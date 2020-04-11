Поэты и писатели рассказывают, чем заняться на самоизоляции

Александр Пушкин в 1830 году просидел на холерном карантине три месяца. Его «Болдинская осень» оказалась сверхпродуктивной - закончил «Евгения Онегина», написал «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», стихи и критические статьи. Помимо него, многие творцы время от времени добровольно уединялись, чтобы дождаться вдохновения или просто похандрить.

«Я живу в деревне как в острове, окруженный карантинами. Жду погоды, чтоб жениться и добраться до Петербурга».

Александр Пушкин, письмо Антону Дельвигу, 4 ноября 1830 год.

«Когда проснусь, то одеваюсь; потом завтракаю; часа через четыре или пять обедаю; когда же наступит ночь, то ложусь спать; и так каждый день проходит. Не делаю совершенно ничего; может быть, я из дому вывез с собою лень. И досадно, а ничего не хочется делать».

Николай Гоголь, письмо Марии Гоголь-Яновской, 8 февраля 1833 год.

«Пью утром славный чай — с прекрасными кренделями — из больших чудесных английских чашек; у меня есть и лампа на столе. Словом, я блаженствую и с трепетным, тайным, восторженным удовольствием наслаждаюсь уединеньем — и работаю — много работаю... О блаженство, блаженство, блаженство уединенной, неторопливой работы, позволяющей мечтать и думать глупости и даже писать их».

Иван Тургенев, письмо Алексею и Александру Бакуниным, 3 апреля 1842 год.

«Я почти никуда не хожу. Право, на каждого нового человека, по-моему, надо смотреть как на врага, с которым придется вступить в бой».

Федор Достоевский, письмо Александру Врангелю, 23 августа 1855 год.

«Я никуда: врачи настоящие и будущие имеют право не делать визитов».

Антон Чехов, письмо Александру Чехову, 25 декабря 1882 год.

«Приняты решения: сидеть дома и только раз в неделю под воскресение уходить куда-нибудь по вечерам. Читать, писать и заниматься».

Корней Чуковский, Дневник, 2 декабря 1902 год.

«Вот уже четыре недели, как засел дома, нигде не бываю, никого не вижу: стал тяжел на подъем. И никому не писал. Много читаю, занимаюсь. Кроме того: пишу повесть. В общем чувствую себя недурно, когда один».

Андрей Белый, письмо Александру Блоку, 20 марта 1908 год.

«Теперь моя жизнь как-то совсем по-необычайному поворачивается. Извне — необычайная тишина, в глубине — просветленная, чистая совесть. Живу по-прежнему совсем тихо, один, много работаю, и глубоко просто. Музыку неслыханную слушаю».

Александр Блок, письмо Андрею Белому, 5 апреля 1909 год.

Первое упоминание слова "самоизоляция"

"Глубина и богатство личности предполагают глубину и богатство ее связей с миром, с другими людьми; разрыв этих связей, самоизоляция опустошают ее".

Философ Сергей Рубинштейн, «Основы общей психологии». 1940 год.