Сальма Хайек: Над моим замужеством все смеялись

Героиня Сальмы Хайек в драме англичанки Салли Поттер - персонаж внутреннего мира главного героя в исполнении Хавьера Бардема. Действительно, кто еще может привидеться впавшему в деменцию писателю?

Не ведите себя, как Вайнштейн

- Вы иногда думаете о том, что ваша жизнь могла бы сложиться совсем по-другому? Это ведь одна из тем вашего фильма.

- Конечно. Я всегда поражаюсь тому, что постоянно принимала правильные решения. И при этом никогда не могла понять, каким образом я их принимала. Потому что очень многое я делаю импульсивно. Многие мои поступки не имели в свое время вообще никакого смысла!

- Например?

- Ну, например, я осталась в Мексике, когда нужно было валить в Голливуд. Зачем? В Мексике не было для меня ни работы, ни возможностей, я снималась в массовках - все надо мной смеялись! Или, допустим, мое замужество. Мне все говорили, что это никогда не сработает, ведь мой муж живет на другом континенте, и снова все надо мной смеялись. А вот посмотрите-ка на нас 14 лет спустя! (Муж Сальмы - Франсуа-Анри Пино, знаменитый бизнесмен, продающий всему миру предметы люкса, чье состояние оценивается в 27 миллиардов долларов - С. Т.). Да, поначалу кажется, что все это бред, но проходит время, и понимаешь, что и дальше должна придерживаться только своих инстинктов.

Актриса на пресс-конференции фильма "Неизбранные дороги" в Берлине.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вы написали статью «Харви Вайнштейн - монстр и для меня» о том, как подвергались домогательствам во время работы над фильмом «Фрида». Сейчас, когда его посадили, для вас это уже законченная история?

- Да, давно! Важно, что этот процесс открыл новую эру возможностей и образа мыслей. Столько девушек теперь не будут страдать от унижений, потому что все знают, что если ты ведешь себя, как Харви, то у тебя будут последствия. Но мне вот интересно, сам Харви хоть понимает, что он сделал что-то неправильное, или нет?

Сальма Хайек в фильме "Фрида".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Я была горячая штучка»

- Все лучшие голливудские режиссеры сейчас - ваши сограждане-мексиканцы, они собирают «Оскары». Чувствуете себя частью этой волны?

- Я познакомилась с Алехандро Гонсалесом Иньярриту («Выживший»), когда мне было 16 лет. Сейчас мне 53 года, так что вычтите сами! Он был другом парня, с которым я встречалась. Через него я подружилась с Алехандро, он был диджеем на радио. С другим моим дружком, Альфонсо Куароном («Гравитация», «Рома»), я познакомилась, когда была уже постарше. Мы почти одновременно уехали в Америку, оба были там одиноки и просто помогали друг другу выжить. Когда у меня все было плохо, когда не было денег, он был моим единственным другом.

Кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гильермо дель Торо («Форма воды») я знала, когда он еще жил в Гвадалахаре и только начинал. А главные мексиканские звезды - Гаэль Гарсия Берналь («Сука-любовь», «Вавилон») и Диего Луна («Нарко: Мексика», «Фрида») - были детьми моих друзей! В юности я тусовалась с людьми гораздо старше меня - актерами, художниками. И когда этим пацанам было по 10 лет, мне было уже 19, и я была для них сексуальной, горячей штучкой. Посмотрите фильм Альфонсо Куарона «И твою маму тоже», там есть эротическая сцена, где произносят мое имя. Конечно, все эти люди - моя семья. И когда их работы с восторгом смотрит весь мир, я ощущаю огромную гордость, как и все мексиканцы.

Неизбранные дороги - трейлер.

5 лучших фильмов актрисы:

«Отчаянный» (1995)

«От заката до рассвета» (1996)

«Фрида» (2002)

«Особо опасны» (2012)

«Страшные сказки» (2015)