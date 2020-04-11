2020-04-09T10:29:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Ночные бабочки улетели на карантин: рынок интим-услуг терпит убытки из-за коронавируса

Корреспондент «КП» выяснил, как живется жрицам любви в режиме самоизоляции
Игорь ПАВЛОВ
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Сейчас интердевочки остались бы без работы. Фото: Кадр из фильма.Сейчас интердевочки остались бы без работы. Фото: Кадр из фильма.
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Из первых уст

Фотографии куртизанок в интернете так и пышут страстью. У одной бельишко прозрачное. У другой чулочки розовые. Третья двусмысленно засунула в рот пальчик.

Имена тоже сплошь эротические. Анжела, Лолита, Марианна... Стоимость зависит от многих факторов. Начиная от возраста и заканчивая дополнительными услугами. Я позвонил Жанне из Новых Черемушек. Рыжая порочная бестия. Чем-то похожая на Скарлетт Йоханссон.

Трубку взяли почти мгновенно.

- Здравствуйте, - произнес я вежливо. - Я по объявлению…

- Чего, зайчик, хотел? - ответили мне.

- Ну... как... Тут у вас написано…

- Приезжай скорее. Один часик две тысячи.

Мне продиктовали адрес. Дверь открыла тетя, похожая на мою школьную учительницу химии. Скарлетт Йоханссон там и не пахло.

Миновав на цыпочках тамбур, я оказался в прокуренном коридоре. И не успел разуться, как передо мной выстроились жрицы любви. Пять человек.

Если перевести на автомобильный язык, машинки оказались заезженные. Покрытие с дефектами. Кузов явно перекрашен. У одной даже фара подбита.

Той красотки с фотографии здесь не оказалось.

Я ткнул наугад пальцем. И ко мне подошла нимфа лет тридцати. В джинсовой мужской рубашке, застегнутой на одну пуговицу.

- Иди в душик пока, - велела она. - А я простынку чистую найду.

Остальные путаны вернулись на кухню. В том числе и учительница химии.

(А я-то пришел в это логово не за интимом! У меня чисто журналистский интерес. Тема - ночные бабочки в эпоху коронавируса).

Но кран ради достоверности открыл и минуты три посидел. Как Бузыкин. Затем прохожу в комнату. А там она. Возлежит. Голая. Рядом - на тумбочке - куча презервативов. Как будто я Джакомо Казанова.

- А ты чего в одежде? - удивилась она. - Давай я тебе помогу…

- Подожди, - заартачился я. - Для начала можно просто побеседовать.

Так и сказал - побеседовать.

Короче, она решила, что я извращенец. Но ей разговаривать - все лучше, чем заниматься прямыми обязанностями.

Каждый половой акт - это лотерея

- Работа очень тяжелая, - пожаловалась мне Ольга. - График ненормированный. Клиенты часто преподносят сюрпризы. Отказываются платить, например. Или могут ударить. Каждый раз лотерея.

По словам моей спикерши, с приходом коронавируса клиентов и правда стало гораздо меньше. Бывает даже такое, что за весь день ни одного звонка. Еще три месяца назад народ шел валом. Даже очередь возникала иногда .

- А ты не боишься, - спрашиваю, - коронавирусом заразиться?

- Боюсь, конечно, - усмехнулась та. - Как и любой другой болезнью.

Фото на проститутошных сайтах соответствуют только у индивидуалок. Все остальное - просто красивые картинки, скачанные из интернета. То есть ожидаешь увидеть Дженнифер Энистон, приезжаешь - а там Наталья Крачковская.

Сделаем это по вебке

Заниматься интимом, как известно, можно и без прямого физического контакта. И речь идет не только о сексе по телефону (на который, согласно данным Family Safe Media, жители планеты тратят 4,5 млрд долларов в год). Но и о занятиях этим делом через веб-камеру. По словам лидера движения секс-работников «Серебряная роза» Ирины Масловой, народ сейчас резко потянулся к услугам через интернет. Учитывая, что заболевших от коронавируса в мире становится все больше, тенденция весьма понятна.

Кстати, у некоторых эскорт-компаний на официальных сайтах даже разделы появились «COVID-19». С такого рода объявлениями:

«Влияние вируса уже нельзя игнорировать. Многие выбрали путь самоизоляции. Но что делать, если уединиться просто не с кем? Правильно, звонить нам».

Я позвонил. Мне даже пообещали медкнижку предоставить - чтобы доказать, что девонька здорова. Ну и стоимость эскорта начинается от 50 тысяч рублей в час.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Если верить данным аналитической компании DSM Group, за последнюю неделю в стране резко выросла продажа презервативов (на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года). Вероятно, такой скачок также связан с пандемией.

КСТАТИ

Знакомства тоже пошли на спад

По результатам анонимного анкетирования, спрос на интим-услуги упал на 30 - 40 процентов. Сервисы знакомств также переживают кризис. Правда, судя по официальным сообщениям, процент падения аудитории не так серьезен, как в борделях, - около 5 - 7%. Число новых регистраций тоже идет на спад. Видимо, потому, что ходить на свидания сейчас стало небезопасно.

А КАК У НИХ?

Нидерланды - бордели в квартале красных фонарей временно прикрыли.

США (штат Невада) - девочки по вызову приезжают к клиентам в медицинских масках, но потом, по понятным причинам, снимают.

Испания - публичные дома отправлены на карантин.

Новая Зеландия - китайские проститутки полностью потеряли работу, к ним отказываются приходить даже бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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