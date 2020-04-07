"Подарок от Бога": Сергей Гармаш показал долгожданного сына, о котором мечтал 18 лет

В единственном браке Сергея Гармаша и его супруги Инны Тимофеевой родились двое детей - дочь Дарья и сын Иван. Младший ребенок был очень долгожданным - целых 18 лет звездный отец просил высшие силы подарить ему наследника.

Сергей Гармаш живет с женой Инной Тимофеевой и 14-летним сыном Иваном в загородном доме в Быково. Особняк артист строил своими руками. Актер с большим удовольствием занимается хозяйством. Благодаря самоизоляции времени теперь у Гармаша в избытке.

На днях он рассказал в эфире шоу "Вечерний Ургант", как коротает дни и ночи в период пандемии коронавируса. 61-летний Гармаш в рубрике "Разговор на безопасном расстоянии" предстал перед публикой на фоне домашних интерьеров. Актер доложил, что в окна он наблюдает за тем, как его близкие трудятся в саду.

"Я руковожу, а семья работает. Им делать все равно нечего и физический труд полезен", - поведал народный артист.

По словам актера, своих родственников к концу дня он созывает в баню. Приходит и дочь Дарья, которая живет с мужем неподалеку. Они обсуждают, кто сколько и чего посадил, как поработал на своих садовых участках.

vecherniy_urgant Народный артист России, актер театра "Современник" Сергей Гармаш

Когда Гармаш рассказывал Ивану Урганту о своем укладе, в кадр попал Иван. Подросток читал книгу Льва Толстого в качестве наказания от отца. "Интересная книга?", - поинтересовался Ургант. "Весьма", - спокойно ответил наследник Гармаша.

Стоит отметить, что именитый актер давно мечтал о наследнике. Разница между его старшей дочерью Дарьей и сыном - 18 лет. Когда появился Иван, Инне Германовне было уже 43 года, а Сергею Леонидовичу - 48 лет. "Это настоящий подарок от Бога", - говорит о рождении наследника Гармаш.

Фото: Кадр из шоу "Вечерний Ургант"

Актер называет сына своим другом. "Мы любим подурачиться, пошутить, повозиться, вместе покататься на велосипедах и сходить в баню... Я категорически не заставляю его ни в какие кружки ходить. Он, как все дети, увлекается скейтом, самокатом и в крафт играет. Ходил одно время на плавание, потом - на футбол, и он третий ученик в классе по успеваемости. Плюс сейчас у него два языка - английский и немецкий с репетиторами. Но чего я требую категорически, так это чтения. С шести лет Ваня осознанно смотрит советские картины. Он знает и современное кино, но раз в неделю для него обязателен просмотр советских фильмов... Он видел всего Леонида Гайдая", - цитирует его WomanHit.ru.

Сергей Леонидович признается, что испытывает чувство вины перед Иваном, называет тему общения с сыном своим "больным местом". На вопрос, что такое для него воспитание детей, он отвечает, что это прежде всего "любовь, взаимопонимание, способность слышать".