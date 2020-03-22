Патриарх Кирилл призвал воспринимать коронавирус, как милость Божью

Святейший Патриарх Кирилл прочёл проповедь в храме благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкине. Большая ее часть посвящена коронавирусу. Глава РПЦ призвал соблюдать все санитарные правила:

— Мы обязаны соблюдать все необходимые санитарные правила, ни в коем случае их не игнорируя, как делают люди зловредные, но именующие себя верующими, которые заявляют: «где же вера наша, если мы боимся инфекции?» Какой-то мудрый человек, отвечая на эту нелепость, сказал: «А ты перекрестись и спрыгни с пятого этажа! Но ведь ты этого не сделаешь, уповая на свою веру! Тогда почему ты людей подталкиваешь к тому, чтобы они нарушали правила, которые нужно исполнять, ссылаясь на веру?

Также Патриарх Кирилл напомнил, что Господь ищет разные способы для вразумления людей. И нам нужно иначе посмотреть на «китайскую болезнь».

— Еще раз хочу сказать: появление этой болезни должно помочь нам понять, в каком кризисе, связанном с самоуверенностью, с гордыней, пребывает сегодня человеческая цивилизация. Господь вразумляет нас разными путями. Он показывает сегодня ограниченность наших возможностей не для того, чтобы мы опустили руки, не для того, чтобы мы впали в растерянность, не для того, чтобы мы потеряли способность сопротивляться, но для того чтобы мы осознали свою собственную хрупкость и хрупкость современной человеческой цивилизации, - отметил Святейший.

Патриарх попросил увидеть в этой истории милость Божию.

— Нынешние обстоятельства должны еще больше укрепить нас в вере. А те, кто сомневается, пройдут, может быть, через эти испытания и, при правильном к ним отношении, из сомневающихся станут верующими. Будем надеяться, что и кто-то из неверующих увидит в испытаниях руку Божию и Его милость, и откроются сердца людей, еще вчера бывших каменными, и соделаются они детьми Авраама, как об этом говорит нам Слово Божие, - сказал глава РПЦ.

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