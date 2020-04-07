Звезда "Склифосовского" ищет пропавшую дочь

Пандемия, самоизоляция, отмена всех развлекательных мероприятий - новая реальность, без сомнения, тревожит сценаристов сериалов канала "Россия", ведь злодей-коронавирус взял да украл у них базовые творческие элементы. Из чего теперь лепить душещипательные истории? Кому интересен рассказ о том, как запертая в карантине женщина решила сходить на кухню за молоком и застукала там потягивающего пиво супруга?

К счастью, в загашниках у телеиндустрии еще остались снятые до эпидемии сериалы, с которыми не стыдно показаться публике. Один из них - четырехсерийный телефильм "Любовь с риском для жизни". Здесь все как в старые добрые времена - кипящие страсти, разрывающиеся сердца, причем не только в рамках отдельно взятой квартиры. Главной героине придется хорошенько побегать по улицам и проспектам, и повод не из приятных - пропала ее дочь, красавица-студентка. Ольга (так зовут несчастную женщину) места себе не находит, потому что ее ненаглядная Ксюша не отвечает на звонки и не ночевала в общежитии. Пытаясь найти дочь, Ольга выясняет, что пропала Ксения не одна, а вместе с еще одной студенткой того же ВУЗа. Дальше - больше. Оказывается, обе девушки встречались с одним и тем же парнем, местным "мажором" Иваном, сыном кандидата в мэры. Ну а уж когда выяснится, что в квартире юноши обнаружены следы крови, Ольга решит, что наступил конец света. Увы, все самое сложное в этот момент только начнется.

Роль Ольги досталась Марии Куликовой, звезде "Склифосовского", "Парфюмерши" и множества других мыльных опер. Именно за Марией, мечущейся по городу в поисках дочери, зрители будут наблюдать с сочувствием, смешанным с завистью - мол, надо же, а ведь совсем недавно выскочить на улицу можно было не только для того, чтобы, отпросившись предварительно у властей, сходить за продуктами или вынести мусор.

"Россия 1", "Любовь с риском для жизни", 11 апреля, 20.40