровое деловое пространство» (ЦДП) и Музей современной истории России организовали целую выставку из подобных лозунгов, переделанных на тему коронавируса (посмотреть ее можно здесь). И теперь на потертых советских плакатах появились такие надписи: «Не забывай о зарядке перед работой из дома», «Работать, делать и не ныть! / К онлайн-жизни путь указан. / Гиком можешь ты не быть, здоровым быть обязан», «Граждане, переходите в онлайн». Ну и так далее.

Фото: mos.ru

Выставку приурочили ко Всемирному дню здоровья (отмечается 7 апреля). Плакатам, которые использовали, около ста лет и все они хранятся в фондах музея. Авторы - Александр Дейнека, Сергей Иванов, Алексей Радаков, Всеволод Эльский и другие известные художники.

Фото: mos.ru

Работать выставка будет неделю - до 14 апреля.

Пересмотрев старые плакаты на тему здоровья, «Комсомолка» тоже придумала несколько призывов и лозунгов (если у вас тоже есть варианты, оставляйте их в комментариях - лучшие напечатаем в газете и на сайте kp.ru).

Фото: mos.ru

«Прежде чем снова слоняться в Фейсбуке, сходи и три раза помой свои руки!»

«Не надо без дела шлындать по парку, иначе потом отвезут в Коммунарку!»

«Домашнее чтение - вот лучше лечение!»

«Родители, бабушки, сестры и дети, сидите до мая все в интернете!»

«Надо держаться инструкции строгой - вышел в подъезд, перила не трогай!»

Фото: mos.ru