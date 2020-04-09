«И те, кто выживет, сами потом будут смеяться»: крылатые выражения Виктора Черномырдина, не потерявшие актуальности

По старой памяти заглянул в подборку крылатых выражений Виктора Степановича - из трёх моих книг (2 издания «Хотели как лучше...» и «Непарадные портреты».) и даже удивился. Как свежо и неожиданно заиграли черномырдинские перлы! (Перл, напомню, означает «жемчужина»)

Ну, вот, например, сильно мучился я вопросом о проклятом коронавирусе, формулируя этот вопрос словами ЧВС: «Чем мы провинились перед Богом, Аллахом и другими?» Я лично за эти коронавирусные дни столько про гнусную заразу прочитал и услышал, что зашевелились остатки волос на голове. Диапазон версий и мнений – от инопланетной диверсии до коварного заговора трех толстяков, от проклятья Греты Тунберг до происков маньяка с лестничной площадки.

Уж как я мучился, пытаясь объединить, систематизировать версии и вывести стройную систему. Так бы и страдал, если б не совет мудрого ЧВС: «Надо же думать, что понимать». Ну, точно ведь!

В его высказываниях можно найти все что угодно на злобу дня. Вот народ сильно озабочен тем, что правительство сидит на мешке с деньгами и не знает, как и куда его потратить. А народ-то знает и усиленно дает советы, как поделить и кому и сколько дать. Прямо скажу: проблема практически неразрешимая. Мне, например, надо машинку для чесания пяток, а кто-то любит свиной хрящик. И начни мы выяснять, кто главнее, не только чубы, а и кости хрустнуть могут.

И тут вам хрясь! – прямо по хотелкам:

«Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы мужики и знаем, на чем сидим!» И вообще, «Всем давать – давалка сломается!»

И ведь не поспоришь! Тем более, что «Вот говорят, у нас спутник без дела висит. У нас в стране много чего без дела висит, а должно работать!»

И сразу тишь и гладь, и обнимашки на социально безопасном расстоянии.

И вот так, потратив уйму умственных калорий на размышления, потянешься ты к холодильнику восполнить использованные ресурсы тем, что удалось урвать и складировать во время всеобщего опустошения гражданами магазинных полок. И еще раз вспомнишь, как совершенно прав был наш классик, изрекщий: «Как кто-то сказал, аппетит приходит во время беды».

Я бы добавил, что он не только приходит, но и чудовищно вырастает и порабощает. Рыдаем, но жрем! А надо бы задуматься, вникнуть в суть момента и поменять низменные приоритеты на возвышенные: «Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся».

В общем, как сказал Виктор Степанович, «И те, кто выживет, сами потом будут смеяться».

Так что, выживайте, граждане и смех вам в помощь! Читайте, обогащайтесь!

- Здесь вам не тут.

- Лучше водки хуже нет.

- Мы всегда можем уметь.

- Курс у нас один – правильный.

- Впервые за многие годы отмечено сокращение сброса поголовья скота.

-Мы впервые увидели человека здесь, в бюджете.

- Надо же думать, что понимать.

- Вы думаете нам далеко легко? Нет, нам далеко не легко!

- Секс – это тоже форма движения.

- Я же вижу по глазам: вас же тошнит.

- Мы выполнили все пункты: от А до Б.

- У меня к русскому языку вопросов нет.

- Это не тот орган, который готов к любви.

- А были у нас и бюджеты реальные., но мы вс е равно их с треском проваливаем.

- Какую бы организациюмы не создавали – получается КПСС.

- Лучше быть головой мухи, чем жопой слона.

- Вечно у нас в России стоит не то, что нужно.

- Россия со временем должна стать еврочленом.

- Нам никто не мешает перевыполнить наши законы.

- Как кто-то сказал, аппетит приходит во время беды.

- Мы до сих пор пытаемся доить тех, кто и так лежит.

- Ну кто меня может заменить? Убью сразу... Извините.

- Мы надеемся, что у нас не будет запоров на границе.

- Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу.

- Мы продолжаем делать то, что мы уже много наделали.

- Правильно или неправильно – это вопрос философский.

- Я бы не стал увязывать эти вопросы так перпендикулярно.

- Депутаты все высказались, чтобы я шел. Избирался, точнее.

- Вообще-то успехов немного. Но главное: есть правительство.

- Действуйте, ошибайтесь, а мы поправим, как сказал президент.

- Мы будем уничтожать наше ядерное оружие вместе с Америкой.

- Красивых женщин я успеваю только заметить. И ничего больше.

- Нам нет необходимости наступать на те же грабли, что уже были.

- Но пенсионную реформу делать будем. Там есть где разгуляться.

- Все это так прямолинейно и перпендикулярно, что мне неприятно.

- Принципы, которые были принципиальны, были непринципиальны.

- Вас хоть на попа поставь или в другую позицию – все равно толку нет.

- Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку.

- Правительство в отставку? У кого руки чешутся – чешите в другом месте!

- Мы сегодня на таком этапе экономических реформ, что их не очень видно.

- Правительство – это не тот орган, где, как говорят, можно только языком.

- Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся.

- Все те вопросы, которые были поставлены, мы их все соберем в одно место.

- Мы с вами еще так будем жить, что наши дети и внуки нам завидовать станут!

- Есть ещё время сохранить лицо. Потом придется сохранять другие части тела.

- Все говорят, что недовольны итогами приватизации, и я недоволен, и не говорю.

- Нельзя думать и не надо даже думать о том, что настанет время, когда будет легче.

- Обвиняют в чем? В коррупции? Кого? Меня? Кто? США? Чего они там вдруг проснулись?

- Нам нельзя вступать. Мы как начнём вступать, так обязательно на что-нибудь наступим.

- Любимый отдых – охота. Всегда есть возможность походить, погулять, затаиться, ждать.

- На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться.

- Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы мужики и знаем, на чем сидим.

- Вот мы там все это буровим, я извиняюсь за это слово, Марксом придуманное, этим фантазером.

- Я готов и буду объединяться. И со всеми. Нельзя, извините за выражение, все время врастопырку.

- Эти выборы обернулись для нас тяжелым испытанием. Это никогда больше не должно повториться.

- Этот призрак... бродит где-то там в Европе, а у нас почему-то останавливается. Хватит нам бродячих.

- Нам нужен рынок, а не базар!

- Всем давать – давалка сломается!

- С налоговым сюрреализмом надо кончать!

- Все можно было бы сделать, да кое-что мешает.

- И те, кто выживет, сами потом будут смеяться!

- Вопрос не в том, чтобы объединиться. Вопрос в том, кто главный.

- Локомотив экономического роста – это как слон в известном месте.

- Все те вопросы, которые были поставлены, мы их все соберем в одно место.

- Надо контролировать, кому давать, а кому не давать. Почему мы вдруг решили, что каждый может иметь?