2020-04-07T15:33:06+03:00
Общество

Патриарх Кирилл призвал увидеть в пандемии шанс на перемены к лучшему

Глава РПЦ призвал не упустить шанс и не наступит на старые грабли
Роман ГОЛОВАНОВ
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Патриарх Кирилл напомнил, что болезни посылаются Богом для наказания людей или их исправленияПатриарх Кирилл напомнил, что болезни посылаются Богом для наказания людей или их исправленияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Святейший Патриарх Кирилл призвал верующих и неверующих задуматься о смысле коронавируса, который охватил многие страны. Проповедь он прочитал в храме Христа Спасителя на праздник по случаю праздника Благовещения.

- Всемирно распространяется страшная инфекция, эта глобальная напасть - таких в истории не было. Мы должны все очень серьезно задуматься, что означает эта вселенская напасть, что означает эта болезнь, от которой нигде нельзя укрыться, - сказал глава РПЦ.

Патриарх Кирилл напомнил, что болезни посылаются Богом для наказания людей или их исправления. А иногда одно связано с другим.

- Очень важно, чтобы эта болезнь, этот страх смертный послужил всем нам во исправление, - отметил Святейший. - Мы живем в эпоху перемен, это и есть кризис, но от нас будет зависеть, это перемена к лучшему или к худшему. И для того, чтобы перемена стала к лучшему, мы должны вспомнить о том, что человек Богом создан, и в центре жизни человека должен быть Бог с его законом - праведным, непогрешимым, законом, исполнение которого приводит человека к подлинному счастью.

Предстоятель Церкви заявил, что пандемия — это шанс для человечества на перемены к лучшему. И этот шанс упускать нельзя.

- Ну, а если не воспользуемся этой возможностью, еще и еще раз наступим на грабли, как говорит наша пословица, - объяснил Святейший.

Напомним, что Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов. А священников глава РПЦ попросил продолжать службы даже без прихожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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