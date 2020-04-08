В Зеленограде мигрант изнасиловал студентку в лифте

Кошмарный случай произошел в подмосковном Зеленограде. 22-летняя Марина П.* студентка одного из ВУЗов спешила домой. Девушка забежала в подъезд и зашла в спустившийся лифт. Двери уже начали закрываться, как в последний момент в кабину забежал ранее неизвестный Марине мужчина.

Девушка не обратила на него особого внимания и была погружена в свои мысли. Незнакомец нажал кнопку верхнего этажа, двери закрылись. Как только лифт начал движение, мужчина набросился на Марину, схватил за волосы, повалил на пол кабины и навалился сверху всем своим весом. У хрупкой студентки не оставалось никаких шансов вырваться, она истошно кричала и звала на помощь.

«Неизвестный силой повалил студентку на пол кабины лифта, после чего стянул штаны и совершил в отношении Марины П.* действия сексуального характера. Девушка вырывалась и звала на помощь, однако насильник был крупнее и физически сильнее ее. В один момент двери лифта открылись, и девушка попыталась выползти в подъезд из-под своего мучителя, но насильник схватил ее за волосы и затащил обратно в лифт. Все свои действия неизвестный сопровождал угрозами убийства и физической расправы, принуждая девушку делать то, что ему хочется. Только доехав до верхнего этажа Марине удалось привлечь внимание жильцов подъезда, которые стали выходить на шум, чем спугнули негодяя.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Оперативники взялись за работу над раскрытием тяжкого преступления. Благодаря системе городских камер наблюдения единого центра хранения и обработки данных, полицейские буквально за несколько дней смогли установить и задержать в Солнечногорском районе Подмосковья 23-летнего мигранта Рафика Б.* Насильник полностью признал свою вину и написал чистосердечное признание.

* - имена изменены.