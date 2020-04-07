«Вирусу - бой! Победа близко»: в Сети открылась выставка советских плакатов, переделанных на современный лад
Все же мы помним броские фразочки со старых плакатов. Начиная от сырой воды, которую не следует пить. И заканчивая косоглазием, которое нужно лечить очками. А сколько остроумия и неожиданных рифм привнес в этот жанр Владимир Маяковский. Уже тогда писавший: «Грязные руки грозят бедой. Чтоб хворь тебя не сломила - будь культурен: перед едой мой руки мылом!»
Сейчас эти строки стали особенно актуальны.
Фото: mos.ru
Более того. «Цифровое деловое пространство» (ЦДП) и Музей современной истории России организовали целую выставку из подобных лозунгов, переделанных на тему коронавируса (посмотреть ее можно здесь). И теперь на потертых советских плакатах появились такие надписи: «Не забывай о зарядке перед работой из дома», «Работать, делать и не ныть! / К онлайн-жизни путь указан. / Гиком можешь ты не быть, здоровым быть обязан», «Граждане, переходите в онлайн». Ну и так далее.
Фото: mos.ru
Выставку приурочили ко Всемирному дню здоровья (отмечается 7 апреля). Плакатам, которые использовали, около ста лет и все они хранятся в фондах музея. Авторы - Александр Дейнека, Сергей Иванов, Алексей Радаков, Всеволод Эльский и другие известные художники.
Фото: mos.ru
Работать выставка будет неделю - до 14 апреля.
Пересмотрев старые плакаты на тему здоровья, «Комсомолка» тоже придумала несколько призывов и лозунгов (если у вас тоже есть варианты, оставляйте их в комментариях - лучшие напечатаем в газете и на сайте kp.ru).
Фото: mos.ru
«Прежде чем снова слоняться в Фейсбуке, сходи и три раза помой свои руки!»
«Не надо без дела шлындать по парку, иначе потом отвезут в Коммунарку!»
«Домашнее чтение - вот лучше лечение!»
«Родители, бабушки, сестры и дети, сидите до мая все в интернете!»
«Надо держаться инструкции строгой - вышел в подъезд, перила не трогай!»
Фото: mos.ru
Фото: mos.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»