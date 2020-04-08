Юбилей "Твин Пикс": как родилось название легендарного сериала

Сериал, соединивший в себе элементы триллера, ужастика, комедии и мелодрамы, до сих пор считается лучшей мистической сагой всех времен и народов. Причин триумфа множество - тут и блестящий актерский состав, и великолепная музыка, и много чего еще. Некоторые специалисты ключом к успеху называют умение Дэвида Линча находить нечто нестандартное и удивительное в простых и незатейливых местах, и прежде всего в американской глубинке. У Линча, снявшего самые важные эпизоды первых двух сезонов "Твин Пикс", а также все эпизоды третьего, всегда был нюх на такие места, правда, он далеко не сразу понял, где будет развиваться действие сериала. Режиссер, сценарист, продюсер и композитор понимал, что это должна быть глухая провинция, но поначалу он склонялся к тому, что всё будет происходить в штате Северная Дакота. Именно так - "Северная Дакота" - и звучал один из вариантов названия сериала (среди других - "Северо-Западный проезд"). Однако Северная Дакота оказалась для съемок непригодна: Линчу для сочной картинки нужны были горы и густые леса, коих в Дакоте недостаточно, и режиссер отправился в другой штат, Вашингтон (не стоит путать его со столицей США, расположенной на другом конце страны). Кстати, дань уважения Северной Дакоте все же отдал: в начале полнометражного фильма "Твин Пикс: Огонь, иди со мной", являющегося приквелом сериала, один из героев картины, агент ФБР Чет Дэзмонд, производит арест именно в этом штате.

Итак, Линч отправился в горный и лесистый Вашингтон, где и были обнаружены несколько колоритных и вместе с тем абсолютно типичных американских городков - Снокуолми, Фолл-Сити, Норт Бэнд. Именно их авторы сериала увековечили в своем творении, сделав местом паломничества фанатов "Твин Пикс". Правда, стоит оговориться: водопад Снокуолми, который появляется в кадре на старте каждой серии, был известен и популярен в Штатах задолго до выхода фильма - сюда регулярно приезжали за красивыми кадрами туристы со всей страны.

Водопад Снокуолми, украшающий стартовые титры каждой серии, в реальной жизни столь же красив, как и на экранеФото: Артем ГУСЯТИНСКИЙ

Разумеется, благодаря сериалу количество людей, стремящихся поглазеть на водопад и вообще почувствовать атмосферу "Твин Пикс", многократно возросло. И многие невольно попадали в ловушку, которую, сами того не подозревая, расставили для них авторы. Речь, конечно, о названии.

Большинство зрителей знают, о том, что Твин Пикс - вымышленный город, роль которого исполнили вышеперечисленные Норт Бэнд, Снокуолми и Фолл-Сити. Однако люди менее внимательные открывали карты и путеводители (интернета, напомним, в начале 90-х еще не было) и начинали искать заветное название - где ты, таинственный Твин Пикс? И находили его в... Калифорнии.

Вот так выглядит Твин Пикс, только не сериальный, что в штате Вашингтон, а калифорнийский. Вид на Сан-Франциско отсюда просто отличный!Фото: Артем ГУСЯТИНСКИЙ

Да, многие сцены фильма действительно снимались в калифорнийских павильонах, но местечко, подкинувшее авторам "Твин Пикс" идею с названием, к сериалу никакого отношения не имеет. Это даже не город, а расположенная неподалеку от Сан-Франциско смотровая площадка, состоящая из двух похожих друг на друга холмов (twin peaks в переводе с английского - вершины-близнецы). В 18 веке, когда в Калифорнии хозяйничали испанцы, это место носило звучное и даже сексуальное имя - "Грудь молодой индианки", и лишь в 19 столетии Грудь превратилась в Вершины-близнецы. Вид с этих "близняшек" на Сан-Франциско и впрямь хорош, сюда действительно стоит приехать и сделать несколько впечатляющих фото. Но поклонники "Твин Пикс", скорее всего, будут разочарованы - здесь не пахнет ни вишневым пирогом, ни агентом Купером, ни Черным Вигвамом. К счастью, до Снокуолми и Фолл-сити отсюда вполне реально доехать на машине за полдня - было бы желание!

В городке Норт Бенд можно обнаружить кафе, выступившее в сериале в роли ресторана Double R ("Дабл Ар"). Правда, на самом деле кафе называется "Твидс"Фото: Артем ГУСЯТИНСКИЙ

В общем, если коронавирус отступит, финансовая обстановка стабилизируется, и у вас появится шанс реализовать мечту детства и отправиться в путешествие "по ленинским местам", будьте бдительны. И помните - совы не то, чем они кажутся...