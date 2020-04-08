2020-04-08T08:52:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Испании, последние новости на 8 апреля 2020: смертность снова начала расти

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Испании на 8 апреля 2020 года
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
Поделиться:
Коронавирус в Испании, последние новости на 8 апреля 2020: смертность снова начала растиКоронавирус в Испании, последние новости на 8 апреля 2020: смертность снова начала растиФото: Алексей МАТВЕЕВ
Изменить размер текста:

Количество умерших от коронавируса в Испании за сутки снова растет после четырех дней падения – по данным на утро среды, 8 апреля 2020 года, накануне скончались 743 человека, а общее число умерших от коронавирусной инфекции в Испании достигло 13 798 человек.

- Увеличение сегодня составило 4% , и это обусловлено уточнением данных после выходных, когда информация может быть не совсем верна, - объяснила на пресс-конференции представитель координационного центра по контролю чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Испании Мария Хосе Сьерра.

Общее число инфицированных коронавирусом в Испании, по данным Университета Джона Хопкинса, составляет 140 510 человек на утро 8 апреля 2020 года. Выздоровевшими после коронавирусной инфекции в Испании признаны уже 43 208 человек.

Государственный школьный совет Испании отклонил большинством голосов предложение продлить занятия в учебных заведениях до июля. Специалисты считают, что с помощью дистанционного обучения школьники и студенты смогут так или иначе пройти необходимую программу, а тем, у кого нет возможности заниматься из дома, будут предоставлены нужные ресурсы.

- Необходимо учитывать, что учителя, студенты и их семьи прилагают усилия, чтобы пройти курс онлайн-обучения, они сейчас не в отпуске, и психологическое бремя, которое им пришлось нести, также требует нормального времени отдыха, - резюмировали в Совете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как сшить защитную маску для лица своими руками
Во время вынужденной самоизоляции самое время начать заниматься полезным рукоделием. Например, можно попробовать сшить защитную маску для лица своими руками. Мы подскажем, как это сделать в подробной пошаговой инструкции
Новости 24
Курс рубля 8 апреля 2020: доллар вырос до 75,81 рубля, евро - 82,34 рубля
Машины спасателей освободят от штрафов
Стало известно, сколько россиян попадают под бесплатное оформление банкротства
Утвержден экипаж МКС, который совершит первый полет на полностью российской ракете
Сбежавшие московские подростки вернулись домой
Назван размер финансовой подушки России перед кризисом
В опустевшем из-за карантина зоопарке Гонконга впервые спарились «несговорчивые» панды
50 процентов работодателей пересмотрели зарплаты сотрудников
Состояние здоровья Бориса Джонсона стало стабильным после осложнений из-за коронавируса
Врач объяснил в каком случае лучше использовать маску, а в каком - респиратор
Два месяца взаперти: Китайский город Ухань открыли на въезд и выезд
В России под наблюдением на коронавирус находятся 180 тысяч человек
В Сингапуре из-за коронавируса запретили встречи родстевнников
Никас Сафронов попал в аварию в центре Москвы в свой день рождения
В родительском комитете предложили платить пособие семьям с детьми во время самоизоляции
Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года составило 222 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года возросло до 31 человека