2020-03-22T19:17:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Патриарх Кирилл призвал воспринимать коронавирус, как милость Божью

Глава РПЦ напомнил, что через болезнь Господь может вразумлять людей
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Святейший Патриарх Кирилл прочёл проповедь в храме благоверного князя Игоря Черниговского в ПеределкинеСвятейший Патриарх Кирилл прочёл проповедь в храме благоверного князя Игоря Черниговского в ПеределкинеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Святейший Патриарх Кирилл прочёл проповедь в храме благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкине. Большая ее часть посвящена коронавирусу. Глава РПЦ призвал соблюдать все санитарные правила:

— Мы обязаны соблюдать все необходимые санитарные правила, ни в коем случае их не игнорируя, как делают люди зловредные, но именующие себя верующими, которые заявляют: «где же вера наша, если мы боимся инфекции?» Какой-то мудрый человек, отвечая на эту нелепость, сказал: «А ты перекрестись и спрыгни с пятого этажа! Но ведь ты этого не сделаешь, уповая на свою веру! Тогда почему ты людей подталкиваешь к тому, чтобы они нарушали правила, которые нужно исполнять, ссылаясь на веру?

Также Патриарх Кирилл напомнил, что Господь ищет разные способы для вразумления людей. И нам нужно иначе посмотреть на «китайскую болезнь».

— Еще раз хочу сказать: появление этой болезни должно помочь нам понять, в каком кризисе, связанном с самоуверенностью, с гордыней, пребывает сегодня человеческая цивилизация. Господь вразумляет нас разными путями. Он показывает сегодня ограниченность наших возможностей не для того, чтобы мы опустили руки, не для того, чтобы мы впали в растерянность, не для того, чтобы мы потеряли способность сопротивляться, но для того чтобы мы осознали свою собственную хрупкость и хрупкость современной человеческой цивилизации, - отметил Святейший.

Патриарх попросил увидеть в этой истории милость Божию.

— Нынешние обстоятельства должны еще больше укрепить нас в вере. А те, кто сомневается, пройдут, может быть, через эти испытания и, при правильном к ним отношении, из сомневающихся станут верующими. Будем надеяться, что и кто-то из неверующих увидит в испытаниях руку Божию и Его милость, и откроются сердца людей, еще вчера бывших каменными, и соделаются они детьми Авраама, как об этом говорит нам Слово Божие, - сказал глава РПЦ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Молитвы от коронавируса будут читать во всех православных храмах

Из-за «китайской заразы» свои правила пришлось менять всем. Даже православной церкви. Сначала для настоятелей храмов Священный Синод подготовил инструкцию: иконы дезинфицировать, святую воду после крещения менять. А прихожанам посоветовали не целовать крест и руки священников. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Можно ли заразиться коронавирусом от продуктов из супермаркета, надо ли протирать клавиатуру и кипятить одежду
Дверные ручки, пакеты, которые привез курьер, одежда и обувь... Хавьер Абад, биолог из Автономного университета Барселоны, разъяснил, где есть риск заразиться новой инфекцией, а где нет
Новости 24
В России начали шить многоразовые медицинские маски
В Минздраве назвали бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ богачами
Коронавирус у Пласидо Доминго: инфекция добралась до оперного певца
Названы преимущества российских систем диагностики коронавируса
Врач рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть чеснок
Коронавирус у Дэвида Брайана: клавишник Bon Jovi болеет уже неделю
Пять военнослужащих Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Россияне с хроническими заболеваниями смогут получать рецепты дистанционно
Банки обещают не повышать процент по ипотеке из-за эпидемии коронавируса
В ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина в России
В магазинах начали тестировать системы оплаты товаров по биометрии
Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами