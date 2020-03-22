2020-03-22T02:30:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Во всех православных храмах будут читать специальные молитвы от коронавируса

Их утвердил Патриарх Кирилл [полные тексты молитвенных прошений]
Роман ГОЛОВАНОВ
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Cпециальные молитвы будут читать во всех православных храмах на фоне распространения коронавирусаCпециальные молитвы будут читать во всех православных храмах на фоне распространения коронавирусаФото: REUTERS
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Из-за «китайской заразы» свои правила пришлось менять всем. Даже православной церкви. Сначала для настоятелей храмов Священный Синод подготовил инструкцию: иконы дезинфицировать, святую воду после крещения менять. А прихожанам посоветовали не целовать крест и руки священников.

Теперь Патриарх Кирилл утвердил текст специальной молитвы. Ее будут читать во всех православных храмах на фоне распространения коронавируса. Кстати, слов «коронавирус» в этих строках нет. Но говорится, что молитвы нужно читать «во время распространения вредоносного поветрия».

«Комсомолка» приводит полные тексты молитв от коронавируса.

Прошения на сугубой ектении Божественной литургии, возносимая во время распространения вредоносного поветрия

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже милостивно пощадити нас от губительнаго поветрия на ны движимаго и избавити верныя люди Твоя от смерти душевныя и телесныя, недугующим исцеление и здравие подати, нам же всем Твое божественное ограждение и заступление, молим Тя, милосерде Господи, скоро услыши и милостивно помилуй.

Еще молимся, о еже умирити смятение человек и страхования всяческая, упованием твердым оградити верных Своих, мир же и тишину вселити в сердца наша, молим Ти ся, Господи, услыши и помилуй.

Молитва во время распространения вредоносного поветрия чтомая

Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств. Об этом во вторник, 17 марта, сообщается на официальном сайте Московского патриархата (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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