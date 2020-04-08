Коронавирус в США, последние новости на 8 апреля 2020: число зараженных приблизилось к 400 тысячам

По последней информации на 8 апреля о коронавирусе в США, им заразились 399 081 человек, 12 907 скончались, 22 461 выздоровели. За сутки 7 апреля число умерших достигло рекордных 1942 человек. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 3 апреля. Как известно, Белый дом ранее сообщал, что в апреле число жертв инфекции может достигнуть 100-200 тысяч.

В штатах введены различные ограничительные меры, чтобы не дать инфекции распространиться. Но число заболевших пока только растет. В Нью-Йорке ситуация одна из самых тяжелых, там скончались уже более 4 тысяч человек.

Больницы переполнены, пациентов размещают в полевых госпиталях в парках и в плавучих госпиталях. И даже в соборах. Так, кафедральный собор Иоанна Богослова собираются превратить в госпиталь. Там смогут принять до 200 больных. Также на помощь жителям Нью-Йорка направят тысячу армейских медиков, которые будут помогать больницам.

И звезды не остаются в стороне от происходящего: Опра Уинфри пожертвовала 10 миллионов долларов на борьбу с вирусом, а основатель Twitter - миллиард.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 8 апреля 2020 года, накануне стало известно, что в штатах летом будет произведено более ста тысяч аппаратов ИВЛ. В этом помогут известные компании, например, General Motors.