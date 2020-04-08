Глава Саянска Олег Боровской: Закрытие предприятий и жизнь как в концлагере – с запиской, куда я иду? Это же чушь!

Мэр сибирского городка Саянск (это в Иркутской области) Олег Боровской пошел против общероссийского тренда на остановку всего и вся на время пандемии коронавируса. Решил стать, по сути, сибирским Лукашенко. Градоначальник заявил, что обязан защитить своих избирателей от нищеты и безработицы. А потому не будет закрывать кафе, фитнес-центры и прочий бизнес. «Мятежный мэр» рассказал нашим корреспондентам Владимиру Ворсобину и Яне Лисиной, почему он решился на отчаянный шаг.

«НЕ ОСТАНОВИЛИ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ВЫГОДНО ГОСУДАРСТВУ»

- Прокуратура, говорят, уже вынесла протест по поводу вашего отказа остановить жизнь в городе.

- Да, оспорила мое постановление об ослаблении режима. Я разрешил открыть точки торговли промышленными товарами, а также бытовые услуги, в том числе СПА-салоны, парикмахерские, и другие. Я попросил прокуроров объяснить - что я нарушил? Они говорят о каких-то постановлениях, об обращениях из Москвы... А то, что нарушаются конституционные права человека – на труд и на передвижение?! Ни в одном законе нет понятия «самоизоляция».

- Но пандемия же...

- Пандемия, говорите? Тогда введите режим ЧС — чрезвычайной ситуации. И все будут дома сидеть. А то, получается, не остановили работу лишь предприятий, выгодных государству. Крупных компаний, заводов непрерывного цикла. Разрешили работать строителям, дорожникам... Запретили только малый бизнес. Это же нечестно. Возьмите стройку. Как можно там каждые три часа все дезинфицировать? Но стройки не закрывают. Или возьмите парикмахерскую. Мастер одет, в перчатках, все протерто. Там нет толпы. Но парикмахерские запрещены. Почему?!

Или пришла женщина, записалась на маникюр. Клиенты все по записи. Никакой очереди нет. В фитнес-центрах только индивидуальные занятия – по два-три человека. Что в этом страшного?

Возьмите стройку. Как можно там каждые три часа все дезинфицировать? Но стройки не закрываютФото: Алексей БУЛАТОВ

«ЗАКАТЫВАНИЕ БИЗНЕСА В КОМОК»

- Почему власть не объявляет ЧС?

- Ни в одной стране мира нет слова «самоизоляция». Либо режим ЧС, либо карантин. И понятно, почему государство боится объявлять ЧС - не хочется платить населению и бизнесу. Решено возложить все потери на наших жителей. Это абсолютно неправильно. Как может бизнесмен платить зарплату своим работникам, когда его предприятие не работает? Ко мне пришла женщина – мать двоих детей. Она собрала деньги, взяла кредит в микрофинансовой организации. Прошла платные курсы, купила оборудование, чтобы ногти красить, прически делать. Арендовала помещение, стала работать. И жила этим. Сейчас с нее требуют: плати сотрудникам зарплату. А у нее двое детей, алиментов нет, муж где-то прячется. На что она жить будет? Долги ей никто не простит.

- Но планы о поддержке бизнеса объявлены...

— Это не меры поддержки, а закатывание бизнеса в комок. Ну, отсрочили на полгода платежи по налогам, но не отменили же. Налоги сейчас скопятся в одну кучу, как их потом отдашь? Или сказали: пени по ЖКХ не начисляем, можете не платить. Потом все очнутся - сумма выросла в разы. А при ЧС власть обязана компенсировать все убытки.

Запретили только малый бизнес. Это же нечестноФото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда вы решили ослабить «самоизоляцию» в Саянске?

- После того, как из Москвы объявили о продлении вынужденных выходных до 30 апреля. Я понял, что людям придет кирдык.

- Горожане с вами согласны?

- Я написал обращение к ним. Да и телефон мой в городе все знают. Почти все поддерживают. Тем более я запретил прилетевшим из-за рубежа без прохождения карантина появляться в городе. Сегодня у нас 21 человек на самоизоляции.

«САМОИЗОЛЯЦИЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ»

- Но почему многие губернаторы наоборот – даже ужесточают карантинные меры.

- Это просто паника. Нерешительность властей. Президент дал команду, чтобы региональные власти сами решили этот вопрос. А у нас есть муниципалитеты, где вообще нет заболевших. Но боязнь ответственности - системная болезнь наших чиновников.

- В свое время мэры итальянских городов, Нью-Йорка говорили то же, что и вы. Там теперь - ад. Не боитесь оказаться в их положении?

- В Европе и США - крупнейшие мегаполисы, а у нас — всего 40 тысяч населения. У меня нет ни одного прибывшего из-за границы, не прошедшего карантин. Железнодорожного вокзала в Саянске нет.

Мы пытались наказать людей, которые нарушали режим самоизоляции. Не получается. Роспотребнадзор жалуется, что не может составить протокол о нарушении.

- А можно ли вообще жителей Саянска удержать дома?

- Невозможно. Знаю я наших людей. Никто из них самоизоляцию не выдержит. Все равно сбегают...

«К МАЮ ПРИХЛОПНУЛИСЬ БЫ»

- Что было бы с городом, если бы не ваши меры?

- К маю малый бизнес прихлопнулся бы: из трех тысяч осталось бы 500, остальные обанкротились бы. Увеличилось бы количество суицидов.

- Но школы у вас закрыты.

- Будем смотреть по ситуации. Но я уверен - нет необходимости школьников до 30 апреля держать дома. Они уже не знают, чем заняться. Дистанционное обучение – в отдельно взятой европейской стране, где развиты IT-технологии, может быть. Но не у нас. Нам не могут обеспечить нормальную видеоконференцию с губернатором. То виснет, то звук теряется. А ведь еще не у каждого школьника есть смартфон, не в каждой семье компьютер или ноутбук. А в деревнях и связи телефонной нет.

«ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО ДВА МУЖИКА»

- Теперь вас называют мэром-бунтарем.

- Кто-то в соцсетях написал, что нашлись во всем СНГ только два мужика – Лукашенко и Боровский. (смеется)

- Если суд примет решение в пользу прокуратуры, что вам грозит? Что будет с городом?

- Штраф или отрешение от должности на полгода. Если отстранят, буду только рад. Переживу эти смутные времена в стороне. Выйду на работу осенью отдохнувший, посвежевший и оставшийся при своем мнении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свой страх и риск мэр Саянска разрешил работать баням и парикмахерским во время самоизоляции

Мэр небольшого города Саянска в Иркутской области Олег Боровский решил на свой страх и риск разрешить местным предпринимателям работать в период самоизоляции. Он подписал постановление, в котором сказано, что салоны красоты, бани, парикмахерские и фитнес-клубы с 6 апреля смогут снова принимать посетителей. (подробности)