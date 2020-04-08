2020-04-08T09:07:42+03:00
В мире

Мы — не «иностранный агент», а русское зеркало: Готовится запуск британской газеты Independent на русском языке

Это будет продукт, революционный для российского медиа-рынка
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Главред русской версии Independent Артем Артемов рассказал о новом печатном продуктеГлавред русской версии Independent Артем Артемов рассказал о новом печатном продукте
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Для кого-то кризис — лучшее время для новых проектов. Мы хотели начать эту заметку с таких слов. Но на самом деле работу над запуском русской версии крупнейшей британской газеты Independent команда лучших медиа-менеджеров начала задолго до коронавируса, почти год назад.

Открытие «Русского Инди» (как ласково они называют своё детище) намечено на ближайшее время. Новый инфопродукт будет для нашего рынка революционным. О чём «КП» рассказал главред русской версии Independent — Артем Артемов:

— Что такое Independent? Это сейчас на Британских островах новостной онлайн-ресурс №1. В феврале по количеству уникальных посетителей он обогнал Guardian: 25 млн «уников». Это только в Соединенном Королевстве. А есть версия для США с отдельной редакцией в Нью-Йорке, благодаря которой Independent входит в восьмёрку самых популярных новостных ресурсов в Штатах с ежемесячной аудиторией больше 30 млн.

Так было не всегда. К концу «нулевых» газета Independent, несмотря на четверть века за плечами и огромный авторитет в журналистике, попала в тяжёлую финансовую ситуацию.

Ровно 10 лет назад, в апреле 2010 года, прежние владельцы продали его российскому предпринимателю и издателю Александру Лебедеву за символический один фунт. Для перезапуска потребовались серьёзные инвестиции и нестандартные ходы. Команда во главе с сыном Лебедева, Евгением, приняла стратегическое решение прекратить выпуск печатной версии и бросить все творческие силы на развитие цифрового формата. Расходы сократились, аудитория стала расти.

Сегодня в редакции работает более 100 журналистов из 17 стран мира. Более того, недавно партнерстве с саудовскими инвесторами открыты версии «Инди» на арабском, турецком, фарси, урду. То есть Independent превратился в мультиязычный глобальный медиа-бренд.

Конечно, оставить в стороне российскую аудиторию мы не можем, поэтому год назад начали готовить выпуск русской версии. Всё абсолютно легально, зарегистрировано Роскомнадзором, учредитель сетевого СМИ Independent — российская медиакомпания «Индепендент Рус», которая на 100% принадлежит Александру Лебедеву. То есть мы не «иноагент», просто выходим по лицензионному соглашению с материнской Independent. Домен нашего сайта Independent.Ru находится в Рунете, но «движок» — фирменный, британской разработки.

Наша стратегия — не просто купить франшизу и посадить в Москве журналистов под западным логотипом. Это абсолютно новая вещь. Хотим сделать контент Independent доступным на русском языке в качественном переводе. Ведь русские живут по всему миру — и теперь будут получать ту же информацию, что и носители английского языка, заходящие на сайт Independent.co.uk. Сделаем своего рода зеркало издания на русском языке.

Ведь «Инди» — это не просто новости. Это очень сильная команда колумнистов и журналистов-расследователей, известная своими лонгридами (подробными материалами на узкие темы для расширения кругозора).

Сами мы на первом этапе в русской редакции никакой контент не генерируем — хотим познакомить отечественную аудиторию с лучшими традициями британской журналистики. У нас не репортёры, а, скорее, редакторы-переводчики. Сейчас выходит порядка 100 материалов в день, планируем увеличить до 150. Возможно, в будущем дополним лицензионное соглашение — британские журналисты смогут писать эксклюзивные материалы о России и для России, которые мы будем переводить.

Сейчас «Русский Independent» работает в закрытом тест-режиме. Ссылку даю только «Комсомолке» — это пока секрет. Запуститься надеемся в ближайшее время.

Обещаю, будет интересно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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