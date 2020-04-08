Ремонт в квартире во время самоизоляции в Москве и Московской области: Когда и кому можно шуметь

В Москве и Московской области многие решили не терять время зря, оставаясь в режиме самоизоляции, и затеяли ремонт в квартире. А соседям и так весело - работа на удаленке, школьные уроки на дистанционке, малые дети, теща, кошки, собаки, готовка, уборка. Если за стенкой еще и сверлят - туши свет!

Так, когда и кому можно шуметь? Всем, кто мечтает о тишине во время самоизоляции, власти объяснили правила ремонтных работ. Выглядят они так:

В МОСКВЕ

Сейчас в жилых домах нельзя шуметь с 23.00 до 7.00, а также делать ремонт - с 19.00 до 9.00, с 13.00 до 15.00, по воскресеньям и праздничным дням.

Если вам не дают покоя, тогда звоните:

- по номеру 102. Диспетчер переключит вас на оператора справочно-информационного центра дежурной части ГУ МВД по Москве;

- напрямую своему участковому или в окружное отделение полиции (номера телефонов уточните на сайте ГУ МВД по Москве).

Нарушителю светит:

- предупреждение или административный штраф от 1 до 2 тысяч рублей - для обычных жителей;

- штраф от 4 до 8 тысяч рублей - для должностных лиц;

- штраф от 40 до 80 тысяч рублей - для юридических лиц.

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С 4 апреля 2020 года вступили в силу изменения в закон Московской области № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области». Теперь в Подмосковье на время самоизоляции и карантина действуют такие правила. В квартирах жилых домов нельзя делать ремонт, нарушать тишину и покой жителей:

- в рабочие дни - с 19.00 до 9.00, а также с 11.00 до 17.00;

- в субботу - с 19.00 до 10.00, а также с 11.00 до 17.00;

- в воскресенье и общегосударственные праздники - круглосуточно.

Жалобы на шум принимают:

- управляющая компания или ТСЖ;

- управление Роспотребнадзора. Специалисты приедут и проведут замеры уровня шума. Если он окажется выше нормы, то они составят акт;

- полиция по номерам 02 или 112.

Нарушителю грозит штраф до 3000 рублей.