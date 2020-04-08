Замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова исключили из ЕдРа за мат

В минувший понедельник высокий чиновник, некогда возглавлявший Севастополь, а в последнее время трудившийся в Минпромторге, направлялся на рейс, который должен был доставить его из столицы Удмуртии в столицу России.

В связи с карантинными мероприятиями, связанными с ужесточением мер по борьбе с коронавирусом, Дмитрия Владимировича Овсянникова попросили пройти через металлодетектор на входе в аэропорт и предъявить билет на самолет. Пояснив, что из-за ограничений по пандемии в здание аэровокзала любой пассажир может войти лишь при наличии у него авиабилета .

Это ли требование или то, что при проходе через рамку он несколько раз начинал «звенеть», но заместитель министра вспылил (что видно на съемке видеокамер, расположенных на входе в Ижевский аэровокзал) и резко (по некоторым данным, непечатно) отреагировал на замечания подошедших сотрудников правоохранительных органов.

"Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом", - заявил секретаря Генсовета партии «Единая Россия» ( в которую входил и заместитель министра) Андрей Турчак.

Из своих рядов единороссы экс-губернатора Севастополя уже исключили. Кроме того, от имени руководства «ЕР» было направлено обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову о несоответствии Овсянникова занимаемой должности.

В самом министерстве заявили, что проводят внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске.