Светлана Лобода с волонтерами помогают мамам-одиночкам и пожилым пережить карантин

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям и молодым взрослым Encore Charity («Клуб ангелов») вместе с певицей Светланой Лободой запустили на время карантина программу помощи тем, кому сейчас приходится труднее всего – это пенсионеры и малообеспеченные семьи.

— К сожалению, не у каждого пожилого человека есть кто-то, способный помочь с покупками, — говорят активисты Фонда. — Давайте станем их другом и вместе сложим в «Корзины помощи» продукты, а мы доставим их прямо к дверям! Будем беречь бабушек и дедушек, не позволяя им подвергать себя риску.

- Мы закупили более тысячи продуктовых коробок, которые в самые ближайшие дни будут отправлены тем, кто в этом более всего нуждается. Я призываю своих друзей - артистов, бизнесменов и всех, кто хочет к нам присоединиться, последовать нашему примеру, - рассказала Светлана Лобода в своем Инстаграме.

Тысяча продовольственных коробок уже отправились нуждающимся – волонтеры делают доставку каждый день.

encore_charity егодня мы доставили ещё 30 Корзин помощи в рамках акции Encore Charity & LOBODA! @lobodaofficial

К акции присоединяются сотни людей по всей стране. В их числе Ирина Володченко — политик, блогер и молодая мама. Ирина вместе с «Клубом Ангелов» сформировала наборы, в которые вошли не только продукты, но и средства личной гигиены. Такие «подарки» получили 30 семей, в которых мамы воспитывают детей в одиночку.

— Я рада была присоединиться и оказать специальную помощь мамам с детьми, ведь на их плечах большая ответственность не только за свою жизнь, но и жизнь своих детей. Таким семьям сегодня особенно нужна поддержка, — рассказала порталу Открытые НКО Ирина Володченко. — Заботиться о здоровье и укреплять иммунитет — очень важно сегодня. Это создает дополнительную защиту в противостоянии любым вирусам. Огромную благодарность хочу выразить учредителю фонда Encore Charity Юлии Огановойт — человек, который сам лично был задействован в процессе на всех этапах.

Присоединиться к акции «Корзина помощи» может каждый. Вы можете перевести любую сумму на счёт Фонда – 100, 200, 300 рублей, любая помощь сегодня важна. Волонтеры купят на эти деньги свежие продукты и передадут нуждающимся.

— Помните, что даже небольшая сумма позволит положить в Корзину пакет молока или упаковку яиц для пенсионеров и малообеспеченных семей, — говорят в Фонде. — Акция продлится до самого окончания карантина.

Отметим, что Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям и молодым взрослым Encore Charity активно сотрудничает со Всероссийской акцией взаимопомощи во время пандемии коронавируса #мывместе

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