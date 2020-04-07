Геннадий Зюганов: Помогите бедным! В кризис 2014-го 4 триллиона банкирам отдали. И больше 5% никто в экономику не вложил
- Геннадий Андреевич, очень мало информации о вашей встрече с премьером Мишустиным, которая прошла вечером в понедельник, 7 апреля...
- Рабочая встреча, ее запланировали раньше, но сейчас она имела особый характер.
Наслоилась эта тяжелая эпидемия на обвал цен на нефть (почти в три раза) и на падение рубля. Поэтому рассмотрели весь круг главных вопросов.
- Конкретно - каких?
- Во-первых, что надо в экстренном порядке сделать, чтобы не расползлась эта эпидемия.
У нас к 4-м с половиной миллионов безработных сейчас, похоже, еще 8-10 миллионов добавится. Примерно столько гастарбайтеров уже бегают без работы, завтра преступность полезет из всех щелей.
- Нас это больше всего должно беспокоить?
- Не только. У нас 7 миллионов человек получают около 7 тысяч рублей в месяц, а 53 миллиона – меньше 19. Им в срочном порядке надо оказать помощь.
Многие производства остановились. Поэтому - надо принимать меры.
- Сейчас весна, посевная, Геннадий Андреевич…
- Ну, и аграрный комплекс, продовольственная безопасность - да. Мы на этом направлении можем не только себя накормить отборной продукцией, но еще и на экспорт её отправить. Но этим надо заниматься вплотную.
Вот и обсуждали все эти и ещё многие другие вопросы в течение двух часов с Мишустиным, и его заместителями, министрами. Все выступили с докладами.
- Это прямо во время встречи?
- Да. Она проходила в новом формате, в режиме видеоконференции. Это абсолютно правильно. Потом мы один на один с премьером еще обсудили ряд вопросов.
- Тоже дистанционно?
- Конечно. Я внес закрытую записку о развитии электроники, современных технологий.
- А можете нам эту записку раскрыть?
- Могу тебе сказать лишь то, напомнить, вернее, что советская
страна производила 26% мировой электроники, мы были первые, вторые, третьи, вместе с американцами и японцами. А сейчас всего 1%, даже меньше.
Если мы позиции не вернем, не отладим эту свою отрасль,то завтра возникнут проблемы с управлением. Сейчас электронные системы управляют всем – от ракетно-космических комплексов до бытовых приборов в любом доме.
- Скажите, не пора ли завершать этот ужас с коронавирусом, отказаться от тотального контроля?
- Ты знаешь, я в армии в разведке служил по борьбе с бактериологическим оружием и 10 лет возглавлял гражданскую оборону. (Когда работал в Орле. - А. Г.)
Если у вас нет лекарства, то первое и главное – вы должны обеспечить жесткий карантин для тех, кто заболел, или изолировать тех, кто может растащить инфекцию.
Но не надо все производство останавливать. Китайцы Ухань максимально локализовали, остальное у них все и везде работало. Вьетнамцы – то же самое, японцы...
Есть прекрасная пословица крестьянская – помирай, но рожь сей. Если вы сейчас не посеете, вам убирать нечего будет, проблемы еще большие пойдут.
- То есть, все-таки предлагаете отказаться от карантина и вернуть людей на работу?
- Надо помогать людям. Если сейчас по 20-25 тысяч срочно на каждого не выдадим, покупать некому будет, и производство не заработает.
Нужен целый комплекс мер. У нас огромные резервы накоплены – 10 триллионов рублей Фонд, плюс 2 триллиона - профицит. В банках, на предприятиях... Да и золотовалютные резервы колоссальные.
Если не вложат в человека и в современные производства, опять профукают, отдадут жулью… В прошлый раз (речь о кризисе 2014-го. - А. Г.) 4 триллиона банкирам отдали, те обещали, что будут в экономику инвестиции вкладывать. Я проверил – больше 5% никто не вложил. Всё опять загнали то в оффшоры, то еще куда-то. Поэтому, сейчас от этой экономической правительственной стратегии будет зависеть, вытащим мы страну из кризиса или дальше будем проваливаться.
- А Мишустин не вспоминал: вот, Геннадий Андреевич, ты за меня не голосовал в Думе, когда меня утверждали?
- Не вспоминал. Он знает, мы вообще не участвовали в голосовании. Мы не стали голосовать против него, прекрасно понимая, что ему досталось тяжелое хозяйство. Посмотрим, как будет работать.
Геннадий Зюганов - подробности о встрече с Михаилом Мишустиным: «Премьер у меня не спрашивал, почему мы не голосовали за него в Думе. Мы обсуждали судьбу миллионов безработных»
ИСТОЧНИК KP.RU
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