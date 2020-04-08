Семья на карантине: Жили они долго, счастливо. И не поубивали друг друга

Это вначале еще можно было шутить про беби-бум через 9 месяцев после карантина. Но спустя несколько дней под «домашним арестом» тысячи пар в мире обнаружили, как, оказывается, непросто вообще сохранить нормальные отношения. Не то что в романтику удариться. Что там беби-бум! Не развестись бы в конце карантинного режима и не поубиваться. У китайцев, которые уже вышли из эпидемии, как сообщают СМИ, пошла жуткая волна разводов, по 10 заявлений в день подают в каждый загс. И особенно много разводов там, где был наиболее жесткий карантин. Что же происходит, когда мы оказываемся взаперти, и какие меры принять, чтобы не разрушить отношения?

Что происходит

Во-первых, за дверью квартиры практически военное положение. Постоянно присутствуют два фактора риска, которые создают высокий тревожный фон: сам риск заражения и опасения, что вас могут задержать из-за нарушения режима самоизоляции. Это сразу задает дискомфортную обстановку постоянного, высокого уровня стресса. И у каждого человека на этом фоне активизируются свои тараканы, истории из прошлого, свои страхи.

Во-вторых, неопределенность в будущем. Это же самое сложное. А что дальше? А когда это кончится? Прогнозы эпидемиологов расплывчаты, а вот экономические зато вполне конкретны - следует затянуть пояса. Это тоже благодатная почва для страхов и тревог.

В-третьих, мы привыкли убегать от непростых моментов в наших отношениях. В работу, в общение с друзьями, кино, прогулки. Когда мы оказываемся взаперти 24/7, то все старые противоречия, незаконченные споры и обиды обнажаются, вылезают наружу, и от них не сбежишь. Приходится выяснять отношения. Причем не в спокойном состоянии, а на фоне жуткого стресса.

Вместо романтики люди начинают кричать, сбрасывать свое напряжение друг на друга. Обвинения и обиды нарастают как снежный ком. Как же выжить и сохранить отношения на карантине?

1. Делайте скидку на общую ситуацию

Для начала следует признать, через что мы сейчас проходим. С точки зрения психологов, мы в данный момент находимся в состоянии психологической травмы, внутри травмирующей ситуации. Нам, к примеру, может казаться, что теперь мы видим истинное лицо родного человека, когда он кричит и обвиняет. Но это не так, это его лицо в стрессе и в травме. Настоящее его лицо - это когда все было спокойно, стабильно и понятно. А в стрессе контролировать себя очень сложно. Родной человек может говорить дикие вещи, но он так не думает, и очень важно не принимать его слова близко к сердцу, делать скидку на общую ситуацию.

2. Берегите ресурсы

Выяснять отношения и принимать решения в такой момент бессмысленно и вредно. Нужно сосредоточиться, как говорят психологи, на ресурсах. Ресурсами для нас является все то, что греет, укрепляет связи, доставляет удовольствие, поддерживает, одним словом. Знакомые, любящие нас люди, любимые занятия, приятные хобби. Утренняя чашка чая или капучино - тоже ресурс, если вас это греет. Попробуйте ответить на вопрос: что вам помогало всегда в жизни и что поддерживает вас на плаву? Это могут быть и серьезные вещи, и какие-то мелкие ежедневные ритуалы. Этот же вопрос можно задать супругу или родителям, поговорить о ресурсах друг друга. Такой разговор очень сближает.

3. «Давайте бояться вместе»

Помните мультик про котенка Гава и его фразу «Давай бояться вместе». Вот сейчас она очень актуальна. Проживать страшные времена можно, либо срываясь друг на друга, либо проживая чувства вместе. Второй вариант более целительный. Так что говорите о своих чувствах вслух, мол, как же страшно, как же тревожно и т. д. Видите, что близкий не выдерживает, вот-вот сорвется, скажите ему: «Я тебя понимаю, тебе тяжело, тебе тревожно. И мне тревожно, и мне тяжело, но хорошо, что мы рядом и вместе все выдержим».

Еще есть волшебная фраза в адрес супруга: «Ты справляешься как можешь, но ты справляешься». И самому себе: «Я справляюсь как могу, но я справляюсь». Обычно после этой простой фразы человек выдыхает с облегчением. Она дает силы. Потому что вы в самом деле справляетесь!

4. Определите границы

Дополнительный стрессовый фактор - нарушенный привычный порядок жизни. Недаром же в соцсетях пошла волна фотографий, мол, еду на работу, а сам стоит в ванной, одет по-уличному, держится за штангу душевой шторки, как за поручень, и книжку читает. Многие продолжают работать удаленно, но дома это сложнее делать. Ведь вообще-то дом - это место, где мы отдыхаем от работы. А если мы здесь работаем, то как будто лишаемся дома, безопасного нерабочего пространства. Здесь нарушаются границы дома - работы и начинают сыпаться границы в отношениях с домочадцами.

Поэтому важно оговорить и прочертить эти границы. Вот конкретный рабочий стол - это теперь офис, можно его даже огородить на время работы. Это поможет не превращать весь дом в офис. А родным озвучить часы, во время которых вас нет - вы работаете. Когда границы не оговорены, то начинают возникать конфликты буквально на ровном месте.

Милый, а может, поиграть тебе на гитаре?Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

5. Примиритесь с реальностью и расслабьтесь

«Позволить этому быть» - это такая психологическая формула комфорта и согласия с реальностью. От чего еще часто возникают скандалы в семьях? «Ну что у тебя такое лицо! Улыбнись!» - дергает один супруг другого. А у другого стадия замирания, он пытается осмыслить происходящее. И он огрызается, мол, отстань. Ну и пошло-поехало. Надо позволить другому быть с таким лицом. И себе позволить быть с любым лицом. Мы судорожно хотим вогнать реальность хоть в какую-то иллюзию нормы, когда она вот так на глазах рассыпается, начинаем дергать друг друга. И вот тут тоже хорошо бы выдохнуть и... позволить этому быть.

А ЧТО ЕЩЕ?

Скажите родителям волшебные слова

В карантине страдают не только супружеские отношения. Как не рассориться, например, с пожилыми родителями?

- Отдельную причину для скандалов с пожилыми родителями создает то, что они часто не хотят подчиняться здравому смыслу, - считает наш психолог. - Выходят на улицу, подвергают себя опасности заражения. Или же, наоборот, впадают в панику и начинают вести себя как малые дети. Одна девушка жалуется, что ее мама названивает ей теперь каждые 15 минут с сообщением, что она сделала и как ей страшно. И вот здесь есть одно короткое, но волшебное упражнение - найти в себе взрослую устойчивость, прямо вот нащупать своим мысленным взором внутри себя. И продолжать выдерживать родителей, какие они есть со всеми их проявлениями. Других родителей у вас нет. Очень успокаивают их и являются отличным аргументом для убеждения слова любви. Просто скажите им: «Я люблю вас, я беспокоюсь за вас, я понимаю вас». Ведь любовь изгоняет страх.