2020-04-08T16:58:47+03:00
Политика

Замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова исключили из ЕдРа за мат

Бывший губернатор Севастополя послал куда подальше сотрудников аэропорта Ижевска при вылете в Москву
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Комментарии: comments6
Дмитрий Овсянников. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССДмитрий Овсянников. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

В минувший понедельник высокий чиновник, некогда возглавлявший Севастополь, а в последнее время трудившийся в Минпромторге, направлялся на рейс, который должен был доставить его из столицы Удмуртии в столицу России.

В связи с карантинными мероприятиями, связанными с ужесточением мер по борьбе с коронавирусом, Дмитрия Владимировича Овсянникова попросили пройти через металлодетектор на входе в аэропорт и предъявить билет на самолет. Пояснив, что из-за ограничений по пандемии в здание аэровокзала любой пассажир может войти лишь при наличии у него авиабилета .

Это ли требование или то, что при проходе через рамку он несколько раз начинал «звенеть», но заместитель министра вспылил (что видно на съемке видеокамер, расположенных на входе в Ижевский аэровокзал) и резко (по некоторым данным, непечатно) отреагировал на замечания подошедших сотрудников правоохранительных органов.

"Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом", - заявил секретаря Генсовета партии «Единая Россия» ( в которую входил и заместитель министра) Андрей Турчак.

Из своих рядов единороссы экс-губернатора Севастополя уже исключили. Кроме того, от имени руководства «ЕР» было направлено обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову о несоответствии Овсянникова занимаемой должности.

В самом министерстве заявили, что проводят внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Более 200 волонтерских организаций помогают людям по всему Казахстану
2020 год в Казахстане объявлен Годом волонтера. Решение принималось задолго до того, как планету атаковал вирус COVID-19, однако его можно назвать «провиденциальным» именно сегодня, когда служение волонтеров востребовано обществом как никогда раньше
Новости 24
Специалист рассказал, как пожилые люди заражаются коронавирусом
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за гуманитарной помощи из России
Регионы сами будут решать, когда дети смогут вернуться к очному обучению
Центробанк: «истощенность» российской экономики может привести ко второй вспышке коронавируса
Неизвестный сообщил о «минировании» пяти больниц в Москве
Самолёт с россиянами вылетел из Мальдив в Москву
"Выбора сейчас нет": Путин призвал россиян соблюдать режим изоляции
Иммунолог рассказал, защищает ли от коронавируса привика против туберкулеза
Архангельская область поможет предпринимателям, пострадавшим из-за коронавируса
Скворцова рассказала, когда в России закончится эпидемия коронавируса
"Победим и эту заразу коронавирусную": Путин напомнил, что Россия не раз проходила серьезные испытания
В Польше прогнозируют последствия для ЕС из-за ограничения передвижений внутри Шенгенской зоны
Путин о ситуации с коронавирусом в России: Решающими станут ближайшие 2-3 недели
Путин сообщил о выплатах по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка
Путин предложил отсрочить уплаты в страховые фонды для пострадавших от коронавируса предприятий
Путин сообщил об автоматическом продление паспортов и водительских прав
Путин: Всем, кто потерял работу в марте, выплатят пособие "по верхней планке"
Путин призвал в первую очередь помогать тем компаниям, которые сохраняют занятость
Путин заявил, что нельзя останавливать экономику и закрывать транспортное сообщение в регионах
Путин: медики должны получать всю зарплату без задержек
Путин предложил установить спецвыплаты для работающих с больными коронавирусом медикам
Путин обозначил неотложную задачу всех регионов для борьбы с коронавирусом
Путин поручил Минфину обеспечить регионам гибкость "свободу маневра" в распределении средств на борьбу с коронавирусом
Дерматологи назвали новый возможный симптом коронавируса
Скворцова: России удается избежать стремительного роста заболеваемости коронавируса
Песков призвал не приравнивать плановое сокрушение нефтедобычи в США со сделкой ОПЕК+
Эксперт посоветовал, как защитить себя от мошенников во время коронавируса
Итальянский Vogue выйдет с белой обложкой в знак перерождения и уважения к врачам