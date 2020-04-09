«И те, кто выживет, сами потом будут смеяться»: крылатые выражения Виктора Черномырдина, не потерявшие актуальности
По старой памяти заглянул в подборку крылатых выражений Виктора Степановича - из трёх моих книг (2 издания «Хотели как лучше...» и «Непарадные портреты».) и даже удивился. Как свежо и неожиданно заиграли черномырдинские перлы! (Перл, напомню, означает «жемчужина»)
Ну, вот, например, сильно мучился я вопросом о проклятом коронавирусе, формулируя этот вопрос словами ЧВС: «Чем мы провинились перед Богом, Аллахом и другими?» Я лично за эти коронавирусные дни столько про гнусную заразу прочитал и услышал, что зашевелились остатки волос на голове. Диапазон версий и мнений – от инопланетной диверсии до коварного заговора трех толстяков, от проклятья Греты Тунберг до происков маньяка с лестничной площадки.
Уж как я мучился, пытаясь объединить, систематизировать версии и вывести стройную систему. Так бы и страдал, если б не совет мудрого ЧВС: «Надо же думать, что понимать». Ну, точно ведь!
В его высказываниях можно найти все что угодно на злобу дня. Вот народ сильно озабочен тем, что правительство сидит на мешке с деньгами и не знает, как и куда его потратить. А народ-то знает и усиленно дает советы, как поделить и кому и сколько дать. Прямо скажу: проблема практически неразрешимая. Мне, например, надо машинку для чесания пяток, а кто-то любит свиной хрящик. И начни мы выяснять, кто главнее, не только чубы, а и кости хрустнуть могут.
И тут вам хрясь! – прямо по хотелкам:
«Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы мужики и знаем, на чем сидим!» И вообще, «Всем давать – давалка сломается!»
И ведь не поспоришь! Тем более, что «Вот говорят, у нас спутник без дела висит. У нас в стране много чего без дела висит, а должно работать!»
И сразу тишь и гладь, и обнимашки на социально безопасном расстоянии.
И вот так, потратив уйму умственных калорий на размышления, потянешься ты к холодильнику восполнить использованные ресурсы тем, что удалось урвать и складировать во время всеобщего опустошения гражданами магазинных полок. И еще раз вспомнишь, как совершенно прав был наш классик, изрекщий: «Как кто-то сказал, аппетит приходит во время беды».
Я бы добавил, что он не только приходит, но и чудовищно вырастает и порабощает. Рыдаем, но жрем! А надо бы задуматься, вникнуть в суть момента и поменять низменные приоритеты на возвышенные: «Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся».
В общем, как сказал Виктор Степанович, «И те, кто выживет, сами потом будут смеяться».
Так что, выживайте, граждане и смех вам в помощь! Читайте, обогащайтесь!
- Здесь вам не тут.
- Лучше водки хуже нет.
- Мы всегда можем уметь.
- Курс у нас один – правильный.
- Впервые за многие годы отмечено сокращение сброса поголовья скота.
-Мы впервые увидели человека здесь, в бюджете.
- Надо же думать, что понимать.
- Вы думаете нам далеко легко? Нет, нам далеко не легко!
- Секс – это тоже форма движения.
- Я же вижу по глазам: вас же тошнит.
- Мы выполнили все пункты: от А до Б.
- У меня к русскому языку вопросов нет.
- Это не тот орган, который готов к любви.
- А были у нас и бюджеты реальные., но мы вс е равно их с треском проваливаем.
- Какую бы организациюмы не создавали – получается КПСС.
- Лучше быть головой мухи, чем жопой слона.
- Вечно у нас в России стоит не то, что нужно.
- Россия со временем должна стать еврочленом.
- Нам никто не мешает перевыполнить наши законы.
- Как кто-то сказал, аппетит приходит во время беды.
- Мы до сих пор пытаемся доить тех, кто и так лежит.
- Ну кто меня может заменить? Убью сразу... Извините.
- Мы надеемся, что у нас не будет запоров на границе.
- Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу.
- Мы продолжаем делать то, что мы уже много наделали.
- Правильно или неправильно – это вопрос философский.
- Я бы не стал увязывать эти вопросы так перпендикулярно.
- Депутаты все высказались, чтобы я шел. Избирался, точнее.
- Вообще-то успехов немного. Но главное: есть правительство.
- Действуйте, ошибайтесь, а мы поправим, как сказал президент.
- Мы будем уничтожать наше ядерное оружие вместе с Америкой.
- Красивых женщин я успеваю только заметить. И ничего больше.
- Нам нет необходимости наступать на те же грабли, что уже были.
- Но пенсионную реформу делать будем. Там есть где разгуляться.
- Все это так прямолинейно и перпендикулярно, что мне неприятно.
- Принципы, которые были принципиальны, были непринципиальны.
- Вас хоть на попа поставь или в другую позицию – все равно толку нет.
- Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку.
- Правительство в отставку? У кого руки чешутся – чешите в другом месте!
- Мы сегодня на таком этапе экономических реформ, что их не очень видно.
- Правительство – это не тот орган, где, как говорят, можно только языком.
- Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся.
- Все те вопросы, которые были поставлены, мы их все соберем в одно место.
- Мы с вами еще так будем жить, что наши дети и внуки нам завидовать станут!
- Есть ещё время сохранить лицо. Потом придется сохранять другие части тела.
- Все говорят, что недовольны итогами приватизации, и я недоволен, и не говорю.
- Нельзя думать и не надо даже думать о том, что настанет время, когда будет легче.
- Обвиняют в чем? В коррупции? Кого? Меня? Кто? США? Чего они там вдруг проснулись?
- Нам нельзя вступать. Мы как начнём вступать, так обязательно на что-нибудь наступим.
- Любимый отдых – охота. Всегда есть возможность походить, погулять, затаиться, ждать.
- На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться.
- Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы мужики и знаем, на чем сидим.
- Вот мы там все это буровим, я извиняюсь за это слово, Марксом придуманное, этим фантазером.
- Я готов и буду объединяться. И со всеми. Нельзя, извините за выражение, все время врастопырку.
- Эти выборы обернулись для нас тяжелым испытанием. Это никогда больше не должно повториться.
- Этот призрак... бродит где-то там в Европе, а у нас почему-то останавливается. Хватит нам бродячих.
- Нам нужен рынок, а не базар!
- Всем давать – давалка сломается!
- С налоговым сюрреализмом надо кончать!
- Все можно было бы сделать, да кое-что мешает.
- И те, кто выживет, сами потом будут смеяться!
- Вопрос не в том, чтобы объединиться. Вопрос в том, кто главный.
- Локомотив экономического роста – это как слон в известном месте.
- Все те вопросы, которые были поставлены, мы их все соберем в одно место.
- Надо контролировать, кому давать, а кому не давать. Почему мы вдруг решили, что каждый может иметь?
ИСТОЧНИК KP.RU