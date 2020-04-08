Бизнес подставляет плечо

Сегодня, когда весь мир объединился перед угрозой распространения коронавируса, российский бизнес наглядно демонстрирует свою социальную ответственность. Компании и отдельные предприниматели по всей стране реализуют социальные инициативы, чтобы помочь медикам справиться с пандемией. Для учреждений здравоохранения по всей стране приобретаются оборудование, лекарства, средства защиты и дезинфекции. Как заявил Антон Немкин, председатель Совета Фонда «Цифровая долина Сочи», передавший сочинским врачам 800 современных защитных костюмов «как у президента», помогать медикам в нынешней ситуации пытаются все, начиная от крупных корпораций и заканчивая волонтёрами.

«Сейчас все бросают свои силы на борьбу с эпидемией коронавируса. Для этого нужны ресурсы. Каждый должен подумать, как он может помочь. Это наш долг. Даже если ты сидишь дома - это уже помощь», - отметил Антон Немкин.

Фонд безвозмездно передал городу Сочи восемьсот защитных комбинезонов многоразового использования «Dupont Tychem 2000 C». Главное достоинство таких костюмов - это эффективная барьерная защита от радиационного загрязнения, неорганических химикатов, биологически опасных веществ и инфекционных агентов, куда входит и коронавирус. Именно в таком костюме президент России Владимир Путин инспектировал «коронавирусную» клинику в Коммунарке.

Спецзащиту привезли на склад «Центра охраны материнства и детства города Сочи», откуда ее распределят по сочинским медучреждениям. Как подчеркнул и.о. главного врача центра Андрей Аргунов, для врачей приёмных отделений, инфекционных больниц эти защитные костюмы необходимы, так как эти специалисты находятся в особой зоне риска.

«В условиях, когда весь мир противостоит инфекции Covid-19, немыслимо оставаться безучастным, - сказал Антон Немкин. - В авангарде борьбы с вирусом находятся врачи, труд которых сейчас по-настоящему героический. От хорошего самочувствия каждого врача, каждой медсестры в прямом смысле слова зависят сотни человеческих жизней. Я решил, что Фонд «Цифровая долина Сочи» должен оказать адресную помощь именно медицинским работникам. Чем лучше они будут защищены от инфекции, тем более эффективными будут результаты их работы».

Напомним, сочинский фонд уже давно включился в решение проблем медиков и даже разрабатывает мессенджер для безопасного общения с врачами. В такие периоды, как сейчас, подобные технические решения становятся как никогда актуальными.

Это лишь один из многочисленных примеров того, как сегодня должен вести себя ответственный бизнес. И в целом отечественные предприниматели показали себя с лучшей стороны, буквально выйдя на поле битвы с коронавирусом вместе с государством и медиками.

Автор фото: Станислав ПАВЛОВ

Так, в том же Краснодарском крае частные компании закупили оборудование для краевой и муниципальной больниц, а также средства дезинфекции для коммунальных служб.

В Мордовии республиканское отделение Российского союза промышленников и предпринимателей разработало инициативу по оказанию помощи лечебным учреждениям и созданию специального фонда. Глава республики Владимир Волков поддержал предложение бизнес-сообщества республики, и в регионе стартовала акция взаимопомощи #МыВместе.

В Норильске «Норникель» закупил в огромных количествах необходимые средства индивидуальной защиты, моющие и дезинфицирующие препараты. В регионах работы компании активно увеличивают запасы масок, гигиенических приборов и т.д. Компания выделила дополнительно около 230 млн рублей на срочные закупки для медицинских мощностей, и готовится выделить еще полмиллиарда рублей на создание этого дополнительного запаса.

В Дагестане инициативная группа общественников "Истоки гор" сшила и подарила защитные маски медучреждениям, послужив примером и для других соотечественников. К сегодняшнему дню они раздали уже более 6 тыс. масок в более чем 10 медучреждениях республики. А бизнесмены Коврова Владимирской области приобрели 40 аппаратов искусственной вентиляции легких для бюджетных медучреждений. В Коврове теперь на 135 тысяч жителей есть около 60 комплексов для ИВЛ.

Это лишь немногие примеры вовлеченности бизнеса в решение глобальной проблемы пандемии коронавируса. Медикам безвозмездно помогают по всей стране - невиданная ранее беда сплотила всех, и отечественные предприниматели показывают себя достойным примером человечности и ответственности.