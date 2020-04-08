Коронавирус в Испании, последние новости на 8 апреля 2020: смертность снова начала расти

Количество умерших от коронавируса в Испании за сутки снова растет после четырех дней падения – по данным на утро среды, 8 апреля 2020 года, накануне скончались 743 человека, а общее число умерших от коронавирусной инфекции в Испании достигло 13 798 человек.

- Увеличение сегодня составило 4% , и это обусловлено уточнением данных после выходных, когда информация может быть не совсем верна, - объяснила на пресс-конференции представитель координационного центра по контролю чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Испании Мария Хосе Сьерра.

Общее число инфицированных коронавирусом в Испании, по данным Университета Джона Хопкинса, составляет 140 510 человек на утро 8 апреля 2020 года. Выздоровевшими после коронавирусной инфекции в Испании признаны уже 43 208 человек.

Государственный школьный совет Испании отклонил большинством голосов предложение продлить занятия в учебных заведениях до июля. Специалисты считают, что с помощью дистанционного обучения школьники и студенты смогут так или иначе пройти необходимую программу, а тем, у кого нет возможности заниматься из дома, будут предоставлены нужные ресурсы.

- Необходимо учитывать, что учителя, студенты и их семьи прилагают усилия, чтобы пройти курс онлайн-обучения, они сейчас не в отпуске, и психологическое бремя, которое им пришлось нести, также требует нормального времени отдыха, - резюмировали в Совете.