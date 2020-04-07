Почему спортсмены не болеют коронавирусом

- Ренат, в начале марта, когда «Газпром-РусВело» выступала на «Туре ОАЭ», коронавирус подцепили не менее трех гонщиков, плюс два технических сотрутника вашей команды. Сначала заболели велосипедисты Игорь Боев и итальянец Имеро Чима. А потом к ним присоединился и Дмитрий Страхов. Как это произошло и как дальше развивались события?

- Это было даже не в начале марта, а в конце февраля. Остановили «Тур ОАЭ», отменили два последних этапа. Создалась угроза, которой сейчас весь мир обеспокоен. Тогда стали проверять всю группу, и у кого были какие-то подозрения. Но тесты еще не совсем точные были в тот момент и всех сажали на карантин. Первое время гонщики жили в гостинице, потом некоторых перевели в больницу.

- Сначала коронавирус обнаружили у двух наших спортсменов...

- Вообще это медицинская информация, которую я не имею права разглашать без согласия людей. Возникли медицинские опасения. Это было причиной того, что их оставили в больнице.

- А потом к ним, чуть ли не через неделю, присоединился Виктор Страхов. У него через несколько дней тоже проявилась болезнь?

- Нет, она никак не проявилась. Я опасаюсь больше всего неправильной трактовки всего того, что происходит. Ни у кого ничего не проявилось, никто ничем в реальности не болел. Все себя чувствовали отлично, никаких проблем со здоровьем, которые могли бы вызывать опасения, не было. Вопрос в другом - что там определялось по тестам. Они могли быть, предположим, переносчиками этого вируса. Это другая проблема, ради которой и были предприняты все меры предосторожности. Никаких реанимаций, аппаратов искусственного дыхания не было, все чувствуют себя хорошо.

- То есть, молодых здоровых людей зараза не берет?

- Да. Мы же не знаем, как у кого проявляется. Пока это вопрос неисследованный.

- Я так понимаю, что карантин у ребят уже закончился и их выписали из больницы?

- Да. Но сейчас возникла другая проблема – как вернуться в Россию.

- Они находятся в гостинице в Абу-Даби?

- Да. Рейсов нет. И никто никому ничего не сообщает.

- Там вся ваша команда находится?

- Нет, там несколько человек осталось.

- Все остальные велосипедисты, кроме тех что застряли в ОАЭ, уже по домам?

- Да. Итальянец в Италии. Наши - в России.

- Ренат, может быть, вы слышали о каких-то случаях с велосипедистами из других стран, кто заболел коронавирусом?

- Нет, чтобы профессиональные велосипедисты заболели, такого я не слышал. Было несколько случаев с людьми, которые работали в командах - это механики, спортивные директора, но это все люди более старшего поколения. А из действующих гонщиков - ни о ком не слышал.

- Под такими нагрузками, когда профессиональные велосипедисты накручивают в день по 200 км, наверное, вирус не выживает.

- Не знаю. Если бы ученые знали, наверное, всем бы уже посоветовали по 200 км в день ездить. Пока можно только гадать на этот счет. Но тут не надо и ученым быть, чтобы сказать, что у тренированного человека, со здоровыми привычками, занимающегося спортом, все защитные системы организма работают гораздо лучше.

КСТАТИ

- А что со спортивной базой вашей команды, которая находится на севере Италии на озере Гарда, она опечатана?

- Нет, просто закрыта. Как и все компании, которые в Италии встали на карантин, кроме тех, которым разрешено работать.

- Весь календарь, я так понимаю, полетел.

- Нет, не весь. Он когда-то должен возобновиться. На данный момент – где-то до середины июня все гонки отменены.

- Tour de France пока не отменили. Вы не собирались на него ехать?

- Нет. На Tour de France мы должны получить специальное приглашение. Мы его не получал, - рассказал Ренат Хамидулин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/764479" frameborder="0"></iframe> Из-за коронавируса в ОАЭ застряла команда велогонщиков, среди которых есть два спортсмена из Ленобласти.Видео: «Газпром-РусВело»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за коронавируса в ОАЭ застряла команда велогонщиков, среди которых есть два спортсмена из Ленобласти

Российскую команду велогонщиков из семи спортсменов не выпускают из отеля в Объединенных Арабских Эмиратах из-за коронавируса. По данным местных властей, заражены двое россиян (подробности)