Российские фермеры: «С овощами будет проблема - гастарбайтеров нет, а местных с полей гоняет полиция»

Российские фермеры в состоянии тревоги. Мало того, что посевная на носу, так еще регионы вводят собственные ограничительные меры, которые очень часто мешают работать. И во вторник фермеры устроили совещание в режиме видео-конференц связи, чтобы донести до федеральных властей их текущие проблемы. Корреспондент «КП» присоединился к этому импровизированному совещанию и послушал, с какими трудностями сталкиваются аграрии.

Зачастую проблемы у аграриев возникают не из-за коронавируса как такового, а откровенных перегибов, которые допускают местные власти, по своему трактуя федеральные законы. Где-то, не разобравшись, позакрывали магазины запчастей для сельхозтехники, посчитав их не такими уж и жизненно важными, и фермеры не знали, как подготовить трактора к пахоте. В ряде регионов излишне ретивые исполнители не пропускают машины с кормами, прибывшими из других областей и краев. В иных городах зачем-то закрыли фермерские рынка, лишив аграриев сбыта. Проблем, которые нужно уже сейчас решать на федеральном и региональных уровнях, куча.

«Приехали проверяющие, проверили кустики...»

- Сейчас может возникнуть ситуация, когда от фермеров потребуют исполнить свои обязательства по взятым грантам, их с нас никто не снимал, - предупреждает подмосковный сыровар и руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота. - Мы не отказываемся, но в этих сложных и нервных условиях многим просто нереально их выполнить. Но тогда чиновники будут иметь основания потребовать деньги обратно. А как, если, к примеру, половина денег уже вложена в строительство коровника?.. Поэтому будем просить Минсельхоз ввести отсрочки по исполнению грантов. Достроим, когда все закончится.

Подмосковный сыровар и руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег СиротаФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Скучать земледельцам и животноводам порой не дают и проверяющие. По информации руководителя Ассоциации фермеров Дона Вадима Бандурина, в одно из хозяйств Ростовской области, например, недавно нагрянули из Россельхознадзора. Хотя сверху есть четкие указания: проверки на этот период остановить, за исключением тех случаев, которые создают угрозу безопасности.

- Приехали, посчитали какие-то кустики, которые выше, чем им надо, растут, и мы теперь занимаемся бумажками, - говорит он. - Нужно четкое разъяснение по регионам: какие проверки отменены, а какие нет!

Неожиданной проверке на днях подверглось хозяйство красноярского фермера Андрея Болсуновского:

- Росреестр намерен выяснить нашу внесельскохозяйственную деятельность — агротуризм и магазин, который стоит на территории фермы. При этом нам долго говорили: развивайте агротуризм, но четких критериев этого понятия не сделали, а теперь проверка: это, мол, не сельхоздеятельность, а значит, «нецелевка», не по назначению землю используешь. Да еще в такой момент приходят... Кроме того, у нас с 28 марта по 5 апреля почему-то не работали ветлаборатории…

«Документы банки не принимают, отвечают вяло...»

Еще одной головной болью для многих стали кредиты, а точнее, невозможность их получить. Очень часто, чтобы обзавестись оборотными средствами, фермеры оформляют кредиты под залог имущества хозяйства и поэтому нужна бумага от госструктур о наличии этого имущества. А вот тут новая затыка:

- Ни МФЦ, ни Росреестр не работают, - разводит руками калининградский фермер Владимир Минич. Он выходит на связь прямо с поля. - Документы сдали в МФЦ 20 марта и до сих пор нет ответа. И теперь не можем оплатить семена и ГСМ. Звонить туда бесполезно, чиновники же предлагают записаться на прием где-то на их сайтах. «Сбербанк» у нас оперативно реагирует, стараются помочь, «пятерка» им за работу, но проблема с госструктурами…

Более-менее нормально себя чувствуют производители мяса. Но многие жалуются, что не на что купить комбикормФото: Алексей БУЛАТОВ

- У нас «Россельхозбанк» сносно работает, на удаленке, но работает, - вставляет исполнительный директор Ассоциации фермеров Ульяновской области Станислав Санкеев. - Чего не скажешь о других банках — документы не принимают, на электронные письма отвечают вяло.

- Непонятно, как будут проходить заявки на субсидии в этом году, - делится своими переживаниями председатель Ассоциации фермеров Калужской области Бабкен Испирян. — В нашем регионе правила только сейчас утвердили, в апреле…

«Небольшие хозяйства ужасе, трэш полный!»

Все главы региональных фермерских союзов в один голос говорят, что наибольшие трудности сегодня возникли у небольших фермерских хозяйств, в которых 5-10 коров.

- У них пропал сбыт, - продолжает Санкеев. - Помогаем, чем можем, задействовали сельхозкооперативы, чтобы они заезжали к ним и закупали молоко.

- Несколько дней подряд ездил по таким небольшим хозяйствам, они в ужасе, трэш полный! - говорит глава ассоциации «Фермеры Московской области» Максим Гриднев. - В продажах они упали процентов на 60-70. У многих полная неясность с пропускной системой для грузовиков, они не знают, где и как их нужно оформлять. Хорошо бы, чтобы районные управления АПК взяли на себя эти хлопоты и помогали им оформлять такие заявки. Добавляют проблем энергетики. Знакомому куроводу, у которого сейчас трудности с деньгами, прислали бумагу — не погасите задолженность — отключим электроэнергию. А у него все хозяйство на нем держится, погибнет же все!..

- Упали оптовые продажи, мелкие переработчики и перекупы - в минусах, - докладывают из Ленинградской области. - Более-менее нормально себя чувствуют производители мяса. Многие жалуются, что не на что купить комбикорм. Пошли бумаги сверху с просьбой увеличить производство, а мы не знаем, как посевная пройдет. Муниципалы начали закрывать рынки. Причем, магазин торговой сети на территории рынка работает, а другим нельзя...

- Не знаю, как в других регионах, а у нас будет серьезная проблема с овощами, - говорит глава ростовского объединения фермеров Вадим Бандурин. - Рентабельность бизнеса небольшая, труд во многом ручной и очень часто овощеводы привлекали на эти работы гастарбайтеров из Средней Азии. Их сейчас нет, неизвестно, приедут ли. Пытались привлечь местных, но полиция их тут же с полей начала разгонять. Из-за этого дефицита рабочих рук многие поняли, что не смогут обработать земли и начали сокращать посевные площади. Кроме этого, в овощеводстве очень много импортной техники и ценник на запчасти для них сильно вырос. Появились проблемы с сбытом, небольшие ларьки позакрывались. Нужны срочные меры по поддержке отрасли, иначе мы столкнемся с нехваткой овощей!

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