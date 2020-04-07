А все-таки земля вертится, и «свои» все равно «стреляли в своих»!

Праздник на нашей улице, хотя и маленький: вчера Апелляционный суд Литвы изменил меру пресечения известному политическому деятелю и большому другу нашей газеты Альгирдасу Палецкису. Со множеством оговорок, конечно, и условностей: пока только временно, до суда, под залог в 50 тысяч евро, с еженедельными отмечаниями в полиции и запретом выхода из дома.

Но сейчас важно не это. Главное, что человек, просидевший в одиночной камере полтора года, вышел из тюрьмы живым. И не сломленным!

Чего не простили «принцу крови»?

Напомним, кто такой Альгирдас Палецкис?

Знаковый для Литвы политик из очень известной семьи: его дед – Юстас Палецкис – был многолетним Председателем Президиума Верховного Совета Литовской ССР, сторонником вступления Литвы в СССР, членом антифашистского комитета и председателем народного правительства. Отец, тоже Юстас – советский дипломат и экс-депутат Европарламента. Альгирдас – журналист в третьем поколении, интеллектуал и полиглот, разговаривающий на 8 языках. Он мог сделать блестящую карьеру и стать одним из лидеров сегодняшней литовской политической и интеллектуальной элиты. Так оно и было – Палецкис бодро шел в гору и даже успел поработать в должности вице-мэра Вильнюса. Но не срослось: потому что не позволила совесть.

Общаясь со своими избирателями, он совершенно неожиданно обнаружил, что официальная версия событий 13 января 1991 года (в ходе массовых беспорядков тогда погибли 14 гражданских лиц, в смерти которых обвинили Советскую Армию – Г.С.) не совпадает с реальностью. Найденные им свидетели гибели людей не только не забыли про выстрелы с крыш близстоящих к телебашне домов и «неизвестных снайперов», но даже не побоялись прийти в суд. В принципе, это было не ново: о тех событиях было написано несколько книг, причем на литовском языке! Был бы Палецкис человеком простым – на его чудачества по типу Галилео Галилея, убежденного в том, что земля все-таки вертится, никто бы не обратил внимание. Но «принцу крови» фразу, сказанную в одном из радиоэфиров – «Как теперь получается, свои стреляли в своих» - не простили.

Суда за «отрицание факта советской агрессии», штрафа в 3 тысячи евро и лишения ордена «За заслуги перед Литвой» нынешней литовской власти показалось недостаточно. Палецкиса, который не сдавался и стоял на своем, решили окончательно лишить голоса и под надуманным предлогом («шпионаж в пользу России») закрыли на полтора года в тюрьму.

Кто только за него не боролся: соратники и коллеги, литовцы и русские – все зря. Помогло в итоге коллективное письмо в суд уважаемых в обществе людей, подписантов Акта о независимости (их можно назвать современными литовскими дворянами - Г.С.), в котором говорится, правда, не о позорном преследовании за инакомыслие, а совсем о другом: о том, что если Литва заиграется, ей потом не поздоровится в Европейском суде по правам человека, который Альгирдас Палецкис наверняка выиграет!

Здесь пауза. Все-таки далеко литовскому крестьянству до дворянства…

«Прокуроры вели себя бессовестно»

На выходе из следственного изолятора Палецкис дал интервью информагентству BNS, которое перевел на русский язык подследственный по другому политическому делу, (их в Литве множество, только не запутайтесь! – Г.С.) историк Валерий Иванов.

Вот несколько выдержек:

«Никакого шпионажа не было. Поэтому считаю, что дело является политическим. Я уверен, что защищусь. Я очень обеспокоен по поводу положения дел с правами человека в Литве. Я должен заявить, что часть прокуроров вела себя очень бессовестно… Они знают, что я невиновен…что часть людей, которая сидит в тюрьмах тоже невиновна, или, во всяком случае, не должна подвергаться таким наказаниям, которые к ним применяются…Я заметил, что у части прокуроров есть применяемый ими метод: мы тебя сажаем в тюрьму до суда и ты должен оговорить себя и других. И тогда мы тебя выпустим. Но такие методы является совершенно бессовестными».

«Есть информация, что вы собирали сведения о судьях и прокурорах, которые вели дело о событиях 13 января (1991 г.) в Вильнюсе», - озвучивает журналист версию, которой все эти полтора года пугали литовское общество.

Ответ Палецкиса равносилен маленькой информационной бомбе:

«Нет, неправда. Я являюсь журналистом и уже несколько лет пишу книгу о событиях 13 января в Вильнюсе. И вот в процессе работы над этой книгой, её написанием, я встречался с участниками событий 13 января 1991 года в Вильнюсе, которые проживают в России и в Белоруссии. Мне было интересно услышать их мнение».

Тут и сказать нечего: отличный итог тридцати литовских лет, проведенных без советской «оккупации». «Демократия» в действии: попытка журналистом провести расследование заканчивается совсем не так, как в американском кино...

Впрочем, этот фильм еще не закончился. Скорее всего, он будет многосерийным – в литовских тюрьмах находится еще немало политических узников, в их числе двое граждан России – Юрий Мель и Константин Никулин.

Будем ждать финальных титров.