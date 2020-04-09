2020-04-09T02:22:17+03:00
Звезды

Попы много не бывает: Ким Кардашьян в стрингах похвасталась своей самой выдающейся частью тела

Интересно, кто-то еще верит, что она натуральная?
Ирина СУХАНОВА
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Ким Кардашьян знает, как возбудить любопытство публики.Ким Кардашьян знает, как возбудить любопытство публики.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пока одни звезды сидят дома на карантине и смотрят сериалы, Ким Кардашьян зарабатывает деньги. 39-летняя звезда реалити-шоу основала собственный бренд нижнего белья SKIMS и теперь активно раскручивает его в Инстаграме. А поскольку во время режима самоизоляции единственный способ не прогореть – это повысить продажи через Интернет, Ким пустила в ход тяжелую артиллерию. То есть собственную попу. Модель выложила в Инстаграм снимок, демонстрирующий ее самую выдающуюся часть тела. А заодно и нижнее белье - топ и крошечные трусики-стринги.

Судя по всему, для своей рекламной кампании Кардашьян снялась во время последнего отпуска. На фото она лежит в прозрачных океанских волнах, подставив солнцу «пятую точку». При этом в кадре мы видим не одну, а целых три Ким - как известно, попы много не бывает!

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Ким Кардашьян прорекламировала нижнее белье своей марки.
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Звезда томно растянулась на песочке, демонстрируя женственные изгибы своего тела. Ягодицы Кардашьян на снимке выглядят такими огромными, что поклонники тут же засомневались в их естественном происхождении – ну как при таких массивных бедрах можно иметь такую тонкую талию?

Спор о натуральности форм Кардяшьян ведется уже не первый год. Что это – дар природы или чудеса пластической хирургии? Американские эксперты не раз обсуждали невероятное тело Ким, уверяя: такой фигуры от природы просто не бывает. И говорили, что Кардашьян сделала процедуру липомоделирования: убрала жир там, где он не нужен, и закачала в те места, которые хотела сделать попышнее. То есть в ягодицы.

Сама модель уверяет, что добилась таких пропорций исключительно спортом и диетами. Мол, пыхтела по три часа в день в спортзале – вот и накачала.

skimsskims
@KimKardashian wears the Smooth Essentials Tank and Dipped Thong in Onyx
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Но бизнес бизнесом, а домашних хлопот никто не отменял. Ким сейчас, как все остальные американцы, сидит дома на карантине. Звезда самоизолировалась вместе с мужем, музыкантом Канье Уэстом и четырьмя детьми в особняке стоимостью 60 миллионов долларов. Комфортно, правда? А теперь представьте себе, сколько там уборки! Причем на время карантина Кардашьян пришлось взвалить все домашние хлопоты на себя – прислуга-то тоже самоизолировалась и перестала приходить в их особняк для стирки, готовки и уборки. Так что Ким из звезды на время переквалифицировалась в обычную домохозяйку.

Скажем честно, домашние хлопоты пришлись ей не по вкусу. Кардашьян уже рыдает в голос и умоляет освободить ее от бытовых обязанностей. Инста-дива призналась, что ей тяжело находиться дома с четырьмя детьми, так как кроме присмотра за ними ей приходится постоянно заниматься домашними делами - убирать дом и готовить еду. Ким даже призналась, что из-за этого ей расхотелось заводить еще одного ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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