В Московской области за сутки коронавирус подтвердили у почти 100 человек

В Подмосковье за последние сутки - 95 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном Оперативном штабе.

Причем, больше половины новых заболевших (54 человека) - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет. 26 (из 95) - люди от 46 до 64 лет, 11 - от 65 и старше. Самому возрастному пациенту из списка - 84 года. Также среди новых заболевших есть четверо несовершеннолетних.

За сутки из больницы выписаны три пациента. Два человека, у которых ранее выявили коронавирус, скончались.

«Всего на данный момент в регионе зафиксировано 549 случаев заболевания, - рассказали в Оперативном штабе Московской области по коронавирусу. - 10 человек скончались, 52 человека выздоровели и выписаны из больниц».

Среди городских округов, где больше всего заболевших - Химки (37 случаев), Мытищи (35), Люберцы (34), Одинцово (30), Красногорск (29), Ленинский (26), Балашиха (25), Долгопрудный (17), Раменское (12), Королев (11), Сергиев Посад (11), Домодедово (11), Лобня (10), Пушкино (10).

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