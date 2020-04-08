Стас Михайлов перенес двустороннюю пневмонию: «Болезнь легких страшна тем, что быстро развивается. Очень много моих знакомых, кто столкнулся с этим»

50-летний музыкант Стас Михайлов недавно выписался из клинического госпиталя «Лапино». В клинике певец лечил пневмонию.

Сегодня Михайлов рассказал в соцсетях о болезни: «Я перенес двустороннее воспаление легких. Слав Богу, что все это уже позади! Слава Богу, что заболел я здесь, в этой стране. Благодаря нашим врачам был шанс на спасение. Люди в белых халатах сейчас на передовой. Сейчас идет война между маленьким вирусом и людьми».

Михайлов говорит, что сначала заподозрил у себя бронхит: «Я почувствовал ощущение бронхита, я им болею 2 раза в год обязательно. Были те же самые ощущения, не болела ни голова, не было насморка - ничего. Я пропил 3 дня сумамед. Ничего не получилось - температура. Я благодарен Марку Аркадьевичу Курцеру (главный врач сети клиник — прим. Авт.), мему другу, я ему позвонил, он говорит: «Срочно на КТ».

Михайлов поехал в частную клинику и сделал компьютерную томографию легких. Певцу сообщили о диагнозе: «У меня двусторонне воспаление легких. Меня сразу положили в больницу – я лежал в «Лапино». И начали делать терапию. Не думайте, что это ерунда. У меня 4 теста отрицательные на коронавирус. Но тем не менее двустороння пневмония, которой болеют сейчас очень многие. Я не буду касаться медицинских терминов, потому что не врач. Хочу предупредить людей. При малейших симптомах, сразу постарайтесь сделать КТ легких, не рентген. Болезнь легких страшна чем, что она быстро развивается. Все что говорят по ТВ - это правда. Она приходит непонятно откуда, почему одни болеют рядом, другие нет. Почувствовали симптомы - вызывайте «Скорую».

Стас Михайлов в этом году поздравлял Надежду Бабкину только через соцсети. Михайлов вылечился, а Бабкина сейчас продолжает лечение от пневмонии.

Стас Михайлов рассказал, что сейчас много больных именно с вирусной пневмонией. Он призывает не зацикливаться на тестах на новую инфекцию, а обращаться к врачам. Лечение проходит антибиотиками и антивирусными препаратам. «Пока ждут тесты, начинают лечить. Не зацикливайтесь на тестах. Снимки легких практически у всех одинаковы. Не лечитесь по 10 дней дома. Очень много людей в нашем окружении, моих знакомых, кто столкнулся с этим. Но если все вовремя у нас есть все шансы», - говорит Михайлов.

Михайлов призывает остаться дома, поберечь себя, близких и врачей, у которых сейчас огромный наплыв врачей. Музыкант призывает пересмотреть свою жизнь за оставшиеся дни Поста. Как известно, Стас Михайлов – человек верующий: «Я пересмотрел, вижу свои ошибки, свои слабые места, я понимаю, что делал очень много неправильных вещей…»

К счастью, музыкант уже дома, он здоров, и желает здоровья всем поклонникам.