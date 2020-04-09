Попы много не бывает: Ким Кардашьян в стрингах похвасталась своей самой выдающейся частью тела

Пока одни звезды сидят дома на карантине и смотрят сериалы, Ким Кардашьян зарабатывает деньги. 39-летняя звезда реалити-шоу основала собственный бренд нижнего белья SKIMS и теперь активно раскручивает его в Инстаграме. А поскольку во время режима самоизоляции единственный способ не прогореть – это повысить продажи через Интернет, Ким пустила в ход тяжелую артиллерию. То есть собственную попу. Модель выложила в Инстаграм снимок, демонстрирующий ее самую выдающуюся часть тела. А заодно и нижнее белье - топ и крошечные трусики-стринги.

Судя по всему, для своей рекламной кампании Кардашьян снялась во время последнего отпуска. На фото она лежит в прозрачных океанских волнах, подставив солнцу «пятую точку». При этом в кадре мы видим не одну, а целых три Ким - как известно, попы много не бывает!

skims Ким Кардашьян прорекламировала нижнее белье своей марки.

Звезда томно растянулась на песочке, демонстрируя женственные изгибы своего тела. Ягодицы Кардашьян на снимке выглядят такими огромными, что поклонники тут же засомневались в их естественном происхождении – ну как при таких массивных бедрах можно иметь такую тонкую талию?

Спор о натуральности форм Кардяшьян ведется уже не первый год. Что это – дар природы или чудеса пластической хирургии? Американские эксперты не раз обсуждали невероятное тело Ким, уверяя: такой фигуры от природы просто не бывает. И говорили, что Кардашьян сделала процедуру липомоделирования: убрала жир там, где он не нужен, и закачала в те места, которые хотела сделать попышнее. То есть в ягодицы.

Сама модель уверяет, что добилась таких пропорций исключительно спортом и диетами. Мол, пыхтела по три часа в день в спортзале – вот и накачала.

skims @KimKardashian wears the Smooth Essentials Tank and Dipped Thong in Onyx

Но бизнес бизнесом, а домашних хлопот никто не отменял. Ким сейчас, как все остальные американцы, сидит дома на карантине. Звезда самоизолировалась вместе с мужем, музыкантом Канье Уэстом и четырьмя детьми в особняке стоимостью 60 миллионов долларов. Комфортно, правда? А теперь представьте себе, сколько там уборки! Причем на время карантина Кардашьян пришлось взвалить все домашние хлопоты на себя – прислуга-то тоже самоизолировалась и перестала приходить в их особняк для стирки, готовки и уборки. Так что Ким из звезды на время переквалифицировалась в обычную домохозяйку.

Скажем честно, домашние хлопоты пришлись ей не по вкусу. Кардашьян уже рыдает в голос и умоляет освободить ее от бытовых обязанностей. Инста-дива призналась, что ей тяжело находиться дома с четырьмя детьми, так как кроме присмотра за ними ей приходится постоянно заниматься домашними делами - убирать дом и готовить еду. Ким даже призналась, что из-за этого ей расхотелось заводить еще одного ребенка.